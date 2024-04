Zcela nová řada chytrých telefonů. Stane se Realme P1 Pro tahounem střední třídy?

Realme dnes oficiálně představilo zbrusu novou řadu P a v ní figuruje i model P1 Pro. Ten se snaží na první pohled zaujmout barevnými variantami, případně také mírně zakřiveným AMOLED displejem o úhlopříčce 6,7". Dostalo se i na 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas dosahuje 2 000 nitů. Novinka plní stupeň krytí IP65, což znamená odolnost proti prachu a stříkající vodě.

Výkon obstarává procesor Snapdragon 6 Gen 1 a 8GB operační paměť. Volit pak bude možné mezi 128GB a 256GB úložištěm typu UFS 3.1. Prostředí má na starost vůbec nejnovější Android 14 a nadstavba Realme UI 5.0. Nechybí čtečka otisku prstů integrována přímo do displeje.

V kruhovém modulu zadní strany jsou tři fotoaparáty. Hlavní snímač Sony LYT-600 s 50 megapixely má světelnost f/1.88 a optickou stabilizaci obrazu. Dostalo se na ultraširokoúhlý objektiv, byť pouze s 8 megapixely. Výčet pak uzavírá 2megapixelový makro fotoaparát. V průstřelu displeje je pak připravena 16megapixelová selfie kamerka.

