Bezdrátových nabíjecích stojánků je velké množství, ovšem jen naprosté minimum z nich nabízí přímou podporu standardu Qi2, který je kompatibilní s MagSafe. Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro) to zvládá, překvapí ale i luxusním zpracováním a použitím kvalitních materiálů.

Možná si pamatujete na naši recenzi bezdrátové nabíječky Cubenest 3v1 S312 Pro. Byl jsem nadšený z jejího provedení i funkcí, což mě přimělo ji umístit na můj noční stolek. Proto mě potěšilo, že jsem dostal příležitost vyzkoušet i novinku Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro), která má nabídnout ještě lepší uživatelský zážitek díky certifikaci Qi2, jež zrychluje nabíjení nejnovějších iPhonů.

Za zapůjčení děkujeme společnosti Cubenest. Na oficiálním e-shopu si podložku můžete až do 20. 12. pořídit se slevou 20 %, stačí v košíku vložit kód VANOCE20. Podložka tak vyjde jen na 2 079 Kč.

Technické parametry Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro)

Rozměry nabíječky (složený stav) 66 × 66 × 26 mm Hmotnost 205 g Materiály hliník, silikon Barva zlatá/bílá Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, 1× Qi2, 1× Qi a 1× indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 W (Qi2) a 5 W (Qi) Výkon indukce 5 W LED ano, jedna Cena 2 599 Kč

Obsah balení: nadstandardní

Konkurence, třes se! Takto v krátkosti by se dal shrnout obsah balení. Kromě samotné nabíječky vás překvapí i velmi kvalitní 1metrový USB-C/USB-C kabel. Dále v balení najdete 30W PD adaptér, takže žádné další výdaje vás nečekají. Jako bonus navíc zde najdete i elegantní pevné pouzdro s povrchem připomínajícím textil a logem Cubenest, které se hodí na cesty. Rozměry pouzdra činí 147 × 98 × 53 mm, což z něj činí velmi praktický doplněk na uložení podložky, adaptéru i kabelu.

Konstrukční zpracování: výjimečné

Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro) je přímým nástupcem Cubenest 3v1 S312 Pro, vylepšuje především nabíjecí výkon u podporovaných iPhonů. I přesto je podložka mezigeneračně lehce odlišná – rozměry činí 66 × 66 × 26 mm, hmotnost 205 gramů, k dispozici je v elegantním zlatém (šampaň) odstínu hliníku, silikon je poté v bílé barvě. Jako celek působí mimořádně povedeně a elegantně.

Velkou chválu si zaslouží konstrukce – hliník je hliník, ovšem co mě upoutalo ještě více, to je tuhost celé konstrukce. Klouby jsou velice pevné a její složení/rozložení chce trochu síly. Není to ale kritika, naopak. Jakmile podložku správně nastavíte, aby odpovídala velikosti vašeho iPhonu a uložení hodinek, můžete si být jistí, že se klouby ani nehnou a ve vámi nastavené poloze zůstanou do doby, než podložku vezmete třeba na dovolenou a uložíte ji do ochranného pouzdra.

Tento model také zvládne nabíjet až tři zařízení současně – iPhone s podporou MagSafe, a to díky velice pevným magnetům, sluchátka s bezdrátovým nabíjením a Apple Watch, to zásluhou indukční podložky, která je navíc výklopná. Na zadní straně nabíječky naleznete USB-C pro nabíjení a také skrytou LED, která se rozsvítí na prvních 5 vteřin po zahájení nabíjení, v noci tedy neruší.

Cubenest 3v1 Qi2 je elegantní nabíjecí stojánek, který si nás získal.

Stejně jako u Cubenest 3v1 S312 Pro je silikon, ve kterém se nachází magnety a který drží iPhone, lehce vystouplý nad okolní povrch, díky čemuž se telefon ani podložka zbytečně nezahřívají. Navíc to výrazně usnadňuje natočení (vertikální či horizontální) iPhonu, protože zařízení po vystouplém silikonu příjemně „klouže“. Magnety jsou však velmi silné, rozhodně se tak nemusíte obávat, že by iPhone odpadl jen tak nedopatřením. Podložka bez problému udrží i můj iPhone 16 Pro Max s nasazeným pouzdrem o celkové hmotnosti zhruba čtvrt kilogramu.

Z předcházejících řádků jste asi pochopili, že jsem z Cubenest 3v1 Qi2 nadšený. Vypadá perfektně, klouby jsou pevné, přizpůsobení sklonu je velmi variabilní a díky výklopnému stojánku na Apple Watch můžete současně dobít hned tři zařízení najednou. Nemám tak, co bych vytkl.

Nabíjení: konečně s Qi2!

Hlavní důvod, proč byste měli přemýšlet nad Cubenest 3v1 Qi2, je certifikace Qi2, což koneckonců prozrazuje označení produktu. Pokud máte kompatibilní iPhone, můžete ho nabíjet bezdrátově vyšším výkonem, tedy rychleji, maximem je 15 W, tedy dvojnásobek toho, co bylo do příchodu Qi2 obvyklé.

Apple nás velmi potěšil tím, že Qi2 zpětně zpřístupnil u všech iPhonů s podporou MagSafe, protože rychlost první generace MagSafe a Qi2 je shodná a využívá stejný princip – ukotvení a vycentrování pomocí magnetů. Díky tomu si můžete rychlého bezdrátového nabíjení užít už s iPhonem 12. Výjimku tvoří jen iPhony 12 mini a 13 mini, které se zvládnou dobíjet maximálním výkonem 12 W, se zbytkem modelů si můžete užít maximální deklarovaný výkon, tedy 15 W.

Kromě magnetické podložky s Qi2 je k dispozici i 5W indukce pro nabíjení Apple Watch a 5W Qi podložka, na které můžete nabíjet například sluchátka nebo jinou méně náročnou elektroniku s podporou bezdrátového nabíjení. Celkem můžete nabíjet tři zařízení najednou, celkový maximální výkon podložky je 25 W, zařízení se tedy mohou nabíjet maximálním výkonem bez omezení.

Pro otestování jsme použili Apple iPhone 16 Pro Max, který zvládne skrze Qi2 bezdrátově přijmout až 15 W, tedy maximum toho, co nabízí Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro). Použili jsme přibalený 30W adaptér, přičemž nabití na 50 % zabralo 66 minut, na 70 % trvalo 90 minut a na 100 % jsme si museli počkat 2 hodiny a 17 minut. Nutno podotknout, že nabití posledních 10 až 15 % zabere opravdu velmi dlouho, takže pokud spěcháte, nabíjet na více než 90 % se příliš nevyplatí – to se ale týká i nabíjení originálním adaptérem, nejde o vinu nabíječky. Musíme doplnit, že Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro) je zpětně kompatibilní se standardem Qi, tedy zvládne dobíjet i starší iPhony bez podpory Qi2, případně jiná zařízení, zde už však nevyužijete potenciálu magnetů nabíjecí podložky. Na závěr doplníme, že rychlost nabíjení různých generací iPhonů se může lehce lišit – záleží třeba i na tom, zda máte aktivní optimalizované nabíjení.

Zhodnocení: tohle musíte mít

Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro) je jeden z nejpovedenějších nabíjecích stojánků, které jsem testoval. Hlavním benefitem je nativní podpora Qi2, ale nabíjecí podložka také skvěle vypadá, je špičkově zpracovaná, a tak nás neurazila ani cena, která činí zhruba 2 600 Kč. Do 20. 12. máte navíc možnost získat podložku se slevou 20 %!

Skvěle se hodí na cesty, a to díky přibalenému pevnému pouzdru, benefitem je i přítomnost nabíjecího adaptéru s dostatečným výkonem, žádné další investice se vás tak už týkat nebudou. Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro) dostává palec nahoru i naše doporučení.

