Jedna z posledních novinek loňského roku se snaží šokovat parametry. Nabízí téměř 7palcový displej, má baterii s kapacitou 6 000 mAh a aktuálně přitom stojí necelých 5 tisíc korun. Ke všemu přihazuje trojitý fotoaparát a téměř čistou podobu operačního systému Android. Bude to na úspěch stačit?

Motorola Moto G9 Power na sklonku loňského roku zkompletovala řadu G9. Jde o model nižší střední třídy, který se však v některých oblastech hodlá zaskvět a v ideálním případě zastínit co největší část konkurence. Bude k tomu stačit opravdu velký displej nebo baterie s obří kapacitou? Jde určitě o zajímavé prvky výbavy, kterým nahrává i cena pod hranicí 5 tisíc korun. Na druhou stranu je nutné předem říci, že ani Motorola Moto G9 Power není bezchybná a konkurence je v těchto cenových hladinách naopak až nečekaně silná.

Technické parametry Motorola Moto G9 Power Kompletní specifikace Konstrukce 171,1 × 76,8 × 9,7 mm , 221 g , konstrukce: klasická Displej TFT IPS, 6,8" (1 640 × 720 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda Chipset Qualcomm Snapdragon 662 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB / 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost prosinec 2020, 4 789 Kč

Obsah balení

Obsah balení je standardní. Kromě samotného telefonu je v balení již jen USB kabel a koncovka nabíječky.

Konstrukční zpracování: pořádný kus plastu

Motorola Moto G9 Power je na první pohled velké a poměrně tlusté zařízení. Výška přeskočila hranici 170 milimetrů, v pase má novinka bezmála 1 centimetr. Poctivý kus telefonu pocítíte i v ruce, neboť váží bez 4 gramů čtvrt kila. Vše navzdory tomu, že konstrukce telefonu je kompletně plastová, což je jasným důkazem příslušnosti maximálně ke střední třídě.

Zpracování plastového těla zvládl výrobce obstojně.

Zpracování plastového těla zvládl výrobce obstojně, a to nejen z hlediska robustnosti konstrukce. Například zadní strana má příjemnou protiskluzovou úpravu, která pěkně vypadá a je i praktická. U takto velkého telefonu navíc skutečně přijde vhod, neboť držet (a především ovládat) telefon jednou rukou je již obtížné. Asi nejhůře to odnesla čtečka otisků prstů. Že je na zádech nevadí, ale je příliš vysoko a prstem na ni téměř nelze dosáhnout, aniž byste musel přehmátnout. Samotná funkčnost čtečky je však již dobrá.

Vcelku vysoko jsou též tlačítka na pravém boku, což je věčný nešvar všech větších mobilů. Umístění tlačítek níže by výrobce určitě nestálo mnoho úsilí, ale uživatelům by to usnadnilo ovládání.

Jedno tlačítko nezvyklé tvarem je ještě na levém boku. Je zaoblené a zdánlivě splývá s okolním povrchem. Spouští však výhradně Google Asistenta, v našich končinách tak rozhodně nebude nijak zvlášť v permanenci. Na spodní hraně je již tradičně dobíjecí konektor USB-C a na konci opačném 3,5mm jack.

Líbilo se nám povedený vzhled zadní strany

Nelíbilo se nám velké rozměry

hůře se ovládá

Displej: velký, ale co dále?

Jedním z možných trumfů telefonu je displej s úhlopříčkou 6,8". Takto velký IPS panel se příliš často nevidí, Motorola tak směle konkuruje malým tabletům. Bohužel si výrobce hned vše pokazí nasazením pouze HD+ rozlišení. Zde již nejde nic obhájit, rastr je viditelný pouhým okem a displej Motoroly Moto G9 Power v tomto ohledu patří k těm vůbec nejhorším na trhu. Nijak to nezachrání ani dobrá čitelnost venku či jemná regulace jasu, která při nejnižším stupni vyhovuje i nočním podmínkám. Nijak nenadchnou ani poměrně velké rámečky kolem zobrazovače. Ty jsou sice mezi levnějšími telefony stále obvyklé, ale na větším zařízení ještě více vyniknou.

Chybí notifikační dioda, malou náplastí budiž přítomnost tradiční funkce ambientního displeje, kterou Motorola nazývá Náhled displeje. V praxi vše funguje skvěle. Jakmile přijde notifikace, displej se krátce rozsvítí s problikávající ikonkou dané aplikace. Totéž se stane, pokud na displej poklepete, případně mobil uchopíte do ruky.

Líbilo se nám velký displej

funkce Náhled displeje

Nelíbilo se nám nízké rozlišení

Zvuk: zespoda a hlasitě

Najít hlasitý reproduktor u levnějších přístrojů je většinou snadná práce. Nachází se na spodní hraně a nejinak je tomu i v případě Motoroly Moto G9 Power. Hraje hlasitě, což je dobrá zpráva pro vyzvánění, které rozhodně nepřeslechnete. Kvalitu pro seriózní poslech hudby od něj však nečekejte. Lepší je využít sluchátka a na horní hraně přítomný 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: rozumný základ

Výrobce se rozhodl, že chod telefonu je věc natolik základní, že přehnané šetření by nebylo nikomu prospěšné. V Motorole Moto G9 Power je velice slušný Snapdragon 662, který ve spojení se 4GB operační pamětí dává dostatek výkonu pro všechny běžné operace i hry. V AnTuTu telefon dosahuje na více než 180 tisíc bodů. V případě 128GB úložiště hovoříme o nadprůměru, a to zejména s ohledem na cenu pod pěti tisíci Kč. Po prvním zapnutí pro vás zbývá zhruba 107 GB volného prostoru a nechybí ani slot pro až 512GB paměťovou kartu.

Líbilo se nám 128GB paměť

podpora paměťových karet

slušný výkon

Výdrž baterie: nadstandard, který nadchne

Pod kapotou telefonu je baterie s nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh. Když k ní připočteme nijak extra výkonný hardware a displej s nižším rozlišením, je zaděláno na nadprůměrnou výdrž. A praxe ukázala, že tomu tak skutečně je. Téměř tři dny jsou jistotou, i když budete náročnější. Pakliže telefon nebudete neustále vytěžovat internetem, není nereálné se vyškrábat na skutečně celé tři dny bez nutnosti telefon dobíjet. U levnějšího zařízení překvapí podpora 20W nabíjení, díky kterému je celá baterie nabita za dvě hodinky. Bezdrátové nabíjení není vzhledem k ceně překvapením.

Líbilo se nám skvělá výdrž

poměrně rychlé nabíjení

Konektivita: dostalo se i na NFC

Po datové stránce nabídne mobil především LTE Cat 13 s maximální rychlostí 391 Mb/s při downloadu. LTE funguje ve všech u nás podporovaných pásmech. Z dalších možností bezdrátového připojení máte samozřejmě k dispozici i Wi-Fi 802.11 ac, což znamená, že zvládá i frekvenci 5 GHz. Dostalo se také na GPS a GLONASS, a tak lze telefon využít pro navigování. Zbývá zmínit ještě Bluetooth 5.0 pro blízkou konektivitu. Moto G9 Power je letošní nejlevnější model výrobce, který již nabízí NFC, tudíž mu nejsou cizí bezkontaktní platby skrze Google Pay.

Líbilo se nám LTE

NFC

Fotoaparát: hlavní vás potěší

Na zádech najdeme čtvercový modul, ve kterém jsou tři fotoaparáty a LED pro přisvětlení. Hlavní snímač má 64megapixelové rozlišení, vzbuzuje tak naděje na slušné snímky. Bohužel jím nadšení končí, protože zbylé fotoaparáty jsou pouze 2megapixelové a slouží pro makro a portrétní snímky.

Hlavním fotoaparátem běžně pořídíte snímek v 16 megapixelech, což je styl skládání čtyř snímků do jednoho. Výsledky jsou velice slušné, zejména za dobrého osvětlení, kdy se chlubí ostrostí a barevnou věrností. S klesajícím světlem již do hry vstupuje proměnná pramenící z třesu rukou a digitálního šumu. I tak však lze při troše snahy pořídit solidní snímek.

Zbývající fotoaparáty jsou zde opravdu takřka zbytečné. 2megapixelový makro snímač má velké problémy s ostřením a výsledky za mnoho nestojí. Portrétní fotoaparát má problémy se snímaným objektem, rozmazání pozadí tudíž není dokonalé. V tomto ohledu tedy novinka od Motoroly zaostává.

Čelní kamerka v průstřelu displeje nabízí 16megapixelové rozlišení a pro potřeby selfies plně postačuje.

Záznam videa vás neohromí. Nad chybějícím 4K rozlišením by bylo možné přimhouřit oči, zejména s ohledem na možnost natáčet ve Full HD s 60 snímky za vteřinu. Telefon však během záznamu neustále přeostřuje a problémem je i mizerná stabilizace.

Motorola Moto G9 Power (testovací video) – 1080p, 60 FPS

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám dva zbytečné fotoaparáty

slabší záznam videa

Software: čistý a plynulý

Motorola pravidelně nasazuje takřka čisté verze Androidu a ani Moto G9 Power není výjimkou. Připraven je bohužel starší Android 10 s listopadovými bezpečnostními záplatami. V prostředí nejsou takřka žádné aplikací navíc, je zde jen například aplikace Moto, kde se ukrývá nastavení ovládání gest bez softwarových tlačítek, či již zmíněný Náhled displeje. Někomu by ale mohl vadit přítomný Facebook. Samotná optimalizace je velmi slušná, prostředí funguje svižně.

Líbilo se nám velmi dobrá optimalizace

takřka žádné aplikace navíc

Nelíbilo se nám starší Android

Zhodnocení

Motorola Moto G9 Power působí na první pohled jako nadějný telefon. Osloví všechny zájemce o mobil se skutečně velkým displejem. K němu přidává i adekvátní baterii, která zajistí výdrž až tři dny bez nabíječky. Solidní je procesor, 128GB paměť nebo hlavní fotoaparát. Motorola se však nevyvaruje přešlapům a některé oblasti nechává až ostudně odfláknuté. V prvé řadě jde o displej s mizerným rozlišením, který je neodpustitelný. Dále chybí schopné doplňkové fotoaparáty, které jsou dnes běžné i mezi nižší střední třídou. Nepotěší ani špatná ergonomie rozměrově velkého telefonu a chybějící jakákoliv přidaná hodnota. Pokud to i nyní s Moto G9 Power nevypadá ztraceně, pohled ke konkurenci dokáže, že šance na úspěch má Motorola velmi malé.

Konkurence

První nám přijde na mysl Realme 7, které má sice o něco menší baterii, ale při takřka shodné ceně nabízí mnohem svižnější nabíjení, výkonnější procesor, lepší fotoaparáty a především mnohem kvalitnější displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 7 64+6 GB Rozměry 162,3 × 74,8 × 9,4 mm , 196,5 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G95T , 2×2,05 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:02 hodin 4 990 Kč

Podobně nemilosrdným konkurentem je Poco M3, které je levnější o téměř tisíc korun, přesto nabídne stejný procesor, lepší displej a má baterii se stejnou kapacitou.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M3 128 GB Rozměry 162,3 × 77,3 × 9,6 mm , 198 g Displej TFT IPS, 6,53" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 662 , 4×2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 6 000 mAh 4 324 Kč

Závěrem zmiňme Samsung Galaxy M21 se shodně velkou baterií, avšak při stejné ceně lepším displejem typu AMOLED či kvalitnější sestavou fotoaparátů.