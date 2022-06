Realme GT Neo 3 přichází na český trh. Kolik vás bude stát výkonné nabíjení?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Od představení Realme GT Neo 3 uplynuly již bezmála tři měsíce, avšak až dnes nadešel ten den, kdy jej oficiálně vítáme i na českém trhu. Jedná se o velice zajímavé zařízení vyšší střední třídy, které má v rukávu několik trumfů, kterými se pokusí oslovit budoucí majitele. Jelikož se nám telefon do redakce dostal s předstihem, pokusíme se hlavní taháky i případné zádrhely ve výbavě dnes přiblížit.

Je-libo závoďáka?

Pokud lze Realme vcelku pravidelně za něco pochválit, je to vzhled. Někdo by samozřejmě mohl namítnout, že na dnešních telefonech již nic vymyslet nejde, ale Realme ukazuje, že to jde. Tentokrát pro GT Neo 3 zvolilo ryze závodní modrou barvu a nechybí ani stylové bílé pruhy. Taková „divočina“ nebude imponovat každému, ale originalitu upřít nelze a telefon bezpečně rozpoznáte v záplavě jiných. Dodejme, že se pohodlně drží a zadní straně takřka nepřitahuje otisky prstů.

Displej se vším

Zastavíme se také u displeje, který má jednu drobnou, řekněme až ve výsledku nedůležitou novinku. Pokud používáte či se zajímáte o telefony Realme, zřejmě víte, že průstřely v displeji mají v levém horním rohu displeje. To se však s novým GT Neo 3 mění a průstřel se přesunul do středu, což potěší všechny, kteří si libují v symetrii. Samotný 6,7" Super AMOLED panel patří jednoznačně k tomu lepšímu. Má Full HD+ rozlišení i 120Hz obnovovací frekvenci. Nechybí ani praktický režim Always-On. Kdybyste jej snad nemohli najít, vězte, že se skrývá pod položkou Vždy na displeji.

Působivá hardwarová čísla

Realme kromě designu umí občas oslnit i velmi zajímavým hardwarem. GT Neo 3 nabízí nový procesor MediaTek Dimensity 8100, který společně s 12GB operační pamětí dosahuje velmi vysokého výkonu. V AnTuTu jde o 823 tisíc bodů, což je obdobný výsledek jako u Samsungu Galaxy S22. Obávat se nemusíte ani o úložný prostor, a to navzdory chybějícímu slotu pro paměťovky. Telefon se totiž pyšní 256GB interní pamětí, ze kterých je po prvním zapnutí k dispozici 233 GB pro vaše data.

Neuvěřitelné nabíjení

Design i výkon jsou možná fajn, jenže hlavním tahákem bude podpora 150W nabíjení. Výrobce na to sám upozorňuje například na prodejním balení. Telefon s takto výkonným nabíjením se na českém trhu doposud nenabízel. Samotná nabíječka není nijak velká, což je plus. Počítat musíte jen s vyšší hmotností. Nabíjení baterie s kapacitou 4 500 mAh je pak opravdu otázkou krátké chvíle. Půlku kapacity dočerpáte za zhruba 6 minut, celý telefon je nabitý za 16 minut.

Standardní fotoaparáty

Zcela chladné nechávají Realme fotoaparáty, jinak si nelze vysvětlit, že ve výše postaveném telefonu nalezneme spíše jen nezbytný průměr. Hlavní snímač od Sony disponuje 50 megapixely s optickou stabilizací obrazu a výsledky jsou za dostatečného světle příjemně ostré a detaily prokreslené. Při zhoršených světelných podmínkách již však fotoaparát nijak zvlášť nepotěší. Sekundárním snímačem je ultraširokoúhlý objektiv, avšak jen s 8 megapixely a výsledné snímky kvalitou nepotěší. Výčet fotoaparátů zakončuje 2megapixelový makro objektiv. Na teleobjektiv se bohužel nedostalo.

Cena a dostupnost

Realme GT Neo 3 se začne ještě v červnu prodávat na českém trhu, přičemž cena byla stanovena na 16 999 Kč. Novinka bude exkluzivně v prodeji v síti ocbhodů Mobil Pohotovost. Předobjednávky startují 9. června.