Nová řada smartphonů Redmi Note 13 dorazila s širokou nabídkou modelů, kterým kraluje Redmi Note 13 Pro+. Přímo pod ním se pak nachází model Redmi Note 13 Pro 5G, jenž nabídne ještě větší baterii či stále praktický 3,5mm jack. Stojí za vaši pozornost, nebo byste se měli rozhlédnout jinde?

Po nejlépe vybaveném Redmi Note 13 Pro+ přichází na řadu cenově dostupnější, ale stále velmi zajímavě vybavený model Redmi Note 13 Pro 5G s 6,67" OLED displejem, 67W nabíjením či 5 100mAh baterií. Jak si novinka vedla v testu?

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Kompletní specifikace Konstrukce 161,2 × 74,2 × 8 mm , 187 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 , CPU: 4×2,4 GHz + 4×1,95 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 100 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2024, 8 999 Kč

Obsah balení: jednoduše kompletní

Bílá krabička Redmi Note 13 Pro 5G obsahuje naprosto vše, co byste mohli od nového telefonu očekávat. Jde o telefon, silikonové ochranné pouzdro (tentokrát černé barvy), USB-C/USB-A kabel a 67W adaptér.

Líbilo se nám kompletní obsah balení

Konstrukční zpracování: hranatý, přesto povedený

Redmi Note 13 Pro 5G má na rozdíl od modelu Pro+ hranaté tělo, které se však také pohodlně drží a má příkladné rozložení ovládacích prvků na pravém boku. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že rámeček je pouze plastový, avšak nepůsobí nijak lacině, spodní stranu obývá SIM slot s podporou 2 nanoSIM (podporovány jsou i eSIM, avšak žádné paměťové karty) a horní stranu zase infraport a 3,5mm jack. Zadní strana má sice matnou povrchovou úpravu, avšak otisky jsou na ní (alespoň v testovaném modrém provedení) poměrně výrazné. Fotomodul má podobu samostatného čtverce s vystouplými objektivy, osobně se mi mnohem více líbí fotomodul 13 Pro+, jedná se však o dost subjektivní oblast.

Z pohledu odolnosti novinka nabídne pouze standard IP54, což už je s přihlédnutím k ceně trochu málo, neboť konkurence umí i v těchto hladinách přijít s odolností dle IP67. Přestože by měl i standard IP54 většině uživatelů stačit, neboť ochrání před deštěm i prachem, jedná se o menší kaňku na kráse. Haptická odezva je pak spíše průměrná v dané cenové relaci.

Líbilo se nám slot pro dvě nanoSIM + eSIM

pohodlné umístění tlačítek

Nelíbilo se nám odolnost pouze dle IP54

Displej: rovný a povedený

I u tohoto modelu najdeme 6,67" zobrazovací panel typu AMOLED, avšak takový, který je kompletně plochý, což může mnoho uživatelů preferovat. Pod předinstalovanou ochrannou fólií se pak ukrývá sklo Corning Gorilla Glass Victus a pěkný panel s poměrně tenkými rámečky i menším „průstřelem“ pro selfie kamerku. Spokojen jsem byl rovněž s maximálním jasem, který sice není tak vysoký jako u modelu Pro+, ale k pohodlnému používání plně postačí, stejně jako čtečka otisků prstů, která je svižná a spolehlivá.

Předností tohoto zobrazovacího panelu je mimo jiné rovněž podpora 120Hz obnovovací frekvence, kterou umí zařízení inteligentně automaticky regulovat, případně můžete vynutit 60/120 Hz. Naopak Always-On je softwarově uzamknut, co se délky rozsvícení týče (max. 10 sekund). Toto omezení lze sice obejít skrze vývojářské možnosti, přesto jej považuji za zbytečné. Další výhodou je pak podpora HDR i Dolby Vision, což často neumí ani výrazně dražší smartphony.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz AMOLED panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám zbytečně omezený Always-On

Zvuk: stereo, kterému by slušelo více basů

Redmi Note 13 Pro 5G je sice vybaveno dvojicí reproduktorů, jejichž přednes má vysokou maximální hlasitost, avšak podání schází výraznější basy. Vynahradí vám to však přítomnost 3,5mm jacku, který se již u novodobých smartphonů (a to ani v této ceně) tak často nevidí, za ten si tedy výrobce zaslouží pochvalu.

Líbilo se nám stereo zvuk + 3,5mm jack

Nelíbilo se nám reproduktorům schází výraznější basy

Výkon hardwaru: postačí?

Uvnitř Redmi Note 13 Pro 5G tepe Snapdragon 7s Gen 2, což je osmijádrový čipset vyrobený 4nm procesem, s grafickou jednotkou Adreno 710. Navzdory tomu, že se výkonově nejedná o žádný „trhač asfaltu“, ačkoliv by se to mohlo soudě dle názvu zdát, se použitá čipová sada během používání osvědčila jako dostatečně výkonná pro běžné používání, náročnější multitasking, ale také hraní her. V tomto ohledu si tedy nelze na nic stěžovat. Navíc se příliš nezahřívá a společnost jí dělá solidních 8 GB RAM, o svižný chod zařízení je tak postaráno. Spokojenost lze vyjádřit i k použitému 256GB úložišti, které by mělo postačit i náročnějším zákazníkům. Naopak výtku bych měl k použitému úložišti, které je pouze typu UFS 2.2, co se týče RAM, jedná se o LPDDR4X.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Výdrž baterie: 67W nabíjení k vašim službám

Redmi Note 13 Pro 5G je osazeno mírně nadprůměrnou baterií o kapacitě 5 100 mAh, která se v kombinaci s použitým čipsetem osvědčila jako skvělá volba z hlediska výdrže na nabití. Telefon běžně zvládl 1,5 až 2 dny na nabití i při náročnějším používání. Pomocí 67W nabíjení je pak možné doplnit energii z 0 do 100 % přibližně za tři čtvrtě hodiny. Zamrzí tak snad jen absence bezdrátového nabíjení, s níž se v tomto cenovém segmentu (ačkoliv spíše výjimečně) již rovněž občas setkáme.

Líbilo se nám dobrá výdrž na nabití

dostatečně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: vše potřebné k vašim službám

Redmi Note 13 Pro 5G podporuje Bluetooth 5.2, NFC, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS i Wi-Fi 5, nic důležitého tak běžnému uživateli scházet nebude.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: naláká vás 200 Mpx?

Fotovýbava je v podstatě shodná s Redmi Note 13 Pro+, na zádech tak najdeme kombinaci 200Mpx snímače, 8Mpx ultraširokoúhlého objektivu a 2Mpx makro snímače, zatímco na přední straně je 16Mpx selfie kamerka. Navzdory jinému čipsetu s jinou jednotkou zodpovědnou za zprocesování obrazového výstupu (ISP) je výsledná kvalita velmi podobná. V praktickém ohledu je tak nejzajímavější primární snímač, který fotí barevně líbivé a dostatečně detailní snímky, které potěší rovněž správně nastavenou expozicí.

8Mpx ultraširokoúhlý objektiv pak za dobrého světla funguje slušně, ale i s ním je patrný úbytek detailů po stranách. 2Mpx makro senzor je pak víceméně zbytečný už jen kvůli velmi nízkému rozlišení a 16Mpx selfie kamerka nabídne průměrnou kvalitu, která by měla postačit pro běžné potřeby. Video lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS.

Líbilo se nám solidní hlavní snímač

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx senzor a spíše slabší ultraširokoúhlý objektiv

Software: solidní podpora

Mobil dorazil s globální verzí MIUI 14 a již starším Androidem 13, což je škoda, na druhou stranu by měl výrobce nabídnout tři velké aktualizace systému a 4 roky bezpečnostních záplat, což je na danou cenu velmi solidní délka podpory. Prostředí MIUI během používání běhalo bez jakýchkoliv problémů a spoustě uživatelům může vyhovovat nepřeberné množství různých nastavení. Jiným se však nemusí zamlouvat pestrobarevnost, množství bloatwaru či reklamy, na které občas narazíte (viz screenshot z aplikace Optimalizace). Do budoucna by se měl na telefonu objevit rovněž systém HyperOS, ačkoliv zatím není jasné, kdy se tak přesně stane. Pozitivní je však přítomnost lednových bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám rozumná délka podpory

lednové bezpečnostní záplaty

Nelíbilo se nám telefon dorazil na trh s Androidem 13 + bloatware a reklamy

Zhodnocení

Redmi Note 13 Pro 5G je povedeným zástupcem (nižší) střední třídy, které zaujme kvalitním displejem, moderním čipsetem i mírně nadprůměrnou baterií. Z nevýhod je nutné zmínit odolnost dle IP54, reproduktory, kterým schází výraznější basová složka, či některá (zbytečná) softwarová omezení.

Konkurence

Konkurencí může být oblíbená Motorola Edge 40, kterou lze sehnat v provedení z veganské kůže, navíc je levnější. Ta disponuje víceméně čistým Androidem i podporou režimu Ready For.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Milovníci fotografií a videa mohou zvážit nákup Pixelu 7a, jenž je osazen povedeným čipsetem Google Tensor a fotí výrazně lépe než Redmi. Spokojit se však budou muset s pomalejším nabíjením i o něco horším displejem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7a Rozměry 152 × 72,9 × 9 mm , 193 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 385 mAh , doba nabíjení: 1:45 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz