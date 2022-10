Prostřední model z nově představené řady Edge 30 přináší stylový design, 144Hz OLED panel, ale také osvědčený procesor od Qualcommu. Jak si novinka vedla v redakčním testu?

Po cenově dostupné Motorole Edge 30 Neo s bezdrátovým nabíjením a příjemně kompaktními rozměry se k nám do redakce podíval model Fusion. Novinka paradoxně bezdrátové nabíjení postrádá (podle zástupců Motoroly kvůli designu), na druhou stranu nabídne stejně rychlé 68W drátové nabíjení, lepší displej, 50Mpx hlavní snímač s vícesměrovým fázovým ostřením a také Snapdragon 888+.

Motorola Edge 30 Fusion – videorecenze

Technické parametry Motorola Edge 30 Fusion Kompletní specifikace Konstrukce 158,5 × 72 × 7,5 mm , 175 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej POLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888+ , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 400 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 14 999 Kč

Obsah balení: environmentální balení, přesto s adaptérem i pouzdrem

Balení je vyrobeno z recyklovaného papíru, tudíž je možné jej alespoň částečně považovat za environmentální, zároveň však obsahuje (kromě telefonu) také 68W napájecí adaptér, ochranné pouzdro a samozřejmě i kabel typu USB-C/USB-C, který někteří výrobci z environmentálních důvodů rovněž nedodávají.

Líbilo se nám včetně nabíječky i pouzdra

Konstrukční zpracování: stylovka s oblými boky

Motorola Edge 30 Fusion dorazila na test v tmavém provedení Cosmic Grey, které doplňují stylová záda v matném provedení, která se na světle mírně třpytí. Mezi ctnosti zařízení lze zařadit rozměry, které umožňují příjemné držení i po delší dobu, čemuž napomáhají i zaoblené okraje navazující na prémiový hliníkový rámeček. Zároveň nechybí odolnost IP52 či slot pro dvojici nanoSIM karet (bez podpory eSIM).

Výhodou je rovněž schopnost zad odolávat nevzhledným otiskům i pěkně zpracovaná haptická odezva. Vzhledem pak Edge 30 Fusion připomíná regulérní vlajkové smartphony a stydět se nemusí ani za ochranu Gorilla Glass 5 na zádech.

Motorola Edge 30 Neo vs. Motorola Edge 30 Fusion

Líbilo se nám líbivý design

certifikace IP52

příjemně padne do dlaně

praktické provedení zad

Displej: 144 Hz a zaoblené okraje

Motorola Edge 30 Fusion je stylová nejen šasi, ale také displejem, který má pěkně zaoblené okraje. Úhel zaoblení přitom není nijak extrémní, takže nedochází k výraznému optickému zkreslení prvků v rozích, naopak vylepšuje používání gest. Co se odolnosti týče, vsadila Motorola na Gorilla Glass 5 i z výroby nalepenou ochrannou fólii. Optická čtečka otisků prstů funguje spolehlivě a má bílé podsvícení, i když by mohla být krapet výš. Samotný 144Hz zobrazovací panel je pak typu pOLED, má krásné barvy i relativně malý průstřel, podporuje HDR10+ obsah a v podstatě mu nelze nic vytknout. Vyzdvihnout lze naopak velmi vysoký maximální jas.

Líbilo se nám 144Hz zobrazovací panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

kvalitní OLED panel

Zvuk: stereo s Dolby Atmos

Motorola i do cenově dostupného smartphonu nasadila stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos. Oba repráčky potěší velmi podobnou maximální hlasitostí, tudíž zní zvuk vyváženě i při poslechu na šířku. Nechybí ani slušné náznaky basů či dostačující maximální hlasitost. Staromilci tak opláčou snad jen nepřítomnost 3,5mm jacku.

Líbilo se nám skvěle hrající stereo reproduktory

Nelíbilo se nám někomu může scházet 3,5mm jack

Výkon hardwaru: osvědčený Snapdragon 888+

Velkou předností Edge 30 Fusion je nepochybně nasazený procesor Snapdragon 888+, který byl ještě v loňském roce tím nejlepším „železem“ od Qualcommu a samozřejmě i letos platí, že se jedná o špičkově výkonný čipset, jenž bude sloužit i za několik let. Společnost mu pak dělá slušná 8GB operační paměť, avšak z nepochopitelných důvodů jen 128GB úložiště (UFS 3.1). Domnívám se, že se na náš trh měla dostat i 256GB varianta, která dává ve spojení s tímto čipsetem mnohem větší smysl, navíc chybí také slot pro paměťové karty, spoléhat se lze tedy pouze na cloud. V dané cenové relaci je tak pouze 128GB úložiště jednoznačným nedostatkem.

Líbilo se nám dostačující výkon

8 GB RAM

Nelíbilo se nám pouze 128GB úložiště

podpora microSD by přišla vhod

Výdrž baterie: nabito v mžiku oka, ale jen drátově

Ačkoliv je Motorola Edge 30 Fusion stylový kousek s tloušťkou 7,5 milimetrů, ukrývá v sobě baterii se slušnou kapacitou 4 400 mAh, která i při aktivovaném 144Hz režimu displeje postačí na jednodenní používání na plné nabití. Díky velmi rychlému 68W nabíjení se mi pak povedlo Edge 30 Fusion nabít z 0 na 90 % zhruba za 25 minut, což je vynikající výsledek. Telefon se během nabíjení nijak nezahřívá a za výhodu rovněž považuji možnost použít dodávaný adaptér Power Delivery jako zdroj energie pro jinou elektroniku, například notebook.

Na rozdíl od Edge 30 Neo a Edge 30 Ultra však Edge 30 Fusion nepodporuje bezdrátové nabíjení, což je opravdu škoda. Neznám sice rozmístění komponent uvnitř zařízení, na šířku je však Edge 30 Fusion jen o 0,3 milimetru tenčí než Edge 30 Neo, kde se prostor pro nabíjecí cívku našel. Osobně bych tak preferoval, kdyby byla Fusion mírně tlustší a bezdrátové nabíjení uměla, než jak je tomu nyní. To, že nemá bezdrátové nabíjení prostřední model, když jej ten nejlevnější z řady Edge 30 má, na mě navíc působí trochu rozporuplně.

Líbilo se nám solidní výdrž

špičková rychlost nabíjení

Nelíbilo se nám bez bezdrátového nabíjení

Konektivita: včetně Wi-Fi 6e

Majitelé Motoroly Edge 30 Fusion se mohou těšit na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: optická stabilizace a vylepšené ostření

Když dojde na fotovýbavu, je hlavním lákadlem Edge 30 Fusion primární snímač s 50 Mpx, podporou OIS a především pak vícesměrovým fázovým ostřením, které by tak mělo zaostřit podstatně větší plochu záběru než konvenční PDAF. Schopnost ostřit jsem zkoušel za zhoršených světelných podmínek a musím konstatovat, že bylo přesné a fungovalo správně (tj. automaticky zaostřilo na objekt, na který jsem chtěl zaostřit). V otázce kvality snímků se pak můžete těšit na zachycení dostatečného množství detailů i spíše realistické barevné podání. Nastavení expozice je rovněž ve většině případech bez výtek, což se týká i ultraširokoúhlého objektivu. Ten nabídne i automatické ostření, a tak s ním lze zachytit i makro snímky. Zcela zbytečně pak působí 2Mpx bokeh snímač a do jisté míry i možnost natáčet v 8K rozlišení, i když se jedná o populární vlastnost smartphonů s vyspělým procesorem a fotovýbavou.

Líbilo se nám hlavní snímač s OIS

ultraširokoúhlý objektiv s AF

slušná kvalita snímků

Software: vše, co máte rádi

Motorola Edge 30 Fusion je vybavena praktickou funkcí Ready For, která je zjednodušeně řečeno jakousi obdobou systému DeX od Samsungu, ale má několik vychytávek navíc. Mezi ně patří přenos videa z telefonu do počítače, takže můžete místo zpravidla mizerné webkamery streamovat obraz pomocí telefonu. Stejně tak lze spouštět aplikace v desktopovém rozhraní, přenášet soubory nebo sdílet mobilní data. Hned od startu prodeje v telefonu najdete pouze mírně upravený Android 12, který by měl výrobce v budoucnu aktualizovat minimálně na Android 14 (celkem tedy dvě aktualizace OS) a zároveň poskytnout tři roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám praktická funkce Ready For

poměrně čistý Android

praktická Moto gesta

Zhodnocení

Motorola Edge 30 Fusion zaujme především vyznavače stylu (displej se zaoblenými okraji) a výkonného hardwaru v podání Snapdragonu 888+. U telefonů v dané cenové kategorii je však zklamáním pouze 128GB úložiště (navíc bez možnosti rozšíření pomocí paměťových karet), stejně tak neoslní pouze certifikace odolnosti IP52 a za dost možná největší mínus lze považovat při srovnání s levnějším Edge 30 Neo absenci bezdrátového nabíjení.

Konkurence

Za podobnou cenu lze pořídit Nothing Phone (1), který je se svými LED zády rovněž velmi stylový. Oproti Motorole Edge 30 Fusion má navíc bezdrátové nabíjení. Displej má však nižší obnovovací frekvenci a nevýhodou je rovněž méně výkonný čipset.

Alternativou pro Edge 30 Fusion může být například i Samsung Galaxy S21 FE s podobným čipsetem a „jen" 120Hz displejem, zato však podporou bezdrátového nabíjení a odolností dle certifikace IP68.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz