Vlajková loď je v portfoliu každého výrobce lákavá. Neméně oblíbené jsou pak odlehčené deriváty, které částečně přináší obdobné funkce, avšak za příznivější cenu. Motorola Edge 20 Lite láká na zajímavý vzhled, tenkou konstrukci, OLED displej nebo 108megapixelový hlavní fotoaparát.

Motorola staví svou nabídku na dvou klíčových řadách. Prémiových kouscích Edge a dostupnějších pod označením Moto G. Nutno však podotknout, že obě řady se umí z části prolnout. Důkazem budiž Motorola Edge 20 Lite, která se sice tváří jako příslušnice vrcholné řady, avšak její cena pod hranicí 9 tisíc korun ji pasuje do střední třídy, kde se nachází i několik modelů Moto G. Co je však zásadní, Edge 20 Lite se snaží sdílet design se svými vybavenějšími sestrami a také výbava má být co možná nejlepší. Je ale otázkou, jak citlivě výrobce odlehčoval a zda novinka ve velké konkurenci uspěje.

Technické parametry Motorola Edge 20 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 165,9 × 76 × 8,3 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 720 , CPU: 2×2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2021, ?

Obsah balení: pouzdro navíc

Tmavě laděná krabička skrývá 30W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně mobilu.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Konstrukční zpracování: štíhlá linie na prvním místě

Řada Edge má za úkol ukázat, že i Motorola dokáže připravit prémiové telefony. Jenže dnes tu máme Edge 20 Lite a bylo nutné šetřit. Smířit se tak musíte nejen s plastovými zády, ale rovněž s plastovými boky. Nejde o žádný velký malér, ale současně také o nic, co by stálo za vyzdvihnutí. Ve srovnání s modely řady Moto G se však můžeme opřít o tenkou konstrukci s 8,3 mm.

Motorola také verzi Lite vnukla designový směr dražších modelů, a tak tu máme mírně zaoblená záda, díky kterým se smartphone velmi pohodlně drží, či typický modul s fotoaparáty na zadní straně. K mobilu je dodáváno ochranné silikonové pouzdro, jehož využití rozhodně zvažte, neboť jinak hrozí, že plastový kryt telefonu záhy poškrábete. V této souvislosti zmiňme krytí IP52, což znamená, že postříkání vodou či lehký déšť by nemělo telefonu nijak vadit.

Po bocích najdeme vcelku obvyklé prvky. Na spodní hraně je USB-C a naštěstí stále i 3,5mm jack. Po pravém boku je dvojklávesa regulující hlasitost a velké odemykací tlačítko spojené se čtečkou otisků prstů. Ta na poměry střední třídy funguje obstojně a málokdy se stane, že byste prst přiložili tak nešikovně, že byste se do telefonu nedostali. Zpracování je i přes plastové materiály velice slušné a například vrzání se rozhodně nemusíte obávat.

Líbilo se nám skvěle padne do ruky

tenká konstrukce

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám pouze plastové zpracování

Displej: OLED je plus

U displeje narážíme na jednoznačný přínos příslušnosti k prémiové řadě Edge. Oči nám totiž spočinou na OLED panelu s úhlopříčkou 6,7". Spolehnout se můžete na Full HD+ rozlišení i 90Hz obnovovací frekvenci. Displej tak patří ve střední k tomu jednoznačně lepšímu. Podání barev je krásně syté, což je oku lahodící. Jas sice není tak skvělý jako u dražších přístrojů, ale ani tak vás telefon nenechá ve štychu a s čitelností to není vůbec špatné. Na displeji bohužel není připravena ochranná fólie a výrobce se dokonce nechlubí ani nějakým prestižním ochranným sklem. Základní ochrana patrně chybět nebude, ale s osvědčeným Gorilla Glass nepočítejte.

Navzdory OLED panelu chybí funkce Always-On, což je škoda. Motorola se snaží situaci zachránit alespoň funkcí Náhled displeje, kdy se displej na krátký čas rozsvítí při příchozí notifikaci, když telefon uchopíte do ruky, případně když na displej poklepete. Dotykem konkrétní notifikace si navíc můžete rychle prohlédnout náhled, a to aniž byste museli celý telefon odemykat.

Líbilo se nám celkově kvalitní displej

90Hz obnovovací frekvence

OLED panel

Nelíbilo se nám chybí Always-On

Zvuk: neoslní

Hudbu bude dobré poslouchat spíše ze sluchátek skrze 3,5mm jack, protože hlasitá reprodukce z jednoho repráčku nepotěší. Ano, je tu jen jeden reproduktor, a to na spodní hraně. Trošku škoda, zde už Motorola nemusela dělat kompromisy.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: průměrný MediaTek

Zatímco u displeje je uživatel hýčkán, v případě procesoru je nutné se smířit jen s nutným základem v podobě nového čipsetu Dimensity 720 od MediaTeku. Ten doprovází 8GB operační paměť a zmíněný tandem vás rozhodně nehodlá brzdit v rozletu. Na všechny běžné úkony stačí hravě, obavy nemusíte mít ani o hry. Na druhou stranu je nutné dodat, že mnohá konkurence nabídne vyšší výkon. Standardní je pak 128GB úložiště, ze kterého po prvním zapnutí zbývá 107 GB pro vaše data. Naštěstí je možné prostor rozšířit až o 1TB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká RAM

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: zůstala za očekáváním

Naděje vzbuzuje baterie s kapacitou 5 000 mAh. Bohužel procenta mizí rychleji, než bychom si přáli, a dostat telefon na více než 24hodinovou výdrž znamená už notné omezení běžného používání. Motorola Edge 20 Lite s vámi nicméně vydrží celý den, a to až do pozdních večerních hodin. Do dalšího dne by ji však bylo vhodné nabít. Připravena je 30W nabíječka, které takřka polovinu baterky doplní za 30 minut. Úplné nabití je otázkou necelé 1,5 hodiny. Bezdrátové nabíjení chybí, což ale u telefonu s cenou pod 9 tisíci korunami nepřekvapí.

Líbilo se nám poměrně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám slabší výdrž

Konektivita: nic podstatného nechybí

Motorola Edge 20 Lite se chlubí veškerou myslitelnou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac s podporou pásma 5 GHz a USB-C. Samozřejmostí je i podpora 5G. Telefon zvládá také pracovat se dvěma nanoSIM kartami, avšak je vybaven hybridním slotem. V praxi to znamená, že umístění dvou SIM karet už znemožní využívat paměťovou kartu.

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: spíše jen průměr

Sympaticky vypadající mobil se snaží být adekvátně vybaven také po fotografické stránce. Na zádech má trojlístek snímačů, z nichž nejzajímavější je hned ten hlavní. Disponuje 108 megapixely a světelností f/1.9. Běžně takto vysoké rozlišení není potřeba, a proto využívá skládání 9 snímků do 1 a výsledkem jsou fotografie ve 12 megapixelech. Jsou dostatečně detailní i barevně věrné, problémy nepředstavuje ani ostrost. Ačkoliv chybí optická stabilizace obrazu, dokáže telefon zachytit solidní záběry i za šera či v nočním městě.

Sekundární fotoaparát je ultraširokoúhlý a má 8 megapixelů. Jeho světelnost činí f/2.2, přičemž šířka záběru dosahuje 118°. Rozlišení je dostatečné, ale pro kvalitní fotku je nutné mít i dostatek světla. Smířit se musíte s tím, že i tak jsou okraje ne zcela ostré. Na pořízení krajinek to však postačí. Poslední snímač má pouze 2 megapixely a slouží pro práci s hloubkou ostrosti.

Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s elektronickou stabilizací obrazu. Ta se kladně projevuje na kvalitě, kdy videa rozhodně nepůsobí roztřeseně. Výsledkem jsou velmi slušné záznamy.

Velmi dobře je mobil připraven na selfies, neboť má 32megapixelový čelní fotoaparát. Snímky jsou dostatečně kvalitní i v horších světelných podmínkách.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám vysoké rozlišení

dobrá čelní kamerka

Nelíbilo se nám chybí optická stabilizace obrazu

Software: vynikající prostředí

I v roce 2021 je Motorola věrná takřka čistému Androidu a nasazuje samozřejmě verzi 11. Po prvním zapnutí se dočkáte pouze Google aplikací a navrch aplikace Moto, která spravuje gesta či nastavení ambientního displeje. Optimalizace je naprosto perfektní a snese i přísné srovnání s Pixely. S ohledem na střední třídu na tom jsou dobře i bezpečnostní záplaty platné k 1. září.

Líbilo se nám kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

Zhodnocení

Motorola Edge 20 Lite je povedeným telefonem, který chce těžit z toho, že alespoň jménem patří do řady Edge a současně nadále nabízí podporu 5G, což ve střední třídě ještě není vždy samozřejmé. Mezi jeho přednosti patří zejména 90Hz OLED displej, povedené prostředí Androidu 11 a obstojný hardware. Zklame však jen průměrný fotoaparát, slabší zvuk nebo výdrž baterie, která zůstala za očekáváním. Každý, byť sebemenší přešlap, je ve středí třídě trestán, neboť konkurence je často neúprosná. Edge 20 Lite může zaujmout vzhledem, přičemž pokud se to nepovede, najdete i lépe vybavené modely za podobnou cenu.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz