Nabídka powerbank se postupem času značně rozšířila a již dávno neplatí, že se musí jednat o nudnou „cihlu“ z plastu se zastaralými konektory. To se ostatně snaží dokázat také testovaná powerbanka Tactical EDC Brick 9600mAh, která zaujme tělem z nerezové oceli, displejem i slušnou dávkou energie při zachování relativně menších rozměrů.

Na powerbanky jsou v dnešní době kladeny stále vyšší nároky. Nejde přitom již jen o kapacitu, množství konektorů či nabíjecí výkon, ale třeba také o design a odolnost. Testovaný model Tactical EDC Brick 9600mAh by měl přitom zabodovat na všech frontách, pochopitelně s přihlédnutím k velikosti a rozměrům.

Za zapůjčení děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod MP.cz. Pokud v košíku zadáte slevový kód „ sleva20 “ (bez uvozovek), získáte na produkt 20% slevu.

Technické parametry Tactical EDC Brick 9600mAh

Rozměry 80 × 54 × 24 mm Hmotnost 250 g Kapacita 9 600 mAh (35,52 Wh) Materiál nerezová ocel matné úpravy Barevné varianty šedá/td> Zvýšená odolnost ne Vstup 1× USB-C (5V/2,5A; 9V/2A; 12V/1,5A) Výstup 1× USB-C (5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A)

1× USB-A (5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A; 5V/4,5A) Signalizace displej Cena cca 600 Kč

Obsah balení: vše potřebné

V sympaticky vypadající krabičce najdeme kromě samotné powerbanky také pletený kabel typu USB-C/USB-C o délce přibližně půl metru. Environmentálně založené jedince by mohlo překvapit, že je samotná powerbanka obalena plastovou fólií, která ji chrání proti poškrábání, v tomto segmentu však prozatím není kladen takový důraz na absenci plastů jako u moderních smartphonů. Samotná krabička je na tom nicméně lépe, neboť je vyrobena z recyklovaného papíru.

Líbilo se nám USB-C/USB-C kabel

Design a provedení: je na ni radost pohledět

Powerbanka hned na první pohled zaujme prémiovým zpracováním. Šasi je z nerezové oceli a bez spojů. Také rozměry jsou příjemně kompaktní, tudíž se powerbanka velmi příjemně přenáší třeba jen v dlani, do které ji můžete takřka celou skrýt. Hmotnost 250 gramů je relativně nízká a i díky ní lze powerbanku zařadit do skupiny těch, které s sebou můžete vcelku pohodlně nosit „jen tak“ přitisknuté k zádům telefonu, zatímco jej nabíjíte.

Velkou předností použitého nerezového šasi je pak pochopitelně odolnost, co se týče pádů, nárazů či snad prohnutí (což by vzhledem k rozměrům zřejmě nebyl problém ani s šasi plastovým), zároveň je však nutné počítat s tím, že se na těle mohou relativně snadno dříve či později objevit viditelnější škrábance, které budou kontrastovat s matnou povrchovou úpravou. Osobně jsem většinu času powerbanku ponechal v plastovém přebalu, jak jsem ji vytáhl z balení. Ostatně v tomto případě to powerbance také sluší, pouze je lesklá.

Na jedné straně má USB-A, které nabízí paradoxně nejvyšší výkon, a to 22,5 W, na straně druhé pak vidíme USB-C, jež slouží jako vstup i výstup. V praxi to znamená, že se právě skrze něj powerbanka nabíjí, zatímco během nabíjení příslušenství powerbankou lze dosáhnout výkonu až 20 W. Volba nabídnout vyšší nabíjecí výkon (i když lze konstatovat, že víceméně zanedbatelně vyšší) u staršího typu konektoru je trochu zvláštní, ale ve výsledku jsem s tím neměl problém. Na závěr zmíním skvěle čitelný LCD displej, který informuje o úrovni nabití powerbanky, ale také dokáže zobrazit ikonku pro „PD“ jako indikaci toho, že dochází k využití standardu Power Delivery. Z dalších standardů se výrobce chlubí podporou QC3.0, Samsung FastCharge, SuperCharge nebo Huawei SuperCharge.

Líbilo se nám kompaktní velikost a sympatický design

odolná konstrukce z nerezové oceli

praktický a dobře viditelný displej

moderní USB-C i USB-A

Nelíbilo se nám USB-A má zbytečně vyšší výkon než USB-C

Výkonnostní testy: nezklame?

Powerbanku Tactical EDC Brick 9600mAh jsme se rozhodli otestovat ve spojení s novým iPhonem 16 Pro, který nabídne mezigeneračně o něco větší baterii o kapacitě 13,94 Wh, respektive 3 582 mAh. Jak již zřejmě víte z našich předešlých testů, hodnota ve Wh je mnohem důležitější než mAh. Ostatně například i u elektromobilů je již standardem vyjadřovat kapacitu v kWh, i proto je svým způsobem zvláštní, že u elektroniky, jako jsou smartphony, jsme stále zvyklí používat mAh, které nepočítají s napětím – údajem důležitým pro zjištění skutečné kapacity ve Wh.

Testovaná powerbanka disponuje, jak napovídá název, kapacitou 9 600 mAh, ve Wh se jedná o 35,52 Wh. Teoreticky by tak mělo být možné nabíjet iPhone 16 Pro přibližně 2,5×, jaká je ale realita?

Powerbanku jsme před testováním zcela nabili a samotný test započal ve chvíli, kdy měl iPhone 1 %. Podrobnější výsledky nabíjení a času můžete vidět v tabulce níže.

1. nabíjení

Z přiloženého grafu lze vyvodit, že jedno plné nabití iPhonu 16 Pro si vyžádá 55 % kapacity samotné powerbanky, je tedy zřejmé, že v nejlepším případě se dostaneme na dvě (necelá) nabití iPhonu 16 Pro se započítáním veškerých ztrát. To jsme také ověřili v další fázi testu.

2. nabíjení

Mobilní telefon jsme dle naší metodiky opět vybili na 1 % a opětovně připojili k powerbance, která mezitím nebyla dobíjena ani nijak používána. Při zahájení nabíjení powerbanka ukazovala 45 %. V rámci „druhého kola“ trvalo nabití smartphonu 44 minut na úroveň 70 % kapacity baterie iPhonu 16 Pro. Od 5 % stavu nabití powerbanky začal blikat displej a chvíli na to byla kompletně vybitá, viz graf. Z výsledku nabíjení (dodávaným kabelem) lze jednoduchou matematikou vypočítat (se započítáním veškerých ztrát), že powerbanka poskytla iPhonu zhruba 24 Wh, které stačily k 1,7× nabití vybitého iPhonu 16 Pro.

Vyzkoušeli jsme také opětovné dobití powerbanky, které trvalo přibližně 2 hodiny.

Líbilo se nám telefon nabila téměř dvakrát

Zhodnocení: hodně muziky za rozumné peníze

Tactical EDC Brick 9600mAh lze považovat za relativně kompaktní powerbanku, která vám neudělá díru do kapsy hmotností, ale ani finančně. S přihlédnutím k ceně přibližně 600 Kč, prémiovému zpracování z nerezové oceli a třeba i pěkně čitelnému displeji byste ji rozhodně měli přinejmenším zařadit do užšího výběru. iPhone 16 Pro byla powerbanka schopna nabít 1,7×, což není (opět vzhledem k rozměrům a hmotnosti) špatný výsledek, i když by jej čistě teoreticky měla být schopna nabít 2,5krát. Za skutečně drobné negativum lze označit dostupnost mírně vyššího nabíjecího výkonu (22,5 W) u USB-A namísto u USB-C, které však zvládne velmi podobných 20 W.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz