O klasických tlačítkových telefonech je v posledních letech slyšet málo a pokud, jsou to zpravidla kousky s logem legendární Nokie. Za nimi stojí finská společnost HMD Global, která čas od času vzkřísí některou legendu let minulých. Letos se štěstí usmálo na model 5310, který zachovává ikonickou barevnou kombinaci a navrch přihazuje lákavé stereo reproduktory. Stačí to ale?

V roce 2017 jsme se dočkali vzkříšení Nokie 3310, o rok později nás HMD Global zaujalo novodobým banánem 8110 4G. Loni jsme si na retro výlety museli nechat zajít chuť, avšak letos se vše vrátilo do starých kolejí. Výrobce se rozhodl, že úspěšná byla i řada telefonů XpressMusic, ze které pro mnohé vyčnívala zejména Nokia 5310 XpressMusic. Právě tu se HMD Global rozhodlo reinkarnovat a přenést do roku 2020. Zatímco před 13 lety šlo o telefon střední třídy, letošní „znovuobjevení“ se nese v duchu základního tlačítkového telefonu. Kromě obvyklých vlastností tak zaujme důraz na hudební funkce, čelní stereo reproduktory a především vcelku zajímavá cena. Nabízí se však otázka, má takový telefon v dnešní době vůbec smysl? Nokia 5310 – Unboxing a představení Technické parametry Nokia 5310 Kompletní specifikace Konstrukce 123,7 × 52,4 × 13,1 mm , 88,2 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT TN, 2,4" (240 × 320 px) Fotoaparát 0,3 Mpx (640 × 480), , video: 176 × 144 px, 10 FPS Chipset , GPU: ano Paměť vnitřní paměť: 16 MB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ne , LTE: ne , Wi-Fi: ne , Bluetooth: 3.0, NFC: ne Operační systém Nokia S30+ Akumulátor 1 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2020, Kč 1 283 Kč Obsah balení Při koupi nové Nokie 5310 vás možná překvapí prodejní balení, které je až nezvykle malé. Záhy zjistíte, že pravým důvodem je fakt, že výrobce v podstatě nic nepřibalil. Kromě telefonu je v krabičce už jen nabíječka a štos návodů. Upozornit musíme na fakt, že jde skutečně jen a pouze o nabíječku s neodpojitelnou kabelovou částí. Pakliže budete chtít telefon propojit s počítačem, musíte využít vlastní datový kabel. Konstrukční zpracování a klávesnice: stejné jsou jen ty barvy Vybavíte si původní Nokii 5310 XpressMusic? Šlo o malinkatý a tenký telefon, kterému nešel upřít styl. Stále nic? V tom případě vás odkážeme na nejnovější díl seriálu Retro, případně na srovnání obou Nokií. Připomenout si vzhled předlohy se skutečně hodí, neboť bez toho nabudete dojmu, že novinka z něj skutečně vychází. Pravda je ovšem taková, že nová Nokia 5310 přebírá jen barevnou kombinaci černé a červené. Na alternativní modro-černou kombinaci se nedostalo vůbec a poměrně zajímavá bílo-červená verze sice existuje, ale výrobce s ní pro český trh zatím nepočítá. Na první pohled poznáte, že jde o telefon za pár stovek. Zatímco před lety byla Nokia 5310 XpressMusic elegantním telefonem, kde se výrobce nebál sáhnout po kovových částech a precizně vypadajících lesklých plastech, v roce 2020 musíme na to vše zapomenout. Nokia 5310 je obyčejným plastovým přístrojem, ze kterého na první pohled dýchá, že jde o telefon za pár stovek. Vše umocní uchopení, kdy ucítíte matné plasty, které navíc během několika málo dní dokonale poškrábete, což zamrzí i u levného přístroje. Pokud odhlédneme od snadno poškrabatelného povrchu, působí telefon vcelku bytelně a pád na zem by jej do křemíkového nebe poslat neměl. Pozastavit se musíme také u rozměrů. Původní telefon z roku 2007 byl, jak jsme si již řekli, neuvěřitelně malinkatý. To již o novince rozhodně neplatí, narostla do všech rozměrů, avšak současnou optikou jde s rezervou o kapesní zařízení. Než sáhodlouze řešit rozměry, vyzdvihněme opravdu příjemné držení. Telefon je totiž kompletně zaoblený, za což by vám vaše dlaň poděkovala, kdyby mohla hovořit. Větší rozměry se kladně podepsaly na klávesnici, která má nyní více místa a jednotlivá tlačítka jsou skutečně velká. Osobně považuji psaní za velmi pohodlné, byť se bez mučení přiznám, že jsem si na tvorbu textu skrze alfanumerickou klávesnici do značné míry odvykl. Opomenout nesmím fakt, že mezi jednotlivými tlačítky jsou zcela nulové rozestupy, což by někomu mohlo vadit. Psaní poslepu je totiž samozřejmě komplikovanější. Samotný stisk tlačítek je ale jistý a rovnoměrné je i podsvícení klávesnice. Pokud jsem k alfanumerické části kláves přeci jen nějaké výtky měl, nemám je k bloku funkčních kláves. Kontextová tlačítka jsou velká, totéž platí pro čtyřsměrnný ovladač s potvrzovacím středem, prostřednictvím něhož mi ovládání nečinilo žádné obtíže. Na hudební Nokii nacházíme tlačítka také po obou bocích. Vlevo jde o regulaci hlasitosti, vpravo o ovládání hudebního přehrávače prostřednictvím tří kláves. Zpracování těchto tlačítek již není tak precizní a zamrzí, že nejsou podsvícená. Inu, někde se šetřit muselo. Prohlídku kolem dokola lze zakončit na horní hraně, kde mají své místo nezbytné konektory microUSB a 3,5mm jack. Celá zadní strana, respektive zadní kryt, je odnímatelná. Chce to trochu síly, ale nakonec kryt sundáte. Pod ním je baterie, opět uživatelsky vyměnitelná, ještě níže pak sloty pro všechny karty. Nokia 5310 pracuje s až dvěma mini SIM kartami a také paměťovou kartou. Líbilo se nám perfektně padne do ruky

vcelku pohodlná klávesnice Nelíbilo se nám velmi levně vyhlížející plasty

telefon se snadno poškrábe

klávesnice nemá rozestupy