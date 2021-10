Segment tabletů s Androidem byl dlouhá léta opomíjen. Pokud někdo požadoval opravdu poctivý a dobře vybavený tablet, musel se smířit s náručí Applu. Občas se lepší model povede Samsungu, avšak například střední třída zeje prázdnotou. Situaci se rozhodlo zachránit Xiaomi s velmi nadějnou novinkou Pad 5.

Tablety s Androidem byly v posledních letech ve střední třídě plné nesmyslných kompromisů. Xiaomi Pad 5 se snaží tvářit jako novinka bez kompromisů. Má vysoce kvalitní displej, opravdu výkonný procesor, povedené prostředí a velkou baterii slibující dlouhou výdrž. Trefilo se Xiaomi do černého a podařilo se mu vytvořit skutečně kvalitní a povedený tablet, jehož cena je bezpečně pod hranicí 10 tisíc korun?

Technické parametry Xiaomi Pad 5 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 254,7 × 166,3 × 6,9 mm , 511 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 11" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx (4 000 × 3 000), , autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 860 , CPU: 1×2,96 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 640 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ne , LTE: ne , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 8 720 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2021, 8 999 Kč

Obsah balení: nezbytný základ

V prodejním balení se kromě samotného tabletu příliš dalších věcí nenachází. Jde o USB kabel a samozřejmě 22,5W nabíjecí adaptér.

Líbilo se nám slušný nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: tenký a pěkný

Pad 5 vás dokáže zaujmout na první pohled, především tělem tenkým 6,9 mm. Tenký profil působí moderně a elegantně. V případě tabletu navíc ani nijak nelimituje v případě ergonomie. Nedochází ani k žádnému prohýbání, tudíž případné obavy se mohou klidně rozplynout.

Současně je však třeba upozornit na poměrně vysokou hmotnost 511 gramů, kvůli které patři tablet k nejtěžším 11palcovým modelům. Na druhou stranu, u takto velkého zařízení si již nějakého toho gramu navíc příliš všímat nebudete, rozhodně tak hmotnost nepovažujeme za nějaký velký zádrhel.

Ačkoliv se zdá, že Xiaomi vsadilo na celohliníkové tělo, není tomu bohužel tak. Zadní strana ho sice zdařile imituje, ale toť vše. Na druhou stranu to opět ničemu nevadí a ve střední třídě nad tím rozhodně můžeme přimhouřit oko. Alespoň rámeček je hliníkový. Tablet díky tomu působí pevně a v ruce dokáže i příjemně chladit. Samotné boky jsou ploché, přesto se zařízení drží pohodlně.

S ohledem na tenké rámečky kolem displeje je občas poněkud problém se zorientovat ve směru držení. To má za následek fakt, že jsem často hledal tlačítko pro odemknutí či dvojklávesu regulující hlasitosti. Pad 5 bohužel nemá možnost zabezpečení biometrikou, neboť chybí čtečka otisků prstů. Ano, můžete jej odemykat vaším obličejem, jenže ten může klidně nahradit pouze vaše fotografie.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

hliníkový rámeček

tenké tělo

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost

Displej: radost pohledět

Tablet je osazen 11palcovým IPS panelem s jemným rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů. Mrzí vás, že Xiaomi nepoužilo AMOLED panel? Nemusí, věřte mi. Barvy jsou tentokrát skutečně syté a všechny chmury zažene 120Hz obnovovací frekvence, která dá vyniknout všem animacím. Nebojím se říci, že Xiaomi Pad 5 je díky poměru 16:10 vhodný nejen pro práci, kdy lze pracovat s více okny, ale i ke konzumaci multimédií a her. Při nastavení maximálního jasu je displej dobře čitelný i na slunci, jen je vždy nutné jej vyleštit, rád na sebe přitahuje otisky prstů.

Líbilo se nám opravdu povedený IPS panel

120Hz obnovovací frekvence

Zvuk: vítaná čtveřice

Na těle jsou v součtu čtyři reproduktory, dva na každé boční straně. Výsledný zvuk je skutečně působivý. Potěší, že je kladen důraz na hloubky. Kaňkou na kráse je absence 3,5mm jacku, což znamená, že poslech hudby do sluchátek je nutné provádět skrze redukci nebo bezdrátově.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 4 reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nechte se hýčkat

V Xiaomi si řekli, že nebudou dělat kompromisy a nasadili procesor, který zastíní mnohé konkurenty. Pod kapotou tak tepe Snapdragon 860 společně se 6GB operační pamětí. Výkonu má tablet na rozdávání, AnTuTu hlásá více než 560 tisíc bodů a vy si můžete být jisti, že i nejnáročnější hry poběží s maximální plynulostí. Na redakční test přitom dorazila verze s menší 128GB pamětí, ze které zbývá po prvním zapnutí 110 GB pro vaše data. To pro někoho může být málo. Alternativní verze s 256 GB se na českém trhu shání těžko. Každopádně v obou případech platí, že chybí slot pro paměťové karty, což je škoda.

Benchmark testy

Líbilo se nám velmi výkonný procesor

Nelíbilo se nám menší paměť

nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: budete spokojeni

Xiaomi Pad 5 si velmi dobře vede i po stránce výdrže na nabití díky baterii s kapacitou 8 720 mAh. Při běžném používání, kdy pracujete na internetu, se lze bez obtíží dostat k nadprůměrné 10hodinové výdrži na jedno nabití. Pakliže budete tablet využívat jen okrajově, budete tablet dobíjet zhruba jednou za 5 až 6 dní. Nabíjení probíhá skrze dodávanou 22,5W nabíječku. Čas dobití dosahuje 2 hodin. Pad 5 však zvládá dobíjení výkonem až 33 W. Pokud si tedy potřebnou nabíječku seženete, zkrátí se čas dobíjení na 1 hodinu a 38 minut.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Prostředí: uživatelsky příjemné

V tabletu je Android 11 a nadstavba MIUI 12.5.5, kterou výrobce lehce přepracoval pro potřeby velkého displeje. Nechybí nová nabídka s aplikacemi ve spodní části a plná podpora horizontálního režimu. Jinými slovy se obrazovka vždy přizpůsobí tomu, jak tablet držíte. Práce s tabletem je příjemná, neboť vše reaguje okamžitě a spouštění i náročných aplikací je rychlé. Xiaomi navíc vše doprovází vkusnými animacemi, které na velkém a kvalitním displeji působí fantasticky. Povedla se též optimalizace, kdy se prostředí během testování ani jednou nezaškobrtlo. Prozatím příkladná je i podpora, kdy během testování dorazily zářijové bezpečnostní záplaty. Tablet je připraven i na práci s klávesnicí či dotykovým perem, se kterými získá ještě všestrannější využití, nicméně obojí si musíte dokoupit.

Líbilo se nám přehledné prostředí

práce s více okny je pohodlná

perfektní optimalizace

Konektivita: na GPS zapomeňte

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a Bluetooth 5.0 je samozřejmostí, stejně jako USB-C. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Ještě více zamrzí absence 5G a celkově jakákoliv podpora mobilních sítí. Na internet se tak dostanete výhradně přes Wi-Fi. Když už jsme u absencí, chybí GPS.

Nelíbilo se nám nenabízí 5G ani LTE

chybí GPS

Fotoaparát: překvapivě solidní

S tabletem bude asi fotit málokdo, tím spíše s takto velkým, ale fotoaparát na zadní straně je. Počítejte s 13megapixelovým rozlišením, možností přisvětlení i automatickým ostřením. Překvapivě se tak dočkáte vcelku povedených snímků, zejména ve dne. Nedostatek světla Padu 5 příliš nesvědčí.

Čelní kamerka má 8 megapixelů a spíše než pro selfies je připravena pro různé videohovory, na které je kvalitní dostatečně.

Záznam videa zadním fotoaparátem je umožněn až ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Platí takřka totéž co pro fotografie. Výsledek je obstojný, avšak velké využití této funkce nepředpokládáme.

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Zhodnocení: jasná volba

Xiaomi to dokázalo. V roce 2021 vyrobilo tablet, který ve střední třídě jednoduše nemá konkurenci. To platí především v případě, že hledáte co nejlépe vybavené zařízení s Androidem, velkým displejem a nechcete za něj dávát částku blížící se 20 tisícům korun. Pad 5 totiž stojí příjemných 9 tisíc korun, přitom ale oslní displejem, reproduktory, výdrží i výkonem. Má jednoduše vše, co může náročný uživatel chtít a šetří na místech, kde to tolik „nebolí“. Na mysli máme například obyčejnější zadní stranu. Vytknout musíme i absenci slotu pro paměťové karty, chybějící 3,5mm jack a Xiaomi rovněž mohlo přihodit GPS. I přes tyto nedostatky však nebude mít problém prosadit se.

Konkurence

Mezi konkurenty lze zařadit Apple iPad 10,2", který vychází na podobné peníze, ale má horší displej a velké rámečky. Výkonově na tom bude velmi obdobně, ale přeci jen iPadOS nabídne širší možnosti využití velkého displeje.

Přejít do katalogu Apple iPad (10,2") 128 GB LTE Rozměry 250,6 × 174,1 × 7,5 mm , 483 g Displej TFT IPS, 10,2" (2 160 × 1 620 px) Fotoaparát 8 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Apple A10 , Paměť RAM: 3 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 8 827 mAh , doba nabíjení: 4:01 hodin Kč

O něco levnější je Lenovo Tab P11, avšak má horší, byť stejně velký displej. Zásadní rozdíl je však ve výkonu, kdy má Lenovo výrazně starší a slabší procesor Snapdragon 662. V tom případě se úspora pouhé tisíci koruny nezdá tak výhodná.

Přejít do katalogu Lenovo Tab P11 Rozměry 258,4 × 163 × 7,5 mm , 490 g Displej TFT IPS, 11" (2 000 × 1 200 px) Fotoaparát 13 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 662 , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 7 700 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz