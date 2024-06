Větší je většinou lepší, alespoň co se kapacity powerbanky týká, co myslíte? Po nedávném testu FIXED MagZen 6000 k nám do redakce zamířila i powerbanka MagZen 10 000. Cena narostla jen minimálně, kapacita ale výrazně. Zda kvůli tomu musíte počítat i s nějakými ústupky, to prověříme v dnešní recenzi.

Není to tak dávno, kdy jsme pro vás otestovali powerbanku s MagSafe, FIXED MagZen 6000. Musím uznat, že mě příjemně překvapila, zvláště kompaktností, ale i reálnou kapacitou. I přestože se okamžitě stala součástí mé tašky na cesty, získala konkurenci mnohem dříve, než jsem si sám dokázal představit – navíc z vlastních řad. Do redakce se nám totiž dostala powerbanka MagZen 10 000, která, jak už název napovídá, nabídne primárně vyšší kapacitu akumulátoru. Přečtěte si také Recenze FIXED MagZen 6000 – KPZ 21. století Ihned jsem si řekl, že ji zkrátka musím vyzkoušet, protože pokud se výrobci povedlo zachovat všechny klady kompaktnější varianty a vyšší kapacita baterie bude jen bonusem, nemám co řešit, zvláště pak proto, že i varianta s kapacitou 10 000 mAh se s cenou dostala pod důležitou hranici jednoho tisíce korun. Technické parametry FIXED MagZen 10 000 Rozměry 106 × 68 × 18,6 mm Hmotnost 219 g Kapacita 10 000 mAh (3,8 V, 38 Wh) Materiál tvrzený matný plast, soft-touch povrch Barevné varianty černá Zvýšená odolnost ne Ochranné prvky proti přehřívání, přepětí i zkratu Vstup sdílený, 1× USB-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 W max) Výstup sdílený, 1× USB-C (PowerDelivery 3.0, až 20 W) 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.67A Maximální výkon bezdrátového nabíjení až 15 W (7,5 W pro iPhony, 5 W, 10 W a 15 W pro zbytek) Bezdrátové nabíjení ano, MagSafe Signalizace LED Cena cca 1 000 Kč Design a provedení: tentokrát jen v černé V recenzi FIXED MagZen 6000 jsme se zamysleli nad tím, z jakého konceptu powerbanky s MagSafe vlastně vychází – ano, vzorem byl MagSafe Battery Pack přímo od Applu, který se už oficiálně neprodává. Vzhledem k velikosti se FIXED rozhodl, že MagZen 10 000 bude nabízet jen v černé variantě, zřejmě proto, že by bílá působila příliš infantilně. Tělo je stále plastové a matné, zadní strana, kde se nachází MagSafe magnety, je potažená soft-touch povrchem, aby bylo dosednutí powerbanky na záda iPhonů co možná nejměkčí. Na celou obrazovku Narostla kapacita, je tedy logické, že se musely změnit i rozměry. MagZen 10 000 narostla na výšku, na šířku a lehce i na tloušťku, z původních 99,9 × 63,4 × 15,5 mm se tak dostáváme na 106 × 68 × 18,6 mm, hmotnost poskočila ze 148 na 219 gramů. Není třeba se zbytečně děsit, stále jde o extrémně kompaktní powerbanku, i když tloušťka již lehce eliminuje současné nabíjení a nošení v kapse, lépe se jí bude dařit na stole, v tašce nebo třeba v batohu. Například s iPhonem 15 Pro Max váží celek 440 g (221 + 219 g), toto „kombo“ by tak bez problému mohlo posloužit i jako zbraň. Síla magnetů je však stále velice dobrá, proto se obě zařízení jen tak neoddělí ani v tašce. Je větší, ale stále má šmrnc. Design MagZen 10 000 je identický s MagZen 6000, tedy stále povedený. Přední část je monolitická, plast obklopuje jak přední stranu, tak bočnice. Jak už jsme zmínili, plasty jsou matné a velice pevné, mačkat je můžete, jak chcete, nic neuslyšíte. Monolitickou skořepinu spojuje zadní strana se soft-touch pogumovaným povrchem, který uzavírá vnitřnosti powerbanky. Na přední straně naleznete logo výrobce a hned 5× LED. První slouží pouze pro přehled o stavu nabíjení (bliká = nabíjení powerbanky, svítí = nabíjení zařízení), zbylé 4 diody jsou zde pro přehled o zbývající kapacitě, přičemž každá LED zastupuje 20 % kapacity baterie. Spodní hrana je domovem tlačítka pro vypnutí/zapnutí nabíjení a USB-C, které je sdílené pro vstup/výstup, na zadní straně se nachází i informace o powerbance, tedy kapacita v mAh, Wh, napětí a legislativní požadavky. Zajímavé je, že nově je USB-C orámováno zlatou, což působí luxusně. Stručně řečeno, MagZen 10 000 sice narostla, stále však působí elegantně, stydět se za ni nebudete muset. Líbilo se nám povedený design

kvalitní zpracování

sdílení USB-C

notifikační LED

soft-touch pogumování zadní strany Výkonnostní testy: větší kapacita, lepší výsledky V recenzi na MagZen 6000 jsme si vysvětlili, že spíše než kapacita powerbanky v mAh by vás více měla zajímat kapacita ve Wh. Důvod je jednoduchý, různé napětí powerbanky může zapříčinit, že reálná kapacita bude ve výsledku nižší a naopak. MagZen 6000 tedy měla reálnou kapacitu 23,1 Wh, MagZen 10 000 má reálnou kapacitu 38 Wh, operuje jen s mírně nižším napětím. Aby bylo srovnání co nejvíce fér, na testy jsme si opět přizvali Apple iPhone 15 Pro Max a Google Pixel 8 Pro, tedy stejnou sestavu jako v případě MagZen 6000. iPhone se chlubí kapacitou 17,32 Wh, zatímco Pixel 19,25 Wh – vycházíme z reálné minimální kapacity baterie. Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh Apple MagSafe Battery Pack 1 460 mAh (7,62 V) 11,13 Wh FIXED MagZen 10 000 10 000 mAh (3,8 V) 38 Wh FIXED MagZen 6000 6 000 mAh (3,85 V) 23,1 Wh Apple iPhone 15 Pro Max 4 441 mAh (3,9 V) 17,32 Wh Google Pixel 8 Pro 4 950 mAh (3,89 V) 19,25 Wh Nejdříve jsme vyzkoušeli nabít Google Pixel 8 Pro s kapacitou 4 950 mAh (19,25 Wh, 3,89 V) pomocí USB-C kabelu, poté iPhone 15 Pro Max s kapacitou 4 441 mAh (17,32 Wh, 3,9 V) pomocí kabelu, naposledy iPhone 15 Pro Max prostřednictvím MagSafe. Výsledky naleznete v následující tabulce. Google Pixel 8 Pro (kabelem) Apple iPhone 15 Pro Max (kabelem) Apple iPhone 15 Pro Max (MagSafe) Nabití na 30 % 24 minut 35 minut 47 minut Nabití na 50 % 40 minut 62 minut 88 minut Nabití na 100 % 85 minut 108 minut 190 minut Zbývající kapacita powerbanky? cca 20 % cca 30 % cca 15 % Google Pixel 8 Pro se povedlo nabít na 100 % během 1 hodiny a 25 minut, po dokončení nabíjení byla teplota povrchu powerbanky 54,2 °C. iPhone 15 Pro Max se kabelem povedlo nabít na 100 % za 1 hodinu a 48 minut, bezdrátově pomocí MagSafe pak na 100 % za 3 hodiny a 10 minut, v obou případech byla teplota powerbanky kolem 55 °C. Co se týká zbývající kapacity, nejvíce jí zbylo po nabíjení iPhonu 15 Pro Max kabelem, nejméně po nabíjení iPhonu pomocí MagSafe, což je logické – při bezdrátovém nabíjení dochází k největším ztrátám obecně, ve všech případech a bez ohledu na značku. A proč to pomalé bezdrátové nabíjení iPhonu? FIXED nemá vhodnou certifikaci (MFi). Můžeme potvrdit, že skrze MagZen 10 000 lze nabíjet i příslušenství, například sluchátka s bezdrátovým nabíjením. Co se týká nabití samotné powerbanky, na 50 % se dobije za 75 minut, na 100 % za 2 hodiny a 35 minut. Powerbanku jsme nabíjeli adaptérem o výkonu 33 W. Líbilo se nám slušné výsledky

vcelku rychlé dobití powerbanky

nabíjí i příslušenství

nabíjení pomocí MagSafe/kabelem (PowerDelivery) Nelíbilo se nám ztráty jsou vyšší než u klasické powerbanky Zhodnocení: s větší kapacitou Ano, FIXED MagZen 10 000 je v podstatě FIXED MagZen 6000, jen s větší kapacitou baterie. I zde musíte počítat s většími ztrátami, než je u běžných powerbank běžné, přesto se můžete spolehnout na jedno plné nabití a zbylá procenta můžete využít na nabití příslušenství, a to klidně i bezdrátově. Osobně jsem byl s FIXED MagZen 10 000 spokojen a díky příznivé ceně ji rád doporučím k nákupu. Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz