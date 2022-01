Ve střední třídě se na českém trhu nabízí poměrně zajímavá Motorola Moto G60, která cílí na všechny, kteří hledají opravdu velký displej. Současně za relativně příznivou cenu 6 tisíc korun dokáže zaujmout 108megapixelovým fotoaparátem a baterií s kapacitou 6 000 mAh.

Motorola zásobuje trh poměrně velkým množstvím modelů, zejména střední třídu má bohatě pokrytou. Její součástí je i Moto G60, která už na první pohled budí dojem velikána, a to nejen svými rozměry. Výbava je pak postavena na solidním procesoru, třech zadních fotoaparátech a velmi dlouhé výdrži. Cena se pak drží těsně pod hranicí 6 tisíc korun, což z Motoroly Moto G60 dělá dostupné zboží. Vyplatí se po ní sáhnout?

Technické parametry Motorola Moto G60 Kompletní specifikace Konstrukce 169,6 × 75,9 × 9,6 mm , 225 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,8" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 732G , CPU: 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2021, 5 490 Kč

Obsah balení: pouzdro navíc

Tmavě laděná krabička skrývá 20W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně mobilu.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Konstrukční zpracování: čím více lesku, tím lépe?

Navzdory tomu, že máme před sebou spíše cenově dostupnější telefon, výrobce se až překvapivě snažil o to, aby design působil co možná nejlépe. Zadní strana je plastová a výrazně lesklá, což vypadá dobře do chvíle, než na telefon sáhnete. V našem případě lze zadní stranu popsat jako šedo-fialovou a vše navíc podtrhuje výraznější modul s fotoaparáty, jehož podklad je zbarven do zelena. Výsledek nepůsobí vůbec špatně, samozřejmě až na otisky.

Jakmile telefon položíte, zjistíte, že se kvůli vystupujícímu modulu kývá. Řešení je to v případě Moto G60 opravdu nesmyslné, protože mobil je dnešní optikou spíše tlustší, v pase má 9,6 milimetrů. Těžko se tak věří výrobci, že se fotoaparáty nepodařilo dostat do těla. Vystupující modul s fotoaparáty dokáže vyřešit například dodávané ochranné pouzdro. Tloušťka zařízení vás může v první chvíli zaskočit, na druhou stranu problém s držením telefonu mít zřejmě nebudete, jelikož boky jsou krásně zaoblené. Jedním dechem je však nutné dodat, že Moto G60 je velký telefon, který se hodí spíše do pánské dlaně. Důvodem je i vysoká hmotnost 225 gramů.

Na zádech se objevuje také čtečka otisků prstů, důmyslně spjatá s logem společnosti. Funguje velmi svižně a přesně. Veškerá tlačítka se pak seskupila na pravém boku a odshora jde o klávesu Google Asistenta, dvojtlačítko regulující hlasitosti a odemykací klávesu. Liší se povrchovou úpravou a snadno je rozpoznáte. Problémem je jejich nízký zdvih. Zejména při nasazeném pouzdře se odemykací tlačítko tiskne velmi nepohodlně.

Zpracování je solidní, nikde nic nevrže a ani se neprohýbá. Hledat v této cenové relaci zvýšenou odolnost by bylo zbytečné.

Líbilo se nám skvěle padne do ruky

tenká konstrukce

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám pouze plastové tělo

Displej: velikost nenahradíš

Zatímco existuje skupina uživatelů dychtící po kompaktních telefonech, najdou se samozřejmě tací, kteří na telefonu například často konzumují videa a ocení co největší úhlopříčku. A právě pro druhou skupinu je stvořena Motorola Moto G60, jejíž IPS panel má 6,8" a Full HD+ rozlišení. Kladné body mobil sbírá i za nasazení 120Hz obnovovací frekvence, kdy je pohyb nabídek a animací na displeji krásně plynulý. O ochranu zobrazovače se pak stará blíže nespecifikovaná sklíčko, případnou fólii musíte řešit sami, výrobce žádnou nedodal.

S ohledem na IPS panel lze zapomenout na funkci Always-On. Motorola se snaží situaci zachránit alespoň funkcí Náhled displeje, kdy se displej na krátký čas rozsvítí při příchozí notifikaci, když telefon uchopíte do ruky, případně když na něj poklepete. Dotykem konkrétní notifikace si navíc můžete rychle prohlédnout náhled, aniž byste museli celý smartphone odemykat.

Líbilo se nám celkově kvalitní displej

120Hz obnovovací frekvence

velká úhlopříčka

Zvuk: neoslní

Hudbu bude dobré poslouchat spíše ze sluchátek skrze 3,5mm jack, protože hlasitá reprodukce z jednoho repráčku nepotěší. Ano, je tu jen jeden reproduktor, a to na spodní hraně. Trošku škoda, zde už Motorola nemusela dělat kompromisy.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: průměrný Snapdragon

Zatímco u displeje je uživatel hýčkán, v případě procesoru je nutné se smířit jen se spíše základem v podobě Snapdragonu 732G od Qualcommu. Procesor je doprovázen 6GB operační pamětí a jeho výsledky nejsou vyloženě špatné. Na všechny běžné úkony stačí hravě, obavy nemusíte mít ani o většinu běžných her. Na limity narazíte u skutečně náročných herních titulů, případně při spouštění náročných aplikací. Typicky například při rychlém přepínání mezi několika aplikacemi, kdy může trvat spuštění o něco delší dobu. Takto vysoké nároky však na telefon za 6 tisíc korun bude mít málokdo, ale někteří konkurenti vám nabídnou o něco výkonnější hardware.

Benchmark testy

Standardní je pak 128GB úložiště, ze kterého po prvním zapnutí zbývá 107 GB pro vaše data. Naštěstí je možné prostor rozšířit až o 1TB paměťovou kartu, která má společný slot se druhou nano SIM kartou, jedná se tedy o tzv. hybridní slot.

Líbilo se nám velká RAM

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: pořádná porce mAh

Za větší tloušťkou telefonu stojí především opravdu velká baterie s kapacitou 6 000 mAh. Jedná se o jednoznačný nadprůměr a telefon nám stabilně dokázal vydržet více než dva celé dny při aktivním používání, kdy nebyla nijak omezována konektivita. Při náročnějším používání, například s navigací či častějším focení, se i tak mobil dostával na více než 24hodinovou výdrž. Opětovné dočerpání energie je i přes podporu Quick Charge 4 a 20W nabíječky během na delší trať a nabíjení celé baterie zabere více než 2 hodiny.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Konektivita: na 5G se již nedostalo

Motorola Moto G60 se chlubí velmi bohatou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac s podporou pásma 5 GHz a USB-C. Bohužel se již nedostalo na 5G, což může zamrzet. V této cenové kategorii to však ještě není něco, co by mělo telefon zcela odepsat. Mobil zvládá také pracovat se dvěma nanoSIM kartami, avšak je vybaven hybridním slotem. V praxi to znamená, že umístění dvou SIM karet už znemožní využívat paměťovou kartu.

Líbilo se nám podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám neumí 5G

Fotoaparát: působivých 108 Mpx

Na zadní straně telefonu se nachází tři objektivy fotoaparátů. Lákavý je především ten hlavní s vysokým 108megapixelovým rozlišením. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který může posloužit i jako makro snímač. Výčet zakončuje již spíše zbytečný 2megapixelový fotoaparát pro portrétní snímky.

Motorola Moto G60 standardně pořizuje fotografie ve 12 megapixelech skládáním 9 snímků do 1. V dalších režimech si však můžete vynutit využívat vysoké 108megapixelové rozlišení. Při automatice vznikají za dobrého světla kvalitní a detailů plné fotografie. Bohužel nadšení rychle klesá s tím, jak se zhoršují světelné podmínky, Moto G60 tak nijak speciálně nevybočuje od konkurence. Ultraširokoúhlý fotoaparát je pouze průměrný, doplácí na nižší rozlišení.

Záznam videa je umožněn až ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu, případně lze snímkovací frekvenci navýšit na 60 FPS, avšak následně se již budete muset spokojit jen s Full HD rozlišením. Výsledky nejsou vyloženě špatné, ale občas působí video až zbytečně roztřeseně.

Velmi dobře je Motorola připravena na selfíčka, neboť má na čelní straně 32megapixelový snímač, jehož výkony se nebudete muset stydět sdílet skrze sociální sítě.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám vysoké rozlišení

dobrá čelní kamerka

Nelíbilo se nám horší kvalita s ubývajícím světlem

Software: vynikající prostředí

I letos je Motorola věrná takřka čistému Androidu a využívá ještě starší verzi 11. Po prvním zapnutí se dočkáte pouze Google aplikací a navrch aplikace Moto, která spravuje gesta či nastavení ambientního displeje. Optimalizace je naprosto perfektní a snese i přísné srovnání s Pixely. S ohledem na střední třídu na tom jsou dobře i bezpečnostní záplaty platné k 1. listopadu 2021.

Líbilo se nám kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

Zhodnocení

Motorola Moto G60 se snaží lákat na velkou baterii s kapacitou 6 000 mAh za cenu necelých 6 tisíc korun. K tomuto lákadlu přihazuje fajn design, opravdu velký 120Hz displej a 108megapixelový fotoaparát. V ostatních ohledech jde však spíše již jen o obyčejný mobil bez výraznějších pozitiv, kterému nepřidává, že bohužel nepodporuje 5G. Ve výsledku to tak Motorola Moto G60 na českém trhu za necelých 6 tisíc korun nemá lehké.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz