Nejlevnější Nokie letošního roku, které jsou dostupné na českém trhu. To je dvojice G20 a G10, která je od sebe téměř k nerozeznání. Mírně se však liší výbava, a to v oblasti fotoaparátů a také výkonu, respektive procesorů. Obě Nokie se prodávají za cenu kolem 4 tisíc korun, útočí tak na méně náročné uživatele či menší děti.

Letošní Nokie prozatím velkou díru do světa neudělaly. Jedná se spíše o dražší a bohužel i hůře vybavené telefony střední třídy s drobnou výjimkou v podobě odolného modelu XR20. HMD Global to však zkouší i mezi low-endy. Tam zamířilo duo Nokia G10 a Nokia G20, které sází na osvědčený vzhled a softwarovou podporu, která mezi levnými mobily kolem 4 tisíc korun není obvyklá. Bude to však stačit na to, aby se dvojice prosadila a nezapadla mezi konkurenty?

Technické parametry Nokia G10 Kompletní specifikace Konstrukce 164,9 × 76 × 9,2 mm , 194 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,52" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G25 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 5 020 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q2 2021, Kč

Technické parametry Nokia G20 Kompletní specifikace Konstrukce 164,9 × 76 × 9,2 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,52" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G35 , CPU: 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 020 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2021, 3 990 Kč

Obsah balení

Prodejní balení je pro Nokii v netypickém kvádrovitém tvaru. Tentokrát se výrobce nevydal ekologickou cestou, v základním balení je tedy nejen USB kabel, ale také koncovku nabíječky. Vše je tedy připraveno i pro ty, kteří doma žádnou nabíječku mít nebudou.

Konstrukční zpracování: matný plast

Oba telefony mají stejné rozměry a z větší části i vzhled. Blízké sourozenecké pouto je tedy nepopiratelné. Nasazen je plast, který však působí bytelně. Chválíme, že výrobce zvolil o něco svěžejší modrou, přičemž odstín se u Nokií G10 a G20 mírně liší.

Důležitou otázku, kterou si možná kladete, je, jak od sebe obě Nokie poznáte. Ačkoliv jsou si opravdu podobné, drobné, ale jasně viditelné odlišnosti se najdou. V prvé řadě jde o jinak umístěnou diodu u fotoaparátů. Zatímco na levnější Nokii G10 je v místě, kde by mohl být čtvrtý objektiv, na G20 je zcela mimo modul s fotoaparáty. Při bližším zkoumání si lze všimnout jiné povrchové úpravy zadní strany. U Nokie G20 jde o vertikální čáry, u G10 jsou sestaveny úhlopříčně.

Po obvodu se jedná o zcela identická těla. Na spodní hraně je USB-C, na horní hraně 3,5mm jack, pravý bok je domovem klávesy pro regulaci hlasitosti a plochého tlačítka kombinovaného se čtečkou otisků prstů. Ta funguje poměrně spolehlivě, pouze prvotní nastavení, respektive nasnímání otisku prstu, trvá déle. Výtky máme rovněž k dvojtlačítku hlasitosti, které je zbytečně vysoko. Levý bok je prostorem pro klávesu Google Asistenta a najdete na něm rovněž dlouhý šuplíček pro dvě nanoSIM karty a navrch paměťovku.

Líbilo se nám matná záda

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám vysoká hmotnost

telefony se hůře drží

nevhodně umístěná tlačítka

pouze plastová záda

Displej: nezbytný základ

Jak jste si již mohli všimnout, rámečky kolem displejů jsou poměrně tlusté ve všech směrech. Obří brada s logem mohla být využita aspoň pro fotoaparát, ale místo toho jej najdete ve formě kapkovitého výřezu, což platí pro oba modely. Před sebou přitom máme 6,52palcové IPS panely, ovšem jen s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. To je opravdu nízká hodnota a většina konkurentů nabízí mnohem vyšší kvalitu. Jemnost je hraniční a rastr již lze pouhým okem vidět. Líbí se nám ale barevné podání i rozsah jasu. Dobře funguje také automatická regulace jasu. Nokie G10 a G20 nemají informační diodu a chybí jim i ambientní displej.

Líbilo se nám dostatečně velké displej

Nelíbilo se nám nízké rozlišení

chybí informační dioda i ambientní displej

Zvuk: obyčejná klasika

Na spodní hraně umístěný reproduktor je vhodný jen pro vyzvánění. Hlasitý je skutečně dost, avšak pokud telefon položíte na záda, dojde zákonitě k částečnému utlumení. Výstup skrze 3,5mm jack pak uspokojí všechny nenáročné posluchače. V této kategorii si tak Nokie G20 a G10 připisují průměrný a všemi požadovaný minimální výkon.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: dostatečný

V případě procesoru a celkového výkonu se mobily liší. Lépe vybavený model G20 vsadil na MediaTek Helio G35 a na našem trhu i 4GB RAM s 64GB úložištěm, ze kterého zbývá 52 GB po prvním zapnutí. To je pěkný standard a telefon se nijak neztrácí mezi konkurencí. U Nokie G10 je to přeci jen smutnější podívaná s procesorem Helio G25 a bohužel jen 3GB RAM. Nepotěší ani 32GB úložiště, ze kterého zbývá 21 GB po prvním zapnutí. Naštěstí ale nechybí slot pro paměťovou kartu, což platí pro obě Nokie.

Benchmark testy Nokie G10

Benchmark test z Nokie G20

Líbilo se nám podpora paměťovek

Nelíbilo se nám malá interní paměť (Nokia G10)

slabší procesor (Nokia G10)

malá RAM (Nokia G10)

Výdrž baterie: solidní nadprůměr

V tělech obou Nokií je připravena baterie s kapacitou 5 050 mAh, což je nadprůměr i s ohledem na použité displeje a procesory. Ve výsledku se můžete těšit s velkým pohodlím na dvoudenní výdrž i při středně náročném používání. Pakliže budou Nokie sloužit méně náročným uživatelům, vyšplhá se výdrž baterie i na tři dny. Nabíjení může probíhat pouze drátově a standardním výkonem 10 W, kterým se celá baterie nabije za 2,5 hodiny. Na rychlé nabíjení se tak bohužel nedostalo.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám velmi dlouhé nabíjení

Konektivita: NFC jen u G20

Po datové stránce nabízejí telefony především LTE Cat 4 s maximální rychlostí 150 Mb/s při downloadu a 50 Mb/s při uploadu. LTE funguje ve všech u nás podporovaných pásmech. Z dalších možností bezdrátového připojení máte samozřejmě k dispozici i Wi-Fi 802.11 b/g/n, což mimochodem znamená, že telefon nezvládá pásmo 5 GHz. Dostalo se také na GPS a GLONASS, a tak lze mobil využít pro navigování. Zbývá zmínit ještě Bluetooth 5.0 pro blízkou konektivitu. Výčet zakončuje přítomnost NFC, který umožňuje s telefonem bezkontaktně platit, avšak pozor, pouze u Nokie G20. Levnější model G10 NFC nenabízí.

Líbilo se nám NFC (Nokia G20)

Nelíbilo se nám chybí Wi-Fi 5 GHz

absence NFC (Nokia G10)

Fotoaparát: jen na momentky

Pro mnohé možná vůbec nejzásadnější rozdíly nastávají v případě fotoaparátů. Na první pohled sice moduly vypadají podobně, avšak Nokia G20 má čtyři objektivy, Nokia G10 pouze tři. Ani tím však rozdíly nekončí a je patrné, že Nokia G20 je jednoduše výrazně lepší. Její hlavní snímač má totiž pěkné rozlišení 48 Mpx a v rámci telefonů za cca 4 tisíce korun fotí opravdu velmi solidně. Oproti tomu Nokia G10 si musí vystačit jen s o poznání slabším 13megapixelovým snímačem. I ten však dokáže pořídit slušný snímek, zejména venku.

Ultraširokoúhlý objektiv má pouze model G20, avšak není příliš co oslavovat. Velice nízké rozlišení 5 Mpx nenadchne. Ve výsledku to tak oproti Nokii G10, které tento objektiv chybí, není velká výhoda. Zbylé fotoaparáty se shodují, jde o dva 2megapixelové snímače pro makro a portétní fotografie. Nízké rozlišení je však odsouvá do zbytečné role.

Záznam videa pomocí Nokií G20 a G10 je určen jen pro chvíle nouze. Maximální rozlišení je Full HD a snímkovací frekvence dosahuje 30 FPS. Výsledky nejsou nijak oslnivé.

Čelní kamerky jsou identické, mají 8 megapixelů. Za dostatečného světla pořídí slušné selfies, ale zázraky od nich nečekejte.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu (vlevo Nokia G10, vpravo Nokia G20)

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát (Nokia G20)

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý fotoaparát s nízkým rozlišením (Nokia G20)

nižší kvalita snímků při horším světle

Software: sázka na podporu

Novodobé Nokie se mohou těšit na dlouhou softwarovou podporu, ani základní řada G není výjimkou, byť to výrobce musel nějak odlišit a modelům G20 a G10 naděluje 2 roky aktualizací systému Android, což znamená minimálně dvě velké aktualizace s novým Androidem. Není tak překvapením, že v tuto chvíli je v telefonech Android 11 v takřka úplně čisté podobě. Optimalizace je vynikající, prostředí funguje svižně, což je silná zbraň nových Nokií. Bezpečnostní záplaty u Nokie G20 i G10 jsou platné k červenci, zde rozhodně není, co vytýkat.

Prostředí Nokie G20

Prostředí Nokie G10

Líbilo se nám aktuální bezpečnostní záplaty

přislíbená 2letá softwarová podpora

žádné aplikace navíc

Zhodnocení

Nokie G10 a G20 jsou typickými telefony nižší třídy, které se snaží zprostředkovat solidní zážitek. Potěší zejména bytelná konstrukce, dobrá ergonomie či prostředí, ve kterém se brzy zorientujete a které funguje tak, jak potřebujete. Cenově vyjde Nokia G10 na zhruba 3,5 tisíce korun a míří opravdu mezi nenáročné uživatele. I ti se ale musí smířit se slabším výkonem, chybějícím NFC nebo fotoaparátem, který příliš nenadchne. Tyto trable částečně řeší Nokia X20, která nabízí NFC, má vyšší výkon i kvalitnější hlavní fotoaparát. Nadále ji ale trápí displej s nižším rozlišením nebo pomalé nabíjení. U obou však můžeme vyzdvihnout dlouhou výdrž.

Foto: Michal Pavlíček