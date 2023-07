Hledáte alternativu k AirTagu, která za nižší cenu nabídne podobné funkce? Díky certifikaci Apple Find My se nabízí FIXED Tag. Chlubí se elegantním designem, dlouhou výdrží i nižší cenou. Ano, některé funkce mu chybí, ve výsledku však záleží na tom, co chcete hlídat.

Možná jste to netušili, ale kromě AirTagu můžete do ekosystému Apple Najít (Find) přidat i lokátory od jiných značek, které nabízí certifikaci Apple Find My. Jedním z nich je i Tag od FIXED. Ten nabízí nižší cenu než AirTag, na rozdíl od něj dokáže kromě zvuku upozornit i svitem, avšak postrádá některé vymoženosti, kterými se chlubí AirTag.

Technické parametry Apple AirTag

Rozměry 39 × 39 × 7 mm Hmotnost 11 g Materiál plastové tělo/ocelový rámeček Výdrž a typ baterie 1 rok, CR2025 Certifikace odolnosti IP66 Komunikace Bluetooth 5.0 Notifikace zvuková, světelná, skrze aplikaci Najít (Find) Barevné varianty černá, bílá Možnost zavěšení ano, poutko Cena 690 Kč (1 kus)

Obsah balení: s překvapením navíc

Ve výsuvné krabičce je kromě samotného přívěsku s předinstalovanou baterií také návod v několika jazycích, samozřejmě včetně češtiny. Překvapením je malá kovová karabinka v barvě Tagu, která je poměrně skrytá, tak pozor, ať ji nevyhodíte spolu s krabičkou.

Odpadá tedy nutnost dokupovat speciální pouzdra jako na AirTag. Bonusem by mohla být baterie navíc. Jedna vyjde zhruba na 50 Kč a vydrží rok, takže to výrobci dokážeme odpustit.

Líbilo se nám karabina v balení

Konstrukční zpracování: pěkný lokátor

FIXED Tag se nesnažil inspirovat vším, už vůbec ne designem AirTagu. Jde o malou krabičku s kovovým rámečkem, který spojuje dvě plastové plošky, které jsou na rozdíl od AirTagu matné, tedy méně náchylné na vlasové škrábance. Pořídit jej můžete buď v matné černé, nebo matné bílé a v obou variantách působí elegantně. Uvnitř je baterie CR2025 (výrobce občas nesprávně uvádí CR2032), která vyjde asi na 50 Kč. AirTag používá jiný typ, konkrétně CR2032, která je mírně tlustší a nabízí vyšší kapacitu. Výměna není úplně snadná, budete potřebovat tenký šroubovák, kterým si (zřejmě jako já) lehce poškrábete kovový rámeček.

Tělo je odolné dle IP66. To znamená, že prach mu nevadí, ovšem do vody jej raději neházejte. Vydrží však intenzivní tryskající vodu, například déšť při silnější bouřce jej tak nerozhází. Doplňme, že AirTag je chráněn trochu lépe, konkrétně dle IP67. Na těle Tagu se oproti AirTagu nachází jedno párovací tlačítko, které je po obvodu podsvícené bílými LED.

Rozborka FIXED Tag

Tag od FIXED je poměrně kompaktní, rozměry činí 39 × 39 × 7 mm a váží 11 gramů. Je tedy o trochu větší, ale stejně těžký jako AirTag. Jeho výhodou je očko pro provlečení karabinky. Díky tomu se nemusíte starat o pořizování speciálních „oblečků“ s karabinkou jako v případě Apple AirTagu.

Líbilo se nám pěkný design

kompaktní

poutko

Nelíbilo se nám odolnost je horší než u AirTagu

složitější výměna baterie

Párování: ne tak elegantně, ale stejně snadno

FIXED není Apple a i přestože Apple pustil do svého ekosystému příslušenství jiného výrobce, neznamená to, že získá všechny výhody. Například párování není tak „cool“ jako v případě AirTagu. Ten stačí přiblížit a díky NFC se spustí elegantní animace, která vás procesem přidání provede. U AirTagu je nutné stisknout tlačítko na přední straně, dokud se neozve zvuk a nerozbliká se LED. Je to mimochodem první chvíle, kdy uslyšíte, jaký zvuk upozornění Tag nabízí. Pokud se v tuto chvíli ptáte, zda jde FIXED Tag spárovat i s Androidem, odpověď je jednoduchá: nelze, pouze s iOS.

Následně stačí otevřít aplikaci Najít – Předměty – symbol + – Přidat jiný předmět a během chvíle se objeví možnost přidat právě přívěsek FIXED Tag. Následně vám aplikace vysvětlí, jak Tag používat, umožní vám přidat emotikon pro snazší rozpoznání předmětu a je hotovo. Tímto způsobem se navíc FIXED vyhnul nutnosti obohacovat tag o NFC, tedy snížil náklady.

Aplikace Najít pro iOS

Možná se ptáte, jaký zvuk upozornění je příjemnější, zda ten z AirTagu, nebo Tagu. Jde o podobně pištivý a plechový zvuk, příjemnější projev je ten AirTagu. Co se týká maximální hlasitosti upozornění, na základě našeho měření se ve špičce pohybuje AirTag na hranici 60 až 65 dB, FIXED Tag mezi 55 a 60 dB, i přestože návod udává až 90 dB.

Líbilo se nám snadné párování

slušná hlasitost

Nelíbilo se nám ne zrovna příjemný zvuk upozornění

Funkce: vcelku podobný

FIXED Tag má velmi podobné funkce jako AirTag, i přestože nějaké drobnosti mu chybí. A tím také začneme. Místní hledání pomocí směrové šipky Tag od FIXED bohužel neumožňuje, chybí mu potřebný čip. V ostatních ohledech se však AirTagu vyrovná. Dokáže totiž upozornit na to, pokud se od něj vzdálíte, stejně tak umožní navigaci skrze aplikaci Mapy, dokonce využít i síť iPhonů, díky kterým lze zpřesňovat polohu. V tomto ohledu se chová stejně jako AirTag.

FIXED se chlubí šifrovanou komunikací, které dosáhl díky certifikaci od Applu. Tag se rovněž brání tomu, aby byl využíván jako štěnice. Pokud se tak delší dobu pohybuje mimo spárovaný iPhone, začne na sebe upozorňovat pomocí mírně odlišného zvuku a do blízkého iPhonu zašle notifikaci, že vás možná někdo sleduje. V návodu naleznete informaci, že stiskem hlavního tlačítka po dobu tří vteřin Tag vypnete. Návod hovoří i o továrním nastavení, to se však nepovede do momentu, dokud jej neodstraníte z aplikace Najít.

Místní hledání je pro FIXED Tag zapovězeno.

Pokud předmět označíte jako ztracený, může jej případný nálezce identifikovat přímo skrze aplikaci Najít, nebo, pokud má telefon s operačním systémem Android, pomocí aplikace Detektor sledování, kterou připravil Apple. Pouhé přiložení k NFC čipu telefonu nefunguje, protože, jak už víme, Tag od FIXED NFC nemá. Od případného nálezce to tak bude vyžadovat trochu více námahy. Aplikace Detektor sledování funguje na Androidu stejně jako v případě Najít na iOS. Pokud se majitel FIXED Tagu vzdálí (Tag již není v dosahu Bluetooth mateřského smartphonu), aplikace jej najde a upozorní na něj.

Aplikace Detektor sledování pro Android odhalí případnou štěnici

Následně začne běžet 10minutový interval, po jehož vypršení máte možnost FIXED Tag „prozvonit“ a pomocí postupu v aplikaci také vypnout. Možná se vám však zobrazí i přednastavená zpráva, že majitel tento Tag ztratil a rovněž také kontaktní údaje. Ty může majitel nastavit pouze v aplikaci Najít skrze režim „Ztraceno“.

Líbilo se nám režim Ztráty

možnost navigace

využívá sítě iPhonů

Nelíbilo se nám nemá NFC, což znesnadňuje zjištění majitele

nezvládá Místní hledání

Zhodnocení: levnější s pár ústupky

FIXED Tag rozhodně není špatný, naopak. Za velmi rozumnou cenu nabídne plnou integraci do Apple Find, avšak je nutné se smířit s ústupky. Tím hlavním je absence Místního hledání, stejně tak chybí možnost snadné identifikace pomocí NFC, protože ten Tag od FIXED nenabízí. Pokud však chcete ušetřit, nebo se vám AirTag zkrátka nelíbí, je FIXED Tag zajímavou alternativou.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz