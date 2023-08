Řada Pixel 8 by měla představit novou „kouzelnou“ funkci

Přestože by měly být smartphony Google referenčními produkty, obvykle se po uvedení na trh potýkají s hardwarovými i softwarovými chybami. Google se však každý rok alespoň snaží představit několik softwarových vychytávek, které by měly zpříjemnit používání těchto telefonů.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI