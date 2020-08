Realme raketově roste a ohlásilo ambiciózní plány do konce roku 2020

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Realme na Twitteru sdílelo své hospodářské výsledky za uplynulé pololetí a pro zástupce firmy to musí být pěkný pohled. Během 1. čtvrtletí roku 2020 Realme meziročně rostlo o 157 %. Možná ještě působivěji vypadá 11% nárůst ve 2. čtvrtletí, kdy se drtivá většina výrobců potýkala s propady kvůli koronavirové krizi. Realme si však zachovalo stabilní růst. Dokládá to mimo jiné i fakt, že Realme se na 9 trzích po celém světě (trojice různých kontinentů) usadilo mezi pěticí největších výrobců. Jde například o Vietnam, Egypt, Indii, Filipíny či Ukrajinu. Realme je tak aktuálně nejrychleji rostoucím výrobcem mobilních telefonů na světě a dle aktuálních statistik je co do počtu dodaných telefonů 7. největším výrobcem na světě.

Přehled trhů, na kterých se Realme umístilo mezi TOP 5 výrobci

Madhav Sheth, generální ředitel společnosti Realme India, uvedl, že se Realmo stalo „nejoblíbenější značkou technologického životního stylu na světě“ a důkazem je právě výše zmíněný růst během první poloviny letošního roku.

Výrobce má rovněž ambiciózní plány do blízké budoucnosti. Například do konce letošního roku hodlá celosvětově prodat 50 miliónů smartphonů, otevřít 280 svých kamenných obchodů a současně uvést přes 50 nových produktů. V horizontu 2 až 3 let by Realme rádo celosvětově dodávalo přes 100 miliónů chytrých telefonů ročně.