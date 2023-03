Jak budou vypadat chystané Pixely 8 (Pro)?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tradiční vlajkové modely řady Pixel od Googlu se představují na podzim, typicky v říjnu. Nejinak se to očekává i letos, avšak již nyní se můžeme díky smartprix.com podívat, jak by mohl vypadat Pixel 8 Pro. Na první pohled je zřejmé, že základní designová linie se měnit nebude, ale Google telefon více zaoblí. Možná í kvůli tomu klesne úhlopříčka displeje na 6,52", přičemž celkové rozměry mobilu mají být 162,6 × 76,5 × 8,7 mm. V oblasti modulu fotoaparátů se tloušťka zvýší na 12 mm. Dílčí změna se dotkne fotoaparátů, kdy celý trojlístek bude spojen do jednoho oválu. Pod LED bleskem je navíc ještě další senzor, prozatím neznámého typu.

Unikla také možná podoba Pixelu 8 díky mysmartprice.com. I menší model se více zakulatí, což se kladně podepisuje na kompaktnosti. Například displej si vystačí s úhlopříčkou 5,8". Rozměry telefonu mají být 150,5 × 70,8 × 8,9 mm. V případě výšky telefonu by šlo o pokles o celých 5 milimetrů ve srovnání s Pixelem 7.

Jak jsme nakousli, představení Pixelů 8 by mělo proběhnout v říjnu letošního roku, ale není vyloučeno, že na ně bude Google lákat už na květnové konferenci I/O, stejně jako loni.