Řada Xiaomi Pad 7 se blíží, zaujmout má Snapdragonem 8 Gen 3

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Xiaomi v posledních letech poměrně obstojně opanovalo segment tabletů střední třídy. Například loňská řada Pad 6 nabídla zajímavý poměr ceny a výkonu. Známý informační kanál Digital Chat Station na sociální síti weibo.com nyní informoval o nadcházející řadě Pad 7, která by v dohledné době mohla dorazit. Stojí totiž za připomenutí, že modely Pad 6 byly představeny loni v březnu.

Zásadní novinkou má být výrazně vyšší výkon. Xiaomi Pad 7 Pro má být osazen dokonce Snapdragonem 8 Gen 3, tedy tím vůbec nejvýkonnějším procesorem od Qualcommu. Nijak zásadně nemá zaostávat ani standardní varianta Xiaomi Pad 7, o jejíž pohon by se měl starat Snapdragon 8 Gen 2. I další výbavy vypadá dle spekulací velice slibně. Například varianta Pro by měla být osazena OLED displejem. Dodáme, že by šlo o první tablet Xiaomi s tímto typem displeje.

Hovoří se ještě o nabíjecím výkonu, který by měl v případě modelu Pad 7 dosahovat 100 W, což je u tabletů opět poměrně nevídané a znamenalo by to velmi rychlé nabíjení. Lze předpokládat, že minimálně tentýž výkon bude i u výše postavené verze Pro.

Radost však kazí drobný fakt, doposud Xiaomi nepřineslo verze Pro mimo čínský trh, což je samozřejmě škoda. Nezbývá než doufat, že se letos během jara dozvíme nejen informace o tabletech, ale i dobrou zprávu týkající se dostupnosti.