Na českém trhu se v tomto týdnu objevilo Realme C21, která představuje vstupenku do světa smartphonů. Jedná se o základní model s 6,5palcovým displejem, třemi fotoaparáty či velkou baterií. Pořídíte jej přitom již hluboko pod hranicí 3 tisíc korun. Má takový chytrý telefon ještě smysl a mohou jej nenároční zájemci používat?

Často čtete o špičkových telefonech s mnoha fotoaparáty, výkonnými procesory a obrovskými displeji. Jejich ceny se však často blíží (nebo dokonce překračují) hranici průměrné mzdy. Na opačné straně spektra však stojí chytré telefony také, jsou určeny buď nenáročným uživatelům, nováčkům nebo dětem. Novým zástupcem v této kategorii je Realme C21, které může nabídnout dostatečně velkou paměť, moderní funkce a přitom příznivou cenu kolem 3 tisíc korun.

Obsah balení: pouze nabíječka

V žluté krabičce je kromě telefonu a manuálů pouze napájecí adaptér s kabelem typu USB-A/microUSB a nezbytná jehla pro vytažení SIM slotu.

Konstrukční zpracování: snažící se plast

Vzhledově se mobil snaží podobat svým dražším sourozencům, v tomto Realme ctí jakousi designovou linii. Námi testovaná světle modrá varianta vypadá velice příjemně a jednoznačně vystupuje z davu všech černých, šedých či bílých smartphonů. Výrobci se navíc povedla povrchová úprava zadní strany. Je lesklá, ale nepřitahuje otisky prstů, současně je mírně zdrsněná, což přispívá lepší ergonomii a pohodlnějšímu držení.

Vzhledově se telefon snaží podobat svým dražším sourozencům.

Telefon se dobře drží i díky tenkému tělu a zdánlivě nízké hmotnosti. Tabulka sice hlásá 190 gramů, ale osobně by většina jistě tipovala mnohem méně. Při prvním seznámení s telefonem se zřejmě neubráníte dojmu, že použité materiály působí velmi lacině. To ale není nic zvláštního, když před sebou máme velmi levný telefon. Rozmístění ovládacích prvků je vcelku standardní. Tlačítka máme napravo, v dobré dosahu a s jistým stiskem. Čtečka otisků prstů je na zádech a je funkční. Není sice nejrychlejší, ale opět si je nutné vzpomenout, kolikže bankovek jsme v obchodě za tento telefon vyskládali na pult.

Zpracování je velmi solidní, navzdory tomu, že by kdekdo mohl očekávat opak. Mobil nijak nevrže, neprohýbá se, působí bytelně. To je mimochodem dobrá zpráva. Jak jsme si řekli výše, dost často jistě zamíří i do rukou dětem a těm prostě dříve nebo později spadne. V takovém případě si troufám tvrdit, že Realme C21 obstojí bez ztráty kytičky.

Líbilo se nám dobré zpracování

praktická úprava zad

čtečka otisků prstů

Displej: odpovídá ceně

Čelní straně dominuje 6,5palcový displej typu IPS s HD+ rozlišením. Není to něco, nad čím bychom zůstali nevěřícně zírat, ale naopak jde o zcela odpovídající výbavu telefonu za 3 tisíce korun. Displej je dostatečně velký, v rámci možností jemný a dobře čitelný. Rámečky nejsou nijak velké a reakce na dotyk přesné. O tvrzeném skle se výrobce nezmiňuje, nicméně zřejmě bude nasazeno jen obyčejnější bez věhlasnějšího jména. Při běžném dvoutýdenním používání se nicméně na displeji žádné škrábance neobjevily.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní obrazovka

Zvuk: muselo to být?

Zvukově nelze u levných telefonů očekávat zázraky a na nějaký vážnější poslech hudby to rozhodně není. Konzumace sociálních sítí a vyzvánění však zvládne i Realme C21. Výhodou je přítomnost 3,5mm jacku, díky čemuž si hudbu poslechnete mnohem kvalitněji. Výrazné mínus představuje především umístění reproduktoru na zadní stranu. To už se příliš nevidí a důvod je prostý. Jakmile telefon položíte, reproduktor ucpete.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám reproduktor na zadní straně

Výkon hardwaru: možnost volby

Pod kapotou Realme nic moc neukáže, neboť v řadě C nasazuje často stále stejný procesor, kterým je MediaTek Helio G35. Ten již rozhodně nepatří k nejmodernějším, avšak ostudu stále nedělá a výkonu nabízí vcelku dostatek. Zejména, pokud se „plácnete přes kapsu“ a dáte mu možnost zakusit velkorysost 4GB operační paměti, která se pojí s 64GB úložištěm. Správně tušíte, že se bavíme o té lepší variantě. Pomyslný základ představuje 3GB RAM a 32GB interní paměť. Test absolvovala výkonnější verze a na záseky či lenost si nemohu stěžovat. Ze zmiňovaných 64 GB zůstane uživateli po prvním spuštění dostupných 51 GB. Pokud by vám úložiště nestačilo, lze využít šuplíček, ve kterém je místo na dvě nano SIM karty a také paměťovku. Její maximální velikost výrobce neudává, avšak lze předpokládat, že minimálně 128 GB telefon zvládne.

Líbilo se nám solidní hardware (lepší varianta)

slot na paměťovku

Výdrž baterie: dva dny jako nic

V útrobách telefonu je velká baterie s kapacitou 5 000 mAh. Ta vyniká nadprůměrnou výdrží, kdy i při středně náročném využívání docílíte nabíjení každý druhý večer. Méně nároční uživatelé dosáhnou minimálně o den dále. Nabíjení probíhá pomocí 10W nabíječky, tudíž nelze očekávat, že za hodinku bude hotovo. Čas potřebný k dobití zcela vybité baterie se bude odhadem pohybovat kolem 2,5 hodin. Největší problém spatřuji ale v nasazení zastaralého microUSB. Bylo by fajn jej už nechat minulosti, ale Realme to kazí.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám zastaralé microUSB

Konektivita: NFC se zase nekoná

Realme C21 nabídne Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS i BDS, bohužel však ne NFC, což značí, že s telefonem nezaplatíte. K dispozici je alespoň podpora Dual SIM s podporou 4G na obou slotech, Wi-Fi 802.11 b/g/n a také funkce OTG, pokud byste chtěli k telefonu připojit například flashdisk.

Líbilo se nám podpora OTG

Nelíbilo se nám chybí NFC

Fotoaparát: jen pro nenáročné

Dnešní doba se nese ve znamení několika fotoaparátů na zadní straně a alespoň papírově moderně se musí tvářit i levný telefon. Proto má Realme C21 na zadní straně tři fotoaparáty, akorát že použitelný je pouze jeden. Jde o 13megapixelový fotoaparát, který následně doprovází dvojice 2megapixelových snímačů pro makro a portrétní snímky.

Hlavnímu fotoaparátu svědčí dobré světelné podmínky, avšak i přesto nepodává po barevné stránce zcela spolehlivé výkony. Ostrost je nicméně slušná a na venkovní momentky telefon poslouží. Je nutné dodat, že levné mobily si navzájem nemají co závidět a všechny fotí velmi podobně. Jakmile dojde ke zhoršení světelných podmínek, je bohužel velmi reálné, že se dočkáte snímků rozmazaných či s výraznějším šumem. Makro fotoaparát by byl zajímavý, leč vše kazí velmi nízké rozlišení.

Nijak zvlášť se telefonu nedaří fotit selfies, neboť čelní fotoaparát má jen 5 megapixelů. Pokud tedy vaše ratolest lpí na selfie, Realme C21 nebude tou pravou volbou.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Pouze nouzově telefon umí natáčet video, a to maximálně ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřiny. Výsledná kvalita je ale vhodná jen na displeje telefonů.

Realme C21 (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Líbilo se nám ucházející kvalita snímků

Nelíbilo se nám dva zbytečné fotoaparáty

nekvalitní selfies

Software: vše zastaralé

Při hodnocení softwaru se nemohu ubránit jednoho dojmu. Realme uvede na trh zcela nový telefon, avšak nasadí rok a půl starý systém a téměř 5 měsíců staré bezpečnostní záplaty? To opravdu není v pořádku a výrobce odsouvá nenáročné uživatele někam na pátou kolej. Domnívám se, že nový mobil by měl přijít s co nejaktuálnějšími softwarem. Bohužel to u Realme C21 neplatí a je to zdvižený prst upozorňující, že tento model výrobce vlastně nezajímá. Letos je to navíc opravdový problém, neboť levné Motoroly i Nokie mají vždy Android 11. Realme tak nepomůže ani to, že se povedla optimalizace a vše dobře funguje.

Nelíbilo se nám zastaralý systém

5 měsíců staré bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Realme C21 vypadá jako sympatický telefon, zejména díky zajímavému barevnému provedení. Příjemně padne do ruky, displej je plně postačující, totéž platí o výkonu. Za vyzdvihnutí stojí také baterie s velkou kapacitou. Následně však již přichází ústupky, kompromisy a vyložené hlouposti. Ústupky lze vidět v podobě očesaných fotoaparátů, kompromisem je zastaralý konektor a hloupostí je vypustit telefon se zastaralým prostředím. Zdá se sice, že nad těmito věcmi lze mávnout rukou, ale proč? Konkurence to zpravidla umí lépe a Realme C21 to bude mít na trhu i s příznivou cenu nesmírně těžké.

Konkurence

Jak vše udělat lépe skvěle ilustruje například nová Motorola Moto G10, která je sice o dvě stovky dražší, ale má nejnovější verzi Androidu, modernější procesor a také USB-C.

Přejít do katalogu Motorola Moto G10 Rozměry 165,2 × 75,7 × 9,1 mm , 200 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 460 , 4×1,8 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč 3 880 Kč

Zmiňme také novou Nokii G10, které je ve srovnání s Realme C21 nepatrně dražší, opět asi o dvě stě korun, avšak disponuje USB-C, nejnovějším prostředím a lepším procesorem.

Přejít do katalogu Nokia G10 Rozměry 164,9 × 76 × 9,2 mm , 194 g Displej TFT IPS, 6,52" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G25 , 4×2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 5 020 mAh

Pakliže vás to táhne k telefonům Realme a máte možnost si mírně připlatit, podívejte se na Realme 7. Jde o telefon patřící o kategorii výše, má více výkonu, novější prostředí, lepší fotoaparáty i displej, přitom stojí jen zhruba o 700 Kč více.