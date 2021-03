Poslední novinka loňského roku z Finska se dostala nejen na pulty českých obchodů, ale rovněž do naší redakce. Nokia 5.4 se snaží lákat na atraktivní vzhled, velký displej či čtveřici fotoaparátů na zadní straně. Cena nad hranicí 5 tisíc korun však novinku dostává do křížku s velmi silnou konkurencí a je otázkou, zda obstojí.

Novodobá Nokia se pod hlavičkou HMD zaměřuje spíše na levnější kousky v nižší a nižší střední třídě. Do tohoto rozmezí míří i Nokia 5.4, která se na českém trhu prodává za cenu lehce přesahující 5 tisíc korun. Snaží se nabízet vše, co uživatelé dnes považují za samozřejmost. Jde například o téměř 6,4palcový displej, 64GB paměť nebo tři fotoaparáty na zadní straně. Sama si však hází klacky pod nohy velmi omezenou oficiální dostupností, kdy ji seženete pouze v Datartu. Najdete-li ji kdekoliv jinde, jde o neoficiální dovoz ze zahraničí. K tomu připočtěme ne zrovna příznivou cenu a máme vcelku vážné obavy o případném úspěchu.

Obsah balení

V základním balení neočekávejte nic překvapivého. Kromě samotného telefonu jde o koncovku nabíječky a USB kabel, to je vše.

Konstrukční zpracování: lesk a bída

Přijde vám, že všechny telefony Nokia vypadají tak nějak stejně? V tom případě vás z této představy nová Nokia 5.4 nijak nevyvede. Výrobce se tvrdohlavě drží větších rámečků kolem displeje a nezbytného loga pod ním. Zadní strana je tentokrát leskle modrá a jde mimochodem o jedinou dostupnou barvu na českém trhu. Vypadá vcelku k světu, avšak na celých zádech ulpívají otisky prstů a bohužel také prach.

Na celých zádech ulpívají otisky prstů a bohužel také prach.

Tlačítka jsou výhradně na pravém boku a tisknou se pohodlně. K dobru telefonu připočtěme také to, že nejsou nijak vysoko a není nutné zbytečně přehmatávat. Jednu klávesu najdeme i na levém boku a slouží pro spuštění Google Asistenta. Bohužel ji nelze přenastavit. Poslední ovládací prvek je na zádech zařízení, jde o klasickou čtečku otisků prstů. Funguje velmi spolehlivě a je cenným pomocníkem. Pochvalu si výrobce zaslouží za šuplíček na levém boku, který pojme dvě nano SIM karty a navrch i paměťovku. Nejedná se tudíž o neoblíbený hybridní slot.

Ergonomie se výrobci poměrně povedla, neboť telefon padne příjemně do ruky. Vděčíme za to rozumné tloušťce 8,7 mm a nijak vysoké hmotnosti 181 gramů. Ačkoliv je telefon samozřejmě plastový, působí bytelně. Ani při silnějším promačkání neuslyšíte nežádoucí zvuky v podobě vrzání či praskání. Kaňkou na kráse je vystupující modul zadních fotoaparátů, kvůli kterému se mobil položený například na stole lehce kývá.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

slušné dílenské zpracování

čtečka otisků prstů

Displej: dnes již neobstojí

Jak jste si již mohli všimnout, rámečky kolem displeje jsou poměrně tlusté ve všech směrech. Obří brada s logem mohla být využita aspoň pro fotoaparát, ale místo toho jej najdete v průstřelu v levém horním rohu. Před sebou přitom máme 6,39palcový IPS panel, ovšem jen s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. To je opravdu nízká hodnota a většina konkurentů nabízí mnohem kvalitnější panely. Jemnost displeje je hraniční a rastr již lze pouhým okem vidět. Líbí se nám ale barevné podání displeje i rozsah jasu. Dobře funguje také automatická regulace jasu. Nokia 5.4 nemá informační diodu a chybí i ambientní displej. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám dostatečně velký displej

Nelíbilo se nám nízké rozlišení

chybí informační dioda i ambientní displej

Zvuk: obyčejná klasika

Na spodní hraně umístěný reproduktor je vhodný jen pro účely vyzvánění. Hlasitý je skutečně dost, avšak pokud telefon položíte na záda, dojde zákonitě k částečnému utlumení. Výstup skrze 3,5mm jack pak uspokojí všechny nenáročné posluchače. V této kategorii si tak Nokia 5.4 připisuje průměrný a všemi požadovaný minimální výkon.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: dostatečný

Pod kapotou Nokie 5.4 tepe solidní procesor Snapdragon 662, který se musí spoléhat na 4GB operační paměť. Nejedná se o nijak obdivuhodnou kombinaci, výkonnostní rekordy nebudete bořit ani v rámci své třídy, ale na druhou stranu je to hardware dostatečně výkonný k tomu, aby telefon skutečně skvěle fungoval při jakémkoliv běžném využívání. Mobil disponuje 64GB prostorem, po prvním zapnutí pro vás zbude zhruba 48 GB. Pokud by to bylo přeci jen málo, je připraven slot pro až 512GB paměťovou kartu.

Na českém trhu můžete objevit i Nokii se 128GB interní pamětí, která dokonce ani není dražší. Jak jsme však zmínili v úvodu, nejde o oficiální distribuci.

Líbilo se nám podpora paměťovek

Nelíbilo se nám malá interní paměť

Výdrž baterie: průměr, nic víc

Baterie s kapacitou 4 000 mAh představuje rozumný základ, který dle výrobce zajistí až 2 dny výdrže na nabití. V praxi jsme se dvěma dnům však zdaleka nepřiblížili a telefon vyžadoval dobíjet zhruba po 1,5 dni. I tak se však jedná o klasickou výdrž dnešních smartphonů. Nabíjení není nijak rychlé a počítejte se zhruba 2 hodinami, což je vcelku dlouhá doba, a to i v rámci nižší střední třídy.

Nelíbilo se nám velmi dlouhé nabíjení

Konektivita: základ je přítomen

Po datové stránce nabídne telefon především LTE Cat 4 s maximální rychlostí 150 Mb/s při downloadu a 50 Mb/s při uploadu. LTE funguje ve všech u nás podporovaných pásmech. Z dalších možností bezdrátového připojení máte samozřejmě k dispozici i Wi-Fi 802.11 b/g/n, což mimochodem znamená, že telefon nezvládá 5GHz pásmo Wi-Fi. Dostalo se také na GPS a GLONASS, a tak lze telefon využít pro navigování. Zbývá zmínit ještě Bluetooth 5.0 pro blízkou konektivitu. Výčet zakončuje přítomnost čipu NFC, který umožňuje s telefonem bezkontaktně platit.

Líbilo se nám NFC

Nelíbilo se nám chybí Wi-Fi 5 GHz

Fotoaparát: kruhová parta

Nokia se vzhlédla v kruhových modulech zadních fotoaparátů a tento trend ctí i u modelu 5.4. Nachází se v něm hned čtveřice různých fotoaparátů, což je pomyslný standardní počet u telefonů nižší střední třídy.

Hlavní fotoaparát disponuje 48 megapixely a světelností f/1.8. Optická stabilizace by byla nebývalý luxus, proto nepřekvapí, že chybí. Kvalita snímků je slušná, a to zejména za slunného dne, kdy se snímač vyšvihne ostrými detaily po celé ploše snímku. S ubývajícím světlem se tato vlastnost vytrácí a nastupuje šum, případně neostrosti způsobené delším expozičním časem.

Dostalo se i na ultraširokoúhlý objektiv, jenže vše kazí jen 5megapixelové rozlišení. Kvůli tomu je fotoaparát špatně použitelný i za dne, neboť snímku chybí klíčové detaily. Méně nároční uživatelé jej však využijí. Zbylé fotoaparáty jsou již pouze 2megapixelové a činnosti, ke kterým byly předurčeny, příliš dobře nezvládají. Rozlišení je jednoduše na makro fotografie příliš nízké, v případě portrétního režimu se pak telefonu nedaří zaostřit zcela přesně.

Záznam videa hlavním fotoaparátem je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení, avšak s 60 snímky za vteřinu. To by samo o sobě nebylo špatné, neboť plynulost je působivá. Nokia 5.4 však neustále přeostřuje, což výsledný dojem z videa zásadním způsobem kazí.

Nokia 5.4 (testovací video) – 1080p, 60 FPS

V průstřelu displeje se nachází čelní fotoaparát s 16 megapixely, který dobře slouží pro selfies, a to v dostatečné kvalitě na sdílení skrze sociální sítě.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám nižší kvalita snímků při horším světle

Software: Android 11 na obzoru

Prostředí je dlouhodobě velký trumf telefonů Nokia. Ani model 5.4 není výjimkou, i když vás zatím přivítá Androidem 10. Na druhou stranu už s bezpečnostními záplatami pro letošní únor. Po prvním zapnutí se dočkáte jen aplikací od Googlu, navíc pouze těch, které softwarový gigant považuje za nutné. Nic navíc, žádný nepříjemný balast. Co doinstalujete je tak čistě na vás. Vyhlídky na aktualizace jsou rozhodně příznivé, výrobce potvrdil Android 11 a celkově 2letou softwarovou podporu.

I přes spíše jen průměrný hardware je prostředí dobře optimalizováno a funguje v rámci možností svižně. V tomto ohledu patří Nokia 5.4 k lepším ve své třídě.

Líbilo se nám aktuální bezpečnostní záplaty

přislíbená 2letá softwarová podpora

žádné aplikace navíc

Zhodnocení

HMD Global má portfolio poměrně děravé a příliš novinek na náš trh nepřináší. Když už se tak stane, jako v případě Nokie 5.4, budí výsledek spíše rozpaky. Novinka nevypadá špatně a dobře padne do ruky, ale horším displejem si reputaci rychle kazí. Nedokáže si ji navíc napravit ani hardwarem, který je v lepším případě průměrný a na českém trhu nesmyslně omezený. Průměrná je výdrž, stejně jako hlavní fotoaparát, podprůměrem jsou ale zbývající snímače. Nokia 5.4 je obrazně řečeno šedou myší, která nenápadnou výbavou nezaujme a kdejaký konkurent ji dokáže zastínit. Vše stvrzuje cena nad hranicí 5 tisíc korun, která je s ohledem na výbavu bohužel vysoká.

