Pokud hledáte nový smartphone s rozpočtem zhruba 6 tisíc korun, rozhodně byste si neměli nechat ujít horkou novinku od Motoroly. Moto G72 se snaží zaujmout hlavním fotoaparátem, displejem i rychlým nabíjením. Bude to stačit na úspěch?

Po testu Moto G32, která nabízí v dané cenové třídě velmi slušnou výbavu a operační systém Android bez těžké nadstavby, jsem se těšil, s čím dalším výrobcem přijde. Testovaná Motorola Moto G72 s cenou 6 tisíc korun se přitom profiluje jako další levný, avšak zajímavě vybavený smartphone, jemuž nechybí moderní 120Hz OLED displej či 108Mpx fotoaparát. Jak se novinka osvědčila v redakčním testu?

Technické parametry Motorola Moto G72 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,5 × 74,4 × 7,9 mm , 166 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej AMOLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Chipset MediaTek helio G99 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2022, Kč

Obsah balení: bez nabíječky ani ránu

Balení Moto G72 je pro telefony Motorola víceméně standardní, najdeme v něm tedy kromě USB-A/USB-C kabelu i adaptér (o výkonu 33 W) a rovněž praktické silikonové (průhledné) pouzdro.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: modrá je dobrá

Motorola Moto G72, ačkoliv není se svými rozměry 160,5 × 74,4 × 7,9 mm nijak zvlášť kompaktní, mě překvapila nízkou hmotností 166 gramů, která výrazně přispívá k tomu, jak pohodlně se mobil používá. Telefon příjemně padne do dlaně, má snadno nahmatatelná tlačítka na pravém boku (vypínací i ovládání hlasitosti) a neschází dokonce ani základní odolnost dle IP52. Líbivé je rovněž modré provedení (plastových) zad, která jsou matná a velmi dobře odolávají veškerým otiskům. Kromě loga výrobce si pak nelze v levém rohu nevšimnout fotomodulu, který mírně vystupuje, na kompletně rovném povrchu se tak má telefon tendenci mírně pohupovat, s čímž jsem však neměl problém, neboť jsem jej stejně nosil v přiloženém pouzdru.

Za zmínku stojí také haptická odezva, která nijak nepřekvapí jak v negativním, tak v pozitivním slova smyslu. Spíše bych se přitom přikláněl ke kladnému hodnocení, neboť bohužel stejnou základní odezvu často najdeme i u podstatně dražších smartphonů. V neposlední řadě je dobré uvést, že slot na levém boku pojme maximálně dvě nanoSIM, případně kombinaci jedné nanoSIM a jedné paměťové karty. eSIM podporována není.

Líbilo se nám základní odolnost proti postříkání vodou

praktická matná záda

líbivá modrá barva

Nelíbilo se nám slot pojme „jen“ 2 karty

Displej: špičková volba

Disciplína, v níž Moto G72 jednoznačně vyniká nad konkurencí, je displej. Ten má pěkně tenké (symetrické) rámečky, velkou 6,6" uhlopříčku, ale především se jedná o POLED panel se schopností vykreslit více než miliardu barev a také 120Hz obnovovací frekvenci, což u zařízení za 6 tisíc korun rozhodně není standardem. Výrobce se navíc nijak neomezil ani v oblasti rozlišení, které činí zcela dostačujících 2 400 × 1 080 pixelů (tedy Full HD+) s výslednou jemností 402 PPI, kterou nenabídne třeba ani Galaxy S23+. Vzhledem k lákavým specifikacím tak vyvstává otázka, zda se nešetřilo v oblasti maximálního jasu, ovšem mohu vás uklidnit, že v tomto ohledu se není potřeba ničeho obávat. Maximální jas je totiž dostatečně vysoký i pro použití venku na ostrém světle, stejně tak se umí schopně sám regulovat.

Druhým prvkem ne zcela běžným u telefonů dané třídy je pak integrace optické čtečky otisků prstů, u níž bych ocenil, kdyby byla výše, ovšem z hlediska funkčnosti jí nelze nic vytknout. Funguje příkladně na přiložení prstu a odemknutí je otázkou chvilky.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

POLED panel s Full HD+ rozlišením

tenké rámečky

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: vhodná i na občasný poslech

Motorola Moto G72 je osazena dvojicí hlasitých (stereo) reproduktorů, které umí vykouzlit solidní kvalitu i slušný prostorový efekt (částečně díky Dolby Atmos). Zvuku tak kromě vysoké hlasitosti neschází ani ucházející basová složka a velkou výhodou rovněž je, že ani vysoké tóny netahají za uši, pokud budete udržovat úroveň hlasitosti do 90 %. Výrobce nezapomněl ani na 3,5mm jack pro vyznavače drátových sluchátek.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: je libo MediaTek?

Namísto u Motoroly oblíbeného Snapdragonu se rozhodl výrobce nasadit 6nm čipset MediaTek Dimensity Helio G99, který by měl výkonově odpovídat zhruba Snapdragonu 695. Stejnou vlastností pro oba procesory je pak ISP bez podpory 4K videa. S přihlédnutím k ceně je pak zařízení dostatečně výkonné, čemuž napomáhá i 8 GB RAM. Příležitostně se sice můžete setkat s pomalejší animací, jedná se však ale spíše o výjimky a Moto G72 se používá komfortně. Integrované úložiště o velikosti 128 GB je pak možné doplnit o paměťovou kartu typu microSD o nespecifikované maximální velikosti.

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware

Výdrž baterie: rychlé nabíjení, dlouhá výdrž

Navzdory relativně nízké hmotnosti má Motorola Moto G72 velkou 5 000mAh baterii, která umí vykouzlit skutečně velmi solidní výdrž. V běžném provozu pak lze na plné nabití zvládnout i dva dny používání (částečně i díky úspornému čipsetu), což navíc vylepšuje podpora rychlého (pochopitelně pouze drátového) nabíjení. Zhruba za 40 minut lze nabít z 0 na 70 %, z 0 na 100 % pak za necelých 70 minut.

Líbilo se nám skvělá výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: pozor na 5G

Vlivem použitého procesoru novinka nepodporuje 5G, nabídne však NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 i navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Pokud tak pro vás hraje 5G důležitou roli, Moto G72 nebude vhodným kandidátem ke koupi, na druhou stranu se domnívám, že většina zájemců o tento smartphone (kteří se pohybují v ČR a okolí) nemusí absence 5G nijak trápit.

Nelíbilo se nám někomu by 5G mohlo scházet

Fotoaparát: 108Mpx snímač hraje prim

Jedním z výraznějších lákadel Moto G72 je bezpochyby 108Mpx hlavní snímač, kterým je Samsung HM6 o velikosti 1/1,67" se schopností poskládat až 9 pixelů do 1, čímž vznikne 12Mpx fotografie s výsledným pixelem o velikosti 1,92 µm. Navzdory vysokému počtu megapixelů a solidní cloně f/1.7 nelze očekávat žádné zázraky, nicméně Moto G72 středně náročné uživatele nezklame. Snímky mají oproti 8Mpx ultraširokoúhlému objektivu o něco výraznější (saturovanější) barvy, což je podle mě dobře, neboť mají smartphony Motorola tendenci záběry nijak nepřikrášlovat, čímž si paradoxně i tak trochu škodí. Zatímco stejná scéna pořízená například Galaxy A33 bude pěkně barevná a na první pohled vypadat líbivěji, snímek z Motoroly je často poměrně neutrální (podílí se na tom i vyvážení bílé) a za ošklivého počasí pak mohou fotografie vypadat dost mdle.

U ultraširokoúhlého objektivu pak platí zmíněné o to víc a často je na fotografiích viditelný šum. 2Mpx makro je klasickým „bonusem“, který však pravděpodobně používat nebudete. Co se týče nočních snímků, pravděpodobně stojí za to se omezit pouze na ty pořízené hlavním snímačem (ultraširokoúhlý objektiv je spíše pro nouzové situace, neboť fotkám chybí ostrost a tedy i detaily a ani nepodporuje noční režim), kdy lze díky nočnímu režimu pořídit relativně pěkně prosvícené záběry s dostatkem detailů, které pro účely sociálních sítí vypadají obstojně. Nakonec zmíním 16Mpx čelní kamerku, jež postačí pro pořízení rychlých selfies, a také již zmíněnou schopnost natáčet maximálně Full HD video.

Líbilo se nám slušné snímky z hlavního snímače

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx makro

pouze Full HD video

Software: Android 12 na palubě

Motorola Moto G72 má tradičně víceméně čistý operační systém Android s minimální nadstavbou od výrobce v podobě praktických Moto gest. V době testování měl telefon lednové bezpečnostní záplaty, což lze pochválit, a také Android 12. Funkce Ready For v tomto případě schází, potěší však absence bloatwaru.

Líbilo se nám takřka čistý Android 12

praktická gesta Moto

bez zbytečného bloatwaru

Nelíbilo se nám zatím stále jen Android 12

Zhodnocení

Motorola Moto G72 je dalším povedeným smartphonem pro zákazníky, kteří si chtějí pořídit cenově dostupný smartphone s velmi slušnou paletou funkcí. Dvě hlavní přednosti novinky jsou přitom podle mého názoru displej a dlouhá výdrž, potěší však také rychlé nabíjení či víceméně čistý operační systém. Ačkoliv není ani hlavní 108Mpx snímač k zahození, lze na fotovýbavu nahlížet spíše jako na něco „navíc“ ve srovnání s již zmíněnou baterií a displejem a doporučoval bych nemít příliš vysoká očekávání. Mírně zamrzet může také absence nejnovějšího Androidu 13, i když s tím se u takto levných smartphonů již nějak tak počítá.

Konkurence

O dva tisíce korun dražší Galaxy A33 se chlubí zvýšenou odolností dle IP67, podporou 5G i dlouhou (garantovanou) softwarovou podporou, schází mu však stejně rychlé nabíjení, 120Hz displej s integrovanou čtečkou a je zhruba o 20 gramů těžší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A33 5G Rozměry 159,7 × 74 × 8,1 mm , 186 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Xiaomi Redmi Note 11 je vybaveno stejným čipsetem, osloví primárně 90Hz AMOLED panelem o uhlopříčce 6,43" či certifikací odolnosti IP53. Nevýhodou je (alespoň podle mého názoru) přítomnost nadstavby MIUI a menší základní velikost RAM.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 11 4G Rozměry 159,9 × 73,9 × 8,1 mm , 179 g Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×2,2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB / 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz