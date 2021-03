Tip na výhodný nákup. Nejlépe vybavené Realme 7 už nestojí ani 5 tisíc Kč

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Již včera jsme vás informovali o slevě týkající se Realme 7 Pro, jehož cena klesla o tisíc korun. Výrobce však svou velmi důležitou řadu Realme 7 podpoří ještě více. Oblíbený model Realme 7 v nejvyšší možné variantě nabízející 128GB interní paměť a 8GB RAM totiž zlevňuje z 6 699 Kč na 4 499 Kč, sleva tedy činí 1 700 Kč. Je však pravdou, že v uplynulých měsících bylo možné hned několikrát tuto variantu pořídit pod hranicí 6 tisíc korun. Na každý pád však platí, že pětitisícovou hranici Realme 7 128+8 GB prolamuje prvně. Telefon vyniká kvalitním 90Hz IPS displejem či rychlým nabíjením. Jen velmi obtížně budete hledat lépe vybavený mobil za stejnou cenu.

Výrobce však pamatuje i na slabší verzi nabízející 64GB interní paměť a 6GB RAM. Její cena padla o rovných tisíc korun na současných 4 499 Kč. Realme navíc během března prodlužuje záruku nad zákonný rámec dvou let. Pokud si modely Realme 7 a Realme 7 Pro zakoupíte v průběhu března, můžete počítat s tříletou záruční dobou.

Pro úplnost uveďme, že se do slevy dostal i základní zástupce řady, a to Realme 7i, které pořídíte za 3 999 Kč. Připomeňme, že slevy jsou platné do konce března.