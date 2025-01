Bezdrátové nabíjení integrované v automobilech ušlo pořádný kus cesty, ale ani pokud jím váš vůz disponuje, nemusíte mít vyhráno. Mnohdy jsou totiž tyto nabíjecí podložky docela nepraktické, telefony výrazně zahřívají, případně v nich smartphony neustále „cestují“. Řešením může být Cubenest SQ1C0 s podporou moderního standardu Qi2.

V letošním roce bychom se konečně mohli dočkat masového nástupu smartphonů s podporou Qi2, na což je připraven také výrobce Cubenest. Jeho bezdrátová nabíjecí podložka do auta s označením SQ1C0 tento standard podporuje, stejně jako láká na konstrukci z hliníku a skla. Jak se osvědčila v testu?

Technické parametry Cubenest SQ1C0

Rozměry 65 × 65 × 85 mm Hmotnost 85 g Použitý materiál hliník, temperované sklo a polykarbonát Barevné provedení černá Max. nabíjecí výkon 15 W Délka a typ dodávaného kabelu 1 metr, USB-C/USB-C s podporovaným výkonem až 60 W

Obsah balení: se vším všudy?

V balení se nachází kromě podložky rovněž USB-C/USB-C kabel černé barvy o délce jednoho metru a potřebné manuály. Stejně jako u dříve testované bezdrátové nabíjecí podložky do automobilu tohoto výrobce je nutné počítat s tím, že adaptér v balení není. Pokud však máte novější vůz, je dosti pravděpodobné, že ho fakticky ani nebude třeba, viz dále.

Líbilo se nám kabel s podporou 60 W

Konstrukční zpracování: temperované sklo a hliník

Cubenest SQ1C0 sází na osvědčený design menšího puku, jehož rozměry se odvíjí od standardu MagSafe, respektive Qi2. Výrobce tentokrát sáhl po prémiovém hliníkovém šasi, které kombinuje s temperovaným sklem a zadní plastovou stranou, jež obsahuje také výdechy pro efektivnější chlazení. Kombinace hliníku a skla pak působí stylově a výtek nelze mít ani k nízké hmotnosti či konstrukčnímu zpracování – vše pěkně lícuje a skleněná plocha je chráněna plastovou fólií.

Nic neobvyklého na uživatele nečeká, ani když dojde na umístění USB-C, který je na spodní straně pod logem výrobce. Po připojení kabelu k nabíjecí podložce se pak podložka rozsvítí zeleně, neboť se po celém obvodu táhne linka s LED. Svítící proužek usnadňuje vyhledání nabíječky potmě, aby řidič snáz věděl, kam telefon přiložit. Na druhou stranu může někoho rušit, přestože je svit relativně ambientní. Potenciální „problém“ odpadá ve chvíli, kdy je k nabíječce „nacvaknutý“ smartphone, neboť ten svítící proužek bezpečně skryje. Pokud se tak řadíte mezi ty, kteří využívají bezdrátové Android Auto či Apple CarPlay a chcete mít v autě telefon neustále na nabíječce, budete zelený svítící proužek vídat velmi zřídka.

Samotná podložka pak drží na kloubu, který ji propojuje s částí zodpovědnou za uchycení zařízení k výdechu klimatizace. Jedná se o stejný typ držáku jako u dříve testovaného produktu Cubenest S1C2 – k uchycení tedy dochází na třech místech: dvou pevně zafixovaných nožičkách a kovovém háčku, který lze vysunout a zároveň s ním otočit. Při bližším zkoumání si pak můžeme všimnout ještě jednoho místa, jedná se spíše o „podpěru“, která takřka nevystupuje. Přichycení by tak nemělo představovat problém u většiny značek vozidel s různými typy výdechů. Díky zmíněnému kloubu navíc není problém podložku (resp. telefon) natočit přesně dle vašich potřeb.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

široké možnosti natočení podložky

Nelíbilo se nám LED přisvícení může někoho rušit, přestože je ambientní

Praktické dojmy: Qi2, konečně!

Každý, kdo někdy byť jen vyzkoušel bezdrátové Android Auto či Apple CarPlay, mi dá zřejmě zapravdu, že procenta baterie telefonu letí v takovém případě dolů rychleji, než je milé. Smartphone nejenže se nenabíjí, ale zároveň musí zprostředkovávat energeticky vcelku náročné zrcadlení, což je jeden z důvodů, proč osobně raději preferuji v případě používání AA či AC připojení kabelem. Drátové propojení s vozem telefon také méně zahřívá a zároveň dochází i k efektivnějšímu způsobu nabíjení.

Pokud však preferujete bezdrátové propojení, potřebujete také adekvátní zdroj energie, přinejmenším na delších cestách. Bohužel musím konstatovat, že velké množství vozů nemá ideálně vyřešenou plochu pro bezdrátové nabíjení, která je mnohdy vyloženě nedomyšlená či zkrátka jen nereflektuje design některých moderních telefonů. Kolikrát se mi stalo, že telefon místo nabíjení různě „cestoval“ v dedikovaném prostoru (integrované) bezdrátové nabíjecí podložky. Případně, že došlo k jeho výraznému zahřátí samotným (neustále přerušovaným) nabíjením. Některé moderní vozy pak mají naštěstí již chlazenou přihrádku pro bezdrátové nabíjení, standardem to však ale ani zdaleka není, nehledě na to, že je bezdrátové nabíjení u většiny automobilů relativně pomalé.

Zmíněné neduhy pomůže naštěstí velmi snadno odstranit testovaná nabíjecí podložka, která je vybavena silnými magnety, tudíž dojde k co nejefektivnějšímu bezdrátovému nabíjení, neboť je zaručeno, že budou indukční cívky správně vycentrovány. Druhou zásadní výhodou je podpora relativně nového a bohužel stále poměrně málo rozšířeného standardu Qi2. Ten, ačkoliv byl uveden již v roce 2023, stále podporuje jen velmi malá hrstka smartphonů, a to novější iPhony plus jediný smartphone s Androidem (HMD Skyline). K rozšíření však nepochybně dojde již v tomto roce – ostatně to potvrdil například Samsung. Pro uživatele iPhonů je velkou výhodou standardu Qi2 nabíjecí výkon 15 W, neboť kompatibilita s MagSafe u příslušenství tohoto typu zpravidla znamená omezení na 7,5 W. Pro uživatele smartphonů s Androidem pak znamená Qi2 efektivnější nabíjení a vůbec možnost magnetického uchycení. Navíc existuje celá řada pouzder pro telefony s Androidem, jež mají integrované magnety, Qi2 tak svým způsobem částečně nahradí. Tato nabíječka tedy rozhodně není určena jen pro telefony se standardem Qi2.

V rámci používání jsem pak ocenil již zmiňovanou sílu magnetů, které telefon udrží i během jízdy po hrbolatých silnicích, při přejíždění retardérů apod. Zároveň však není nijak složité telefon z podložky sejmout. V propojení s iPhonem 16 Pro jsem registroval přírůstek 10 % kapacity baterie zhruba za 7 minut nabíjení. Výrobce doporučuje adaptér o výkonu minimálně 45 W, což je hodnota, kterou disponují některé moderní vozy u jejich nabíjecích konektorů typu USB-C (např. značky Volkswagen). Pokud tak máte štěstí, ve výsledku adaptér ani nebudete potřebovat.

Líbilo se nám podložka drží a nehýbe se

spolehlivé magnetické uchycení

nabíjení výkonem až 15 W

Zhodnocení

Cubenest SQ1C0 sice nemá schopnost telefon ochladit jako dříve testovaný model, nabídne však podporu moderního standardu Qi2, s nímž se pro iPhony obvykle pojí i vyšší nabíjecí výkon 15 W. Bezdrátová nabíjecí podložka kromě toho nabídne kvalitní dílenské zpracování a praktický 60W kabel v balení. Jedinou nevýhodou může být pro někoho ambientní zelené osvětlení, které se však schová pod zády telefonu.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz