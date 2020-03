Pixely 4 možná brzy dostanou schopnost natáčet ve 4K i při 60 FPS

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V loni představený Pixel 4 (XL) opět nezklamal a v současnosti je jedním z nejlépe fotografujících telefonů na trhu. Zatímco v disciplíně fotografií bezpochyby exceluje, v případě natáčení videa však to stejné tvrdit nelze. Spoustě uživatelům momentálně schází možnost natáčet 4K videa při 60 snímcích za sekundu.

Leaked Google Camera 7.4 APK hints Google is finally working on 4K video recording at 60fps https://t.co/lHzS5HsKjz — XDA Developers (@xdadevelopers) March 11, 2020

To by se naštěstí mohlo podle informací XDA-Developers brzy změnit. Ve zdrojovém kódu doposud nezveřejněné aplikace Google Camera ve verzi 7.4, která byla extrahována z Pixelu 4a (díky kanálu TecnoLike Plus), našli důkaz, že Google na této funkcionalitě pracuje.

Přestože zatím není 100% vyloučeno, že se funkce objeví až u Pixelů 5, mnozí uživatelé se domnívají, že by mohlo dojít k updatu už u Pixelů 4. Podobným způsobem chce ostatně Google doplnit funkci rozpoznání obličeje uživatele pouze, když má otevřené oči. V úvahu dokonce připadá (již méně pravděpodobná) možnost, že se tato funkce dostane i do staršího Pixelu 3 (XL).

Technické parametry Google Pixel 4 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 147,1 × 68,8 × 8,2 mm , 162 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 5,7" (2 280 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx (4 032 × 3 024), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 410 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 855 , CPU: 1×2,88 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 640 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 2 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost listopad 2019, 19 999 Kč