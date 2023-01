Huawei myslí i na segment TWS, proto představil novou generaci špuntových bezdrátových sluchátek pro masy. I levnější sluchátka mohou dobře vypadat a hrát tak, že vás výstup možná i překvapí. FreeBuds 5i nabídnou ANC, kvalitní zpracování a líbivý zvuk, navíc za velmi příjemnou cenu.

Před časem jsme vám přinesli podrobné první dojmy na nová sluchátka Huawei FreeBuds 5i. Vychází z oblíbených FreeBuds 4i, bylo tedy jasné, že se musíme detailněji zaměřit i na novou generaci. Ta nabízí mírně inovovaný design, vylepšuje podporu ANC, nabízí kvalitnější zvuk i pár dalších vylepšení. Cena přitom nijak výrazně neposkočila. Zda je výsledný mix kandidátem na bestseller, to prozradí recenze.

Technické parametry Huawei FreeBuds 5i

Hmotnost jednoho sluchátka cca 4,9 g Doba nabití pouzdra 110 minut Doba nabití sluchátek 60 minut Podpora rychlonabíjení ano – 15 minut pro 4 hodiny poslechu Kapacita baterie pouzdra 410 mAh Kapacita baterie sluchátka 55 mAh Podpora ANC/režimu propustnosti ano/ano Barevná provedení Nebula Black, Isle Blue, Ceramic White Odolnost IP54 Připojení Bluetooth 5.2 Velikost měniče 10 mm Délka poslechu (bez/s ANC) 7,5/6 hodin Délka poslechu celkem 28/18,5 hodin Obsah balení sluchátka, USB-C nabíjecí kabel a celkem 3 velikosti náušníků Cena cca 2 000 Kč

Obsah balení: kabel a špunty

Obsah balení je standardní, kromě sluchátek v pouzdru se můžete těšit na dvojici náhradních špuntů a kabel USB-C–USB-A. Dostalo se i na návod. To je zhruba vše, co do začátku potřebujete.

Líbilo se nám náhradní špunty v balení

Konstrukční zpracování: působí hodnotněji

V recenzi Huawei FreeBuds 4i jsem si stěžoval primárně na to, že cena jde cítit v oblasti použitých materiálů. Ano, TWS sluchátka budou asi vždy z valné části plastová, ovšem je plast a plast. Tělo FreeBuds 4i působilo spíše laciněji, u nabíjecího pouzdra byl tento ústupek ještě citelnější. Lesklé plasty byly magnetem na otisky i vlasové škrábance. Pokud jste si nepořídili nějaký obal či alespoň ochranný vak, nastal problém.

U FreeBuds 5i to Huawei vyřešil jinak, tedy alespoň u modré a černé varianty. U těch jsou plasty matné, navíc na sobě mají malé „ťupky“. Tato kombinace působí svěže. Není sice úplně vhodná pro konzervativní uživatele, Huawei s FreeBuds 5i avšak míří primárně na mladé, takže nevidíme problém. Pokud chcete, Huawei stále nabízí i umírněnou bílou variantu, která je však opět lesklá a znovu magnetem na vlasové škrábance. Máte však na výběr, a to se cení. Do příště bych si představoval třetí variantu, tedy matné plasty bez „ťupek“.

Designem cílí spíše na mladé.

Nám na test dorazila modrá varianta Isle Blue. Modré je pouzdro i sluchátka, ta už jsou však spíše lesklá a postrádají zmíněné tečky. Oceňujeme hmotnost těsně pod hranicí 5 gramů i rozměry. Hlavně se nám líbí, že Huawei zkrátil nožku, která je součástí většiny TWS sluchátek, rozhodně nejen těch od Applu. Vzdáleně tak Huawei FreeBuds 5i mohou připomínat AirPods Pro.

Nabíjecí pouzdro je zakulacené a hezky padne do ruky, zejména matné varianty Isle Blue a Nebula Black. Kloub je pevný, otevření dopomáhají pružiny, uzavření je však pevné díky silnějším magnetům. Sluchátka se pyšní certifikací IP54, deště ani sněhu se tak obávat nemusíte. Jen pozor, odolnost se týká jen sluchátek, pouzdro tedy raději schovejte do kapsy.

Na těle nabíjecího pouzdra se nachází tlačítko pro vyvolání procesu párování a jedna LED, která informuje o stavu nabití pouzdra i sluchátek. Svítit může červeně, oranžově a zeleně, bíle svítí jen při párování. A jak poznáte, jak jsou nabitá sluchátka a jak pouzdro? Pokud sluchátka vyjmete, dioda informuje o stavu nabití pouzdra, pokud je vrátíte zpět, barva signalizuje stav nabití sluchátek. Není to zrovna dvakrát přehledné, ale jako základ to postačí.

Líbilo se nám rozměry

menší nožka

sluchátka jsou velmi lehká

nové barevné varianty

kvalitnější zpracování pouzdra

odolnost dle IP54

Nelíbilo se nám pouze jedna LED

Výdrž: celý den beze strachu

Huawei uvádí velmi zajímavou, avšak pochopitelně celkovou, výdrž 28 hodin. Té dosáhnete při hlasitosti 50 % a s vypnutým ANC. Pokud jej zapnete, celková výdrž klesne asi na 18,5 hodin. Co se týká výdrže na jedno nabití, s aktivním ANC se dostanete na 6 hodin, 7,5 hodin sluchátka zvládnou v případě, že ANC vypnete. Potěší rychlé nabíjení, 15 minut má přidat až 4 hodiny výdrže. Každé sluchátko má kapacitu baterie 55 mAh, pouzdro poté 410 mAh, což je výrazně více než u předchozí generace (215 mAh).

Stáhnout HUAWEI AI Life

Nabíjení je vcelku rychlé, kabelem máte nabito za hodinu a 50 minut a sluchátka se v pouzdru nabíjí hodinu. Stav nabití lze sledovat skrze aplikaci AI Life i přes notifikace (například i v iOS). Pokud máte telefon Huawei, oceníte rychlé pop-up párování i náhled na zbývající kapacitu baterie. Něco napoví i LED v nabíjecím pouzdru. Bezdrátové nabíjení chybí, avšak vzhledem k ceně nejde o žádný prohřešek.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

Funkce: skvělá vylepšení

Sluchátka jsou vybavena 10mm měniči, podporují Bluetooth 5.2 a ANC. Využívají k tomu duálních mikrofonů a hybridní technologii, tedy softwarové pomocníky. Huawei slibuje, že sluchátka dokáží potlačit ruchy až do hlasitosti 42 dB. ANC režim je přizpůsobitelný, lze si vybrat mezi režimy General, Ultra a Cozy v závislosti na tom, zda se nacházíte v metru, na letišti, v restauraci, nebo v klidu doma. Nově dokáže ANC odrušit i ruchy při hovoru. Celkovému odrušení přispívá i konstrukce, špunty utěsní ucho téměř dokonale, o zbytek se postará právě ANC. Nejde ale říci, že by ANC dopřálo absolutní ticho, takto to nefunguje.

Můžete se však spolehnout, že běžné ruchy města odstraní, takže se bude hodit i režim průchodnosti, jenž naopak ruchy zesílí. Přeci jen se to může na rušných místech hodit. K dispozici je i detekce nošení, která funguje i na iOS. Celkově musím uznat, že oproti FreeBuds 4i ušla nová generace kus cesty, rozhodně je cítit výrazné zlepšení ANC. Sluchátkům nechybí ani certifikace Hi-Res Wireless, což je opět novinka a na zvuku je to znát.

Hlasitost můžete regulovat skrze sluchátka.

Velkým přínosem je možnost regulace hlasitosti přímo skrze sluchátka, což velice oceňuji. Regulace je snadná, nožku stačí pohladit směrem nahoru, případně dolů, čímž se hlasitost sníží vždy o jeden stupeň (tedy ne po procentech, což by stejně nedávalo smysl). Sluchátka se ovládají dotyky, respektive poklepy. Rozpoznání bylo vždy bleskurychlé, s ovládáním jsem tedy žádné problémy neřešil.

Líbilo se nám podpora ANC a režimu průchodnosti

Bluetooth 5.2

přehledná aplikace

regulace hlasitosti skrze sluchátka

Zvuk: za tu cenu překvapení

FreeBuds 5i se rozhodně nemají za co stydět, troufnu si říci, že s přehledem porazí i o třetinu dražší sluchátka. Důraz je kladen hlavně na vokály, celkově je projev trochu barvitější, urazit střední proud by však neměl. Basová složka je nově výraznější, což mi vyhovuje. Pokud vám ladění nesedí, lze skrze aplikaci AI Life upravit ekvalizér, ovšem nemohu říci, že bych cítil markantní rozdíly, jde spíše o doladění.

Sluchátka nejsou vhodná pro audiofily, stejně jako pro náročné posluchače vážné hudby, zacílená jsou však na střední proud, kterému bude zvuk zcela jistě vyhovovat.

Líbilo se nám čistota zvuku

maximální hlasitost

lepší ladění basů

Zhodnocení: kvalita za dobrou cenu

Huawei FreeBuds 5i nejsou nejlevnější TWS sluchátka, nejsou ani nejkrásnější, samozřejmě ani nejvybavenější a s nejlepším zvukem na trhu. Za cenu okolo 2 tisíc korun však dostanete mix, který se jednoznačně povedl. Design je hezký, výdrž velmi dobrá, kvalita zvuku přinejmenším lehce nadprůměrná a potěší i taková drobnost, jako je možnost ovládat hlasitost přímo z těla sluchátek. Jde o produkt, který se nestydím doporučit. Naopak, kdyby každá sluchátka za 2 tisíce korun hrála takto, byl bych spokojen.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz