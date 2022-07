Žhavá novinka v průběhu žhavého léta? Kdepak, Poco M4 Pro je tu mezi námi již nějaký ten pátek, ale v rámci střední třídy si zaslouží pozornost. Pokud snesete chybějící 5G, získáte možná mnohem důležitější AMOLED displej s 90 Hz. Vhod přijde i 64megapixelový fotoaparát či velká baterie s rychlým nabíjením.

Na českém trhu můžete v současné době objevit nejen nedávno testované Poco M4 Pro 5G, ale také Poco M4 Pro, o kterém si více řekneme dnes. Ačkoliv by jejich názvy mohly evokovat, že jde o dvojčata lišící se výhradně podporou 5G, není tomu tak. Poco M4 Pro se totiž může pochlubit nejen stále velkou baterií s výkonným drátovým nabíjením, ale také kvalitním AMOLED displejem. To vše si výrobce, kterým je mimochodem Xiaomi, cení na zhruba 5,5 tisíc korun.

Obsah balení: pouzdro nechybí

Ve žlutém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám pouzdro navíc

Konstrukční zpracování: tak trochu šmudla

Poco M4 Pro je na první pohled klasický telefon, který by například v námi testované černé mohl vyhovovat i konzervativněji smýšlejícím jedincům. Čelní strana s displejem, hladké a matné boky, ale pak to přijde. Konzervativci vezmou nohy na ramena při pohledu na zadní stranu. Dokonce i tentokrát, kdy se Poco opravdu krotilo s velikostí loga, které už bych se na poměry jiných modelů tohoto výrobce nebál nazvat minimalistickým.

Hlavním problémem jsou šíleně lesklá záda, na kterých okamžitě ulpívají otisky prstů, další šmouhy a rovněž prach. Po několika hodinách vypadá zadní strana vskutku nevzhledně, což je škoda. Matný povrch by byl o mnoho lepší. Zbytečně monstrózně vypadá i modul s fotoaparáty, ačkoliv na druhou stranu nijak výrazněji nevystupuje nad okolní povrch.

Ergonomie je povedená, mobil příjemně padne do ruky, za což vděčí i nijak přehnané hmotnosti pod hranicí 180 gramů. V příjemném dosahu jsou tlačítka na pravém boku, kdy ve větším je dle očekávání i čtečka otisků prstů. S tou jsme neměli sebemenší potíže a funguje přesně tak, jak má. Na levém boku je pouze dlouhý šuplíček pro dvě nano SIM karty a paměťovku. Plusové body Poco M4 pro sbírá za mírně zvýšenou odolnost dle IP53. Nevadí mu tedy lehké zmoknutí či polití.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

funkční čtečka otisků prstů

lehce zvýšená odolnost

Nelíbilo se nám záda extrémně přitahují otisky prstů

Displej: zalíbí se vám

Dostáváme se k jednomu z hlavních trumfů telefonu, který představuje 6,43palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Jeho výhodou je kontrastní zobrazení, syté barvy a působivé podání černé. Samozřejmostí je i výborná čitelnost z uhlů a slušná venku na slunci. Navrch výrobce přihazuje i 90Hz obnovovací frekvenci, a my tak hledíme na jeden z nejlepších displejů v dané cenové kategorii. Navzdory AMOLED panelu zde není klasický Always-On. Místo něj výrobce nasadil funkci „Aktivní displej“, která se v nastavení tváří jako Always-On, nicméně funguje jinak. Vše potřebné zobrazí vždy jen na 10 vteřin, a to po klepnutí do displeje. O ochranu displeje se pak stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám AMOLED panel

skvěle čitelný

jemné rozlišení

90Hz technologie

Nelíbilo se nám hodila by se funkce Always-On

Zvuk: ve dvou se to lépe táhne

Výhodou je také přítomnost hned dvou reproduktorů. Jeden je na spodní hraně, druhý nad displejem. Hrají opravdu hlasitě, jen kvalita jim není úplně blízká, což je trošku škoda. Naštěstí lze hudbu konzumovat i skrze sluchátka, neboť nechybí 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

dva reproduktory

Výkon hardwaru: postarší sestava

Do Poca M4 Pro se nastěhoval již mírně starší procesor Helio G96 od MediaTeku. Na druhou stranu je nadále solidně výkonný a pro středně náročné uživatele by měl plně postačovat. Málokterá konkurence je na tom totiž lépe. Vhod přijde i 6GB RAM a 128GB úložiště s možností rozšíření paměťovou kartou typu microSDXC. Po prvním zapnutí zbývá zhruba 107 GB pro vaše data.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: nezklame vás

O výdrž se stará baterie s lehce nadprůměrnou kapacitou 5 000 mAh, která spolehlivě zajistí výdrž až dva dny při středně náročném používání. Doplnění energie je vcelku svižné, díky výkonu 33 W to telefon stihne za hodinku. Na bezdrátové nabíjení musíte zapomenout, avšak to u mobilu v této cenové hladině není žádný nedostatek.

Líbilo se nám dobrá výdrž

poměrně svižné nabíjení

Konektivita: vše vyjma 5G

Poco M4 Pro je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 nebo infraportem pro ovládání některé elektroniky, což je u telefonu s cenou kolem 5,5 tisíc korun solidní nabídka. S mobilem je možné také bezkontaktně platit díky NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraven konektor USB-C. Připomeňme, že mobil podporuje vložení dvou nanoSIM. K dokonalosti chybí jen 5G, avšak to nemusí chybět zcela každému.

Líbilo se nám infraport

podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám nepodporuje 5G

Fotoaparát: klasická trojka

Sestava zadních fotoaparátů dnes zřejmě nikoho nepřekvapí. Hlavní snímač se snaží oslnit vysokým 64megapixelovým rozlišením, ale ve výsledku nijak zásadně nevybočuje ze zaběhnutých kvalit telefonů na pomezí nižší střední a střední třídy. Za dne a dostatečného světla se tak dočkáte kvalitních snímků, spokojení budete s detaily i barevnou věrností, avšak s měnícími se světlenými podmínkami rychle klesá kvalita fotografie a nastupuje šum, případně rozmazané snímky.

Ultraširokoúhlý snímač naštěstí nechybí a s 8 megapixely patří k příjemnému standardu. Hodí se na fotografování krajinek či větších skupin lidí. Počítejte však s tím, že kvalita snímků bude pouze průměrná a směrem ke kraji ještě klesající. Výčet fotoaparátů zakončuje poměrně zbytečný 2megapixelový makro snímač.

Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení, avšak bohužel maximálně s 30 snímky za vteřinu.

Selfíčka pořídí čelní kamerka v průstřelu displeje s 16megapixelovým rozlišením, což pro potřeby sociálních sítí plně postačuje.

Líbilo se nám solidní hlavní fotoaparát

Software: starší Android

Velmi dobře odladěné je i prostředí Androidu 11 s MIUI 13, které však svou lehkou nepřehledností nemusí sednout každému. Zásadnější však je, že výrobce nehledí na aktualizace a nový Android zatím nedorazil. Bezpečnostní záplaty jsou platné k dubnu letošního roku.

Líbilo se nám slušná optimalizace

Nelíbilo se nám zatím bez Androidu 12

Zhodnocení

Poco M4 Pro je zajímavým telefonem nižší střední třídy, který se nabízí za zhruba 5,5 tisíc korun ve verzi 128+6 GB, kterou jsme měli i na test. Hlavní přednost spatřujeme především v nasazení opravdu kvalitního AMOLED displeje s 90 Hz a baterie s dobrou výdrží. Jelikož hardware není vyloženě špatný, lze tento model doporučit všem, kteří mobil využívají pro prohlížení internetu, navigaci či chatování. Fotoaparáty se hodí spíše na momentky, ale to je vlastnost většiny modelů v tomto segmentu. Zamrzí především starý Android, což na výrobce, kterým je Xiaomi, nevrhá dobré světlo. Pohled ke konkurenci pak prozradí, že šance na úspěch Poco M4 pro dozajista má.

