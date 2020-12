Realme UI 2.0 míří v beta verzi na modely Realme 7 a Realme X2 Pro

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Nadstavba Realme UI 2.0 byla představena letos v září a výrobce přislíbil, že do konce roku ji v beta zpřístupní pro Realme 7 a Realme X2 Pro. Velmi těsně se to podařilo splnit a dva dny před koncem roku se mohou uživatelé zmíněných telefonů přihlásit do testování beta verze.

Nová nadstavba se zaměřuje na tři klíčové novinky, alespoň dle slov výrobce. První se týká samotného vzhledu, který bude pozměněn, bude kladen větší důraz na Always-On displej a přibude také širší paleta témat. Dále má aktualizace přinést snadnější sdílení hudby či souborů v rámci jedné Wi-Fi sítě, což se uživatelům doma rozhodně může hodit. A nakonec Realme zmiňuje produktivitu, za kterou se schovává vyšší výkon pro běh základních aplikací.

Pakliže máte Realme 7 nebo Realme X2 Pro, můžete dle rootmygalaxy.net navštívit následující odkazy, které vedou k registračnímu Google formuláři. V případě Realme 7 je k dispozici tento formulář, pro Realme X2 Pro tento. Zde vyplníte nezbytné náležitosti a následně již vyčkáte, až vám bude aktualizace nabídnuta.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 7 128+8 GB Rozměry 162,3 × 74,8 × 9,4 mm , 196,5 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G95T , 2×2,05 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:02 hodin 5 699 Kč 6 093 Kč