Cenově dostupné sportovní hodinky jsou na trhu často nedostatkovým zbožím. Situaci již nějaký ten pátek zachraňují například hodinky Amazfit GTR, které vznikají pod taktovkou Xiaomi. Jedná se o lehké elegantní hodinky s kvalitním displejem a dlouhou výdrží. Jsou dobrou volbou, nebo je nízká cena vykoupena vážnými ústupky?

Vlastní chytré hodinky Xiaomi představilo teprve koncem loňského roku. I předtím jste se ale mohli setkat s obdobnými zařízeními, která mohou být označena jako Xiaomi, nicméně o výrobu se stará sesterská společnosti Huami. To platí také pro chytré hodinky Amazfit GTR, které na českém trhu častěji najdete právě zařazené mezi produkty Xiaomi. Úvodem řekněme, že se jedná o jedny z nejlevnějších chytrých hodinek (nikoliv náramků). Přesto nabízí poměrně dost funkcí, jako je GPS, kvalitní displej či podrobné sledování sportovních aktivit. V dnešní recenzi se podíváme, zda to v kombinaci s dobrou cenou bude stačit na úspěch.

Xiaomi Amazfit GTR – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Amazfit GTR 42mm Kompletní specifikace Konstrukce 42,6 × 42,6 × 9,2 mm , 25,5 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, vyměnitelný: ano (42 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,2" (390 × 390 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť RAM: 16 MB , vnitřní paměť: 40 MB , paměťové karty: ne Akumulátor 195 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:35 hodin Dostupnost červenec 2019, Kč

Obsah balení: nezbytné minimum

V černé krabičce najdete již připravené hodinky s páskem a dále nezbytnou nabíjecí stanici, která je na jedné straně zakončena USB-A konektorem. Dále již v prodejním balení naleznete jen štos nezbytných návodů.

Konstrukční zpracování: decentní elegance

Amazfit GTR vsadily na elegantní a čistý design s kruhovým tvarem ciferníku. Málokteré hodinky vypadají na první pohled tak pěkně. Výrobce navíc nijak nešetřil a nasadil tělo z nerezové oceli, které povyšuje hodinky do lepší společnosti. Hodinky nejsou nijak tlusté a jsou navíc příjemně lehké, tudíž o nich na ruce po pár dnech takřka ani nevíte.

Málokteré hodinky vypadají na první pohled tak pěkně.

Při koupi si nejen můžete vybrat ze dvou velikostí, přičemž my testujeme menší 42mm variantu, ale také řemínek. Může jít o verzi imitující kůži, případně zcela obyčejný umělý řemínek, který můžete vidět na našem testovacím kousku. Nutno podotknout, že k jinak pěkným hodinkám příliš nesedí, ale velmi záleží, jak a kde je budete využívat. Pro sportovní účely se samozřejmě lépe hodí řemínek umělý. Uchycení řemínku je však zcela standardní, můžete jej tudíž libovolně měnit.

Amazfit GTR plní certifikaci IP68 a jsou odolné do 5 atmosfér, tudíž jim nevadí prach a jsou vhodné také k plavání. Pozor však na potápění, na to uzpůsobeny nejsou. Po stranách hodinek jsou dvě kovová tlačítka. Jejích umístění je naprosto perfektní a pohodlně se tisknou. Horní hodinky rozsvítí, případně vás vrátí z menu domů. Spodní tlačítko je uživatelsky programovatelné, můžete skrze něj spustit libovolnou aplikaci.

Zadní strana ukrývá nejen piny pro nabíjení, ale také senzor pro měření srdečního tepu. Měření může probíhat takřka nepřetržitě, případně vždy, když jej vyvoláte. Přístup je rychlý, přímo z hlavní obrazovky.

Líbilo se nám elegantní design

kvalitní zpracování

zvýšená odolnost

příjemná hmotnost i rozměry

Displej: klasický a kvalitní

Čelní strana je líbivá i ve zhasnutém stavu, jakmile však zapnete displej, budete zářit spokojeností. Nasazen je 1,2palcový OLED panel, který zaujme sytými barvami a působivým podáním černé. Rozlišení 390 × 390 pixelů je více než dostatečné a obávat se nemusíte ani o ochranu. Displej je mírně zapuštěný, navíc krytý sklíčkem Gorilla Glass 3.

Jas je vcelku dostatečný a lze jej nechat regulovat automaticky. Hodinkám nechybí ani funkce Always on, kdy si můžete nastavit, co se na displeji zobrazí a zda bude svítit jen chvíli, nebo nepřetržitě. Pokud budete šetřit baterii a displej ponechávat vypnutý, lze jej rozsvítit i otočením zápěstí. Bohužel toto gesto ne vždy funguje spolehlivě.

Líbilo se nám OLED s jemným rozlišením

spolehlivá autoregulace jasu

odolné sklíčko obrazovky

rychlé rozsvícení displeje po zvednutí zápěstí...