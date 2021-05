Vysoce konkurenční trh s bezdrátovými sluchátky nedávno rozšířila Realme Buds Air 2 Neo. Novinka nabídne dlouhou výdrž na nabití, zvýšenou odolnost a překvapivě také aktivní potlačení hluku. Jak se tato na první pohled sympatická sluchátka povedla a mají vůbec nějaké zásadní nedostatky?

Čínskému výrobci Realme se v segmentu chytrých telefonů povedlo dosáhnout fantastických prodejních úspěchů, na které by rád navázal i s produkty kategorie „wearables“, mezi něž se kromě chytrých hodinek řadí také nová sluchátka Realme Buds Air 2 Neo. Jak se tato cenově dostupná a „opravdu bezdrátová“ sluchátka z dílny Realme povedla? To prozradím na řádcích níže.

Technické parametry Realme Buds Air 2 Neo

Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky SBC, AAC Délka poslechu (dle výrobce) až 7 hodin hudebního poslechu (bez ANC) Celková délka poslechu (při dobíjení z pouzdra) 28 hodin poslechu (bez ANC) Obsah balení sluchátka, USB-C/USB-C nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a silikonové náušníky tří velikostí

Konstrukční zpracování: nenápadné vajíčko

Pouzdro Buds Air 2 Neo připomíná vajíčko a kromě USB-C a nenápadné informační diody na něm najdeme pouze decentní logo výrobce. S přihlédnutím k nízké prodejní ceně nepřekvapí, že je pouzdro (i sluchátka) kompletně plastové s matnou povrchovou úpravou, na které neulpívají otisky a ani menší vlasové škrábance nebudou tak viditelné jako v případě lesklého plastu. Pouzdro se příjemně vejde do dlaně a má stejně jako sluchátka velmi nízkou hmotnost, takže je nošení komfortní. Co se mi naopak příliš nelíbilo, je zpracování samotného pantu. U něj bohužel chybí pružinka, která by „pomohla“ odklopení horní části a udržovala ji v otevřeném stavu. Takto stačí s otevřeným pouzdrem mírně pohnout a automaticky se zavře, což se mi stávalo i při vytahování sluchátek. Další výtku mám k prohlubni, která má usnadnit otevření pouzdra. Bohužel je velmi mělká a neskýtá mnoho prostoru pro zasunutí nehtu/prstu.

Po rozevření pouzdra na uživatele čeká kromě dvojice sluchátek také jediné fyzické tlačítko, pomocí něhož aktivujete režim párování. Vytažení sluchátek je velmi snadné, stejně jako jejich vrácení na své místo, a díky magnetům nevypadnou, ani když pouzdro otočíte vzhůru nohama. Design sluchátek je vcelku obyčejný a oživuje jej pouze oranžové zakončení silikonového ušního nástavce, kterého si lze při detailním pohledu všimnout. Na těle sluchátek najdeme tři mikrofony, pozlacené piny pro nabíjení a také dotykovou plošku v podobě (velmi) lesklého tmavě-modrého kolečka.

Sluchátka drží (po zvolení správné velikosti silikonových nástavců) v uších bez problémů a nevypadávala ani při rychlejších pohybech/sportovních aktivitách. Příjemně potěší zvýšená odolnost IPX5, což znamená, že se sluchátka jen tak nezaleknou potu či slabšího deště. Realme Buds Air 2 Neo jsou však v prvé řadě cenově dostupná a takový ve mně rovněž zanechala dojem. Pokud si tedy nepotrpíte na hodnotnější materiály či propracovanější pouzdro a preferujete co nejnižší cenu, nemělo by vám ke spokojenosti nic chybět.

Líbilo se nám nízká hmotnost

zvýšená odolnost IPX5

dobře drží v uších

Nelíbilo se nám pantu v pouzdru by slušela pružinka

prohlubeň pro otevření je zbytečně mělká

Zvuk: slušné ANC za pár stovek

Zatímco dříve bývala funkce ANC (aktivního potlačení hluku) výsadou dražších modelů, dnes se s ní setkáváme i u velmi levných sluchátek, což je právě případ Realme Buds Air 2 Neo. Pro skeptiky, kteří čekali, že rozdíl mezi standardní propustností okolního hluku a aktivovaným ANC, bude nulový, mám zprávu – aktivní potlačení hluku funguje překvapivě dobře. U nižších a středních frekvencí dochází k solidnímu utlumení ruchů z okolí, i když pravděpodobně není potřeba doplňovat, že se kvalita ANC nedá srovnávat s násobně dražšími sluchátky od Sony nebo Applu. Na druhou stranu mohu garantovat, že za pětinásobně vyšší pořizovací cenu rozhodně nezískáte pětinásobně lepší technologii ANC. Ve výsledku tak aktivní potlačení hluku u Buds Air 2 Neo funguje překvapivě dobře.

Stěžovat si nemohu ani na kvalitu reprodukovaného zvuku, o což se starají 10mm měniče. Podání středů není tak prokreslené jako u dražší konkurence a výšky možná nejsou až tak čisté, ale ani tak si nemohu stěžovat na to, že by sluchátka hrála špatně. Basy jsou s aktivovaným zesílením basové složky vcelku úderné a k poslechu nemám výtek. Rovněž je důležité nezapomínat na nízkou cenu a zbytečně je neporovnávat s několikrát dražšími modely. Dobře sluchátka dopadla i v testu kvality během telefonních hovorů, kdy jsem se s protistranou slyšel zřetelně a dostatečně nahlas. Z kodeků je k dispozici AAC a SBC.

Líbilo se nám solidní kvalita zvukového projevu

povedené ANC

Funkce a ovládání: chce to trénink

V aplikaci Realme Link, kterou si budete muset nainstalovat, pokud plánujete používat nejen ANC, ale i další funkce, lze aktivovat také transparentní režim, který naopak zesílí okolní hluk a může se hodit například cyklistům či obecně někomu, kdo by si měl i během poslechu ponechat přehled o dění okolo. Aplikace, která je prozatím kompletně v anglickém jazyce, obsahuje také tři různé zvukové režimy: Bass Boost+, Dynamic a Bright. Názvy odpovídají zvukovému podání – Bass Boost+ ocení milovníci výraznějších basů, Bright klade větší důraz na výšky, zatímco Dynamic je zkrátka něco mezi a snaží se být co nejvyváženější.

S ohledem na nízkou cenu Realme uživatelům připravilo poměrně velké množství funkcí, neboť je možné v aplikaci aktivovat také tzv. Game mode, který by měl snížit latenci až na úroveň 88 ms, nebo režim Auto answer, kdy lze vytažením sluchátek z pouzdra automaticky přijmout příchozí hovor. K dispozici je také Volume enhancer, který zvýší hlasitost, pokud by se vám zdála systémová hlasitost příliš nízká, což může být u některých smartphonů velmi užitečná vychytávka.

Ovládání probíhá skrze dotykové plošky, které zvládnou rozpoznat tři typy povelů: dvojité poklepání, trojité poklepání a podržení prstu na senzoru. V nabídce mi tak trochu chybí gesto krátkého přiložení prstu (ťuknutí) na senzor, na které jsem zvyklí ze sluchátek Galaxy Buds+. Schopnost senzorů napoprvé správně rozpoznat gesta je navíc spíše slabší, ale po troše (pár dnech) tréninku se situace zlepší. Pochválit lze možnost si namapovat všechna dostupná ovládací gesta a přiřadit jim vybrané funkce: příští/předchozí skladba, pozastavení/spuštění přehrávání, přepínání mezi ANC a transparentním režimem, aktivace Game mode nebo vyvolání hlasového asistenta.

Líbilo se nám množství režimů a funkcí v aplikaci

podrobné nastavení dotykových gest

snadné přepínání mezi ANC a transparentním režimem

Nelíbilo se nám chybí gesto krátkého přiložení prstu

senzory ne vždy rozpoznají dotykové gesto

Výdrž baterie: bez problémů

Realme Buds Air 2 Neo slibují s kombinovanou kapacitou 480 mAh (400mAh článek v pouzdru + 2× 40 mAh v sluchátkách) celkovou výdrž až 28 hodin na nabití bez ANC. Bez dobíjení v pouzdru by pak samotná sluchátka měla zvládnout přehrávat zhruba pět hodin s ANC, případně 7 hodin bez ANC, čemuž přibližně odpovídá i reálná výdrž, příliš časté nabíjení vás tedy nemusí trápit.

K nabíjení poslouží USB-C bez podpory bezdrátového nabíjení, což není s ohledem na cenu nic překvapivého. Kabel pro nabíjení najdete přímo v balení, adaptér však musíte použít vlastní, případně sluchátka nabíjet skrze USB port počítače apod.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Zhodnocení

Realme Buds Air 2 Neo jsou velmi solidně vybavená bezdrátová sluchátka, která potěší dlouhou výdrží, solidní kvalitou zvuku i překvapivě dobrým ANC. Pokud se vám nepříčí lacinější zpracování a hledáte sluchátka se špičkovým poměrem cena/výkon, mohu vám nákup Buds Air 2 Neo vřele doporučit.

