Bezdrátových sluchátek jsme měli v redakci nespočet, lišila se samozřejmě nejen cenou, ale také zpracováním, funkcemi a kvalitou zvuku. Dnes se podíváme na cenově dostupná sluchátka od Huawei – FreeBuds 4i. Ta za cenu okolo 2 tisíc Kč nabídnou ANC, pěkný design a poměrně slušný zvuk.

Kdo nemá bezdrátová sluchátka, jako kdyby nebyl. Ať už jde o ohromná over-ear nebo malé nenápadné pecky. Jde o trend, který méně vyhovuje audiofilům, ale o to více běžné populaci, které jde hlavně o komfort. Ceny vybavenějších bezdrátových pecek startovaly klidně na 6 tisících Kč, ovšem kde je poptávka, tam je i nabídka a ta táhne ceny postupem času dolů i u těch vybavenějších. Pochopitelně, když pomineme luxusní značky, které si cenu drží i díky prestiži.

A co si vlastně představujeme pod pojmem „vybavenější“? Mělo by jít o sluchátka s různými senzory, například senzorem nošení, ideálně také ANC a transparentním režimem. Ovládat by se měla, jak jinak než, dotyky. FreeBuds 4i se snaží nabídnout komplexní zážitek za co nejnižší cenu, která je pod hranicí 2 tisíc korun. Zda se vyrovnají dražší konkurenci prozradí tato recenze.

Technické parametry Huawei FreeBuds 4i

Hmotnost jednoho sluchátka cca 5,5 gramů Doba nabití pouzdra 1,5 hodiny Kapacita baterie pouzdra 215 mAh Kapacita baterie sluchátka 55 mAh Barevná provedení bílá, černá, červená Připojení Bluetooth 5.2 Velikost měniče 10 mm Délka poslechu (dle výrobce) až 10 hodin Délka poslechu celkem až 20 hodin Obsah balení sluchátka, USB-C nabíjecí kabel a celkem 3 velikosti náušníků Cena 1 800 Kč

Obsah balení: kabel a špunty

Obsah balení je standardní, kromě sluchátek v pouzdru se můžete těšit na dvojici náhradních špuntů a kabel USB-C–USB-A. Dostalo se i na návod. To je zhruba vše, co do začátku potřebujete.

Konstrukční zpracování: cena je „cítit“

Je logické, že Huawei musel někde šetřit, jinak by kanibalizoval na FreeBuds Pro. Ta jsme chválili za špičkové zpracování i luxusní design, FreeBuds 4i jsou spíše sluchátka pro masy. Nám se na test dostala v bílé barvě, k dispozici je i černá a zářivě červená. Barva provází jak pouzdro, tak samotná sluchátka. Plasty jsou lesklé a opět ním připomínají AirPods první a druhé generace. Mají výraznější nožku, ovšem oproti AirPods jde o špunty, ne pecky.

Sluchátka jsou lehká, jedno váží 5,5 gramů. Sluchátka jsou opatřena dvě mikrofony (slouží pro ANC) a kapacitním čidlem k ovládání. To je na ploškách sluchátek. Do ucha padnou dobře, opět stačí vložit a trochu pootočit, aby byl tlak uvnitř ucha příjemný. Tomu lze pomoci vhodnými špunty, nám vyhovovala střední velikost. Sama špuntová konstrukce nemusí vyhovovat všem, například mně lépe sedí pecky. Ovšem při sportu jsou obvykle vhodnější špunty, z ucha zkrátka jen tak nevypadnou. Kdybych FreeBuds 4i srovnal s TWS sluchátky, která jsem testoval, sedí mi například lépe než ta od Samsungu, ale hůře než sluchátka Sennheiser. To je však subjektivní, každé ucho je unikátní.

Nabíjecí pouzdro je i tentokrát zaoblené, hodně podobné jako u FreeBuds Pro, ale ještě zaoblenější. Pouzdro je lesklé a představuje magnet na otisky i vlasové škrábance. Na těle má jediné tlačítko na pravém boku, díky kterému můžete sluchátka přepnout do režimu párování. Na spodní straně je USB-C pro nabíjení a také LED informující o stavu nabití pouzdra, pokud jej otevřete (červená, oranžová, zelená). Uvnitř pouzdra je další dioda, která informuje o stavu nabití sluchátek. Pouzdro má velmi kvalitní pružiny a magnety, takže v každé pozici drží velmi dobře. To chválíme. Zamrzí absence bezdrátového nabíjení, ale to už bych chtěl opravdu moc.

Pouzdro je lapačem otisků a škrábanců.

Sluchátka v pouzdru drží díky magnetům pevně, určitě nevypadnou, ani pokud vám spadne na zem. Ovšem v takovém případě čekejte, že se krásně lesklý povrch změní v dost nehezký, škrábanci opatřený kus plastu.

Líbilo se nám elegantní provedení

kvalitní magnety a pružiny v pouzdru

povedené barevné varianty

sluchátka jsou velmi lehká

Nelíbilo se nám lesklé provedení pouzdra

celkem dlouhá nožka sluchátek

Výdrž: celý den beze strachu

Huawei uvádí velmi zajímavou výdrž 10 hodin. Té dosáhnete při hlasitosti 50 % a s vypnutým ANC. Pokud jej zapnete, výdrž bude zhruba 7,5 hodin. Pokud hlasitost zvýšíte, kapacita baterie mizí rychleji, na 70 % počítejte se zhruba 7, respektive 5,5 hodinami (ANC vypnuto/ANC zapnuto). Potěší rychlé nabíjení, 10 minut má přidat až 4 hodiny výdrže. Každé sluchátko má kapacitu baterie 55 mAh, pouzdro poté 215 mAh. To sluchátka nabije zhruba jednou (a kousek), takže výdrž si tímto způsobem zhruba zdvojnásobíte.

Nabíjení je vcelku rychlé, kabelem máte nabito za hodinu a čtvrt a sluchátka se v pouzdru nabíjí hodinu. Stav nabití lze sledovat skrze aplikaci AI Life i přes notifikace (například i v iOS). Něco napoví i LED v nabíjecím pouzdru.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

Funkce: ANC potěší

Sluchátka jsou vybavena 10mm měniči, podporují Bluetooth 5.2 a ANC díky mikrofonům, které vysílají opačný zvuk na vstupu, tím eliminují monotónní zvuky, například tramvaje, letadla a podobně. Přispívá tomu i konstrukce, špunty utěsní ucho téměř dokonale, o zbytek se postará právě ANC. Nejde ale říci, že by ANC dopřálo absolutní ticho, takto to nefunguje. Můžete se však spolehnout, že běžné ruchy města utěsní, takže se bude hodit i režim průchodnosti, který naopak ruchy zesílí. Přeci jen se to může na rušných místech hodit. Mezi podporovanými kodeky chybí aptX, dostalo se na AAC a SBC. K dispozici je i detekce nošení, ale to musíte vlastnit telefon Huawei s nejnovější verzí aplikace AI Life.

V té navíc můžete sluchátka detailněji nastavit, bohužel pro uživateleiOS dostupná není. V ní lze nastavit například gesta, zkontrolovat firmware i stav nabití sluchátek/pouzdra. Nabízí se také možnost úpravy režimu ANC. Dodáme, že skrze sluchátka nejde nijak regulovat hlasitost, k tomu bude potřeba připojené zařízení.

Líbilo se nám podpora ANC a režimu awareness

Bluetooth 5.2

přehledná aplikace

Nelíbilo se nám AI Life není pro iOS

nelze regulovat hlasitost skrze sluchátka

Zvuk: kvalita

FreeBuds 4i se rozhodně nemají za co stydět, tak by se v krátkosti dala zhodnotit kvalita zvuku. Důraz je kladen hlavně na vokály, celkově je projev trochu barvitější, urazit střední proud by však neměl. Basová složka je trochu upozaděna, což však přímo srovnávám se sluchátky Sennheiser a B&O, která jsou mým uším nejbližší. Maximální hlasitost je opravdu výrazná, v takovém případě se už však zvuk lehce degraduje.

V tomto čase však musíme vzpomenout na cenu pod hranicí 2 tisíc korun a najednou se nám ani nechce kritizovat. Umíme si představit cílovou skupinu a v tomto případě neočekáváme, že by si sluchátka za 2 tisíce korun kupoval audiofil, který má naposlouchané miliony skladeb. Spíše půjde o střední proud, který poslouchá různé žánry a zase tak vytrénovaným uchem nedisponuje.

Líbilo se nám čistota zvuku

maximální hlasitost

Nelíbilo se nám ladění basů nám (subjektivně) nevyhovuje

Závěr: proč ne

Proč ne... Sluchátka jsou cenově dostupná, dobře vypadají, jsou dostupná v různých barevných variantách, skvěle hrají, mají ANC a výdrž je velmi dobrá. Je jasné, že ústupky zde jsou a těžko říct, jak to bude s výdrží po roce používání. Sluchátka logicky nejsou vybavena tím nejlepším, co aktuálně výrobce nabízí, a proto počítáme s tím, že za rok, rok a půl bude nutné přemýšlet o výměně, tedy pokud je budete využívat často.

Nákup rádi doporučíme všem, kteří očekávají slušný poslech za rozumnou cenu. Pokud patříte mezi náročnější posluchače, doporučujeme nedávno testovaná sluchátka Sennheiser.

