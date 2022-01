Realme 9 Pro zřejmě nebude nejlepší. Dorazí ještě verze 9 Pro+

Realme už v letošním roce uvedlo Realme 9i jako pomyslný předvoj očekávané řady. Je nasnadě, že dojde i na další zástupce této řady. Server smartprix.com již zmiňuje první informace o Realme 9 Pro a Realme 9 Pro+. Druhý jmenovaný dokonce potvrdil samotný výrobce a vůbec prvně se v řadě „Realme Number“, která se těší skvělým prodejům, objeví i varianta Pro+. Mohlo by se zdát, že verze Pro+ bude jednoznačně nejvybavenější, avšak prozatím to dle spekulací vypadá komplikovaněji.

