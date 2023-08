Google vydal srpnovou aktualizaci pro Pixely, přinesla však zklamání

Google vydává pravidelně každé první pondělí v měsíci aktualizaci pro jeho referenční zařízení Pixel, která mají demonstrovat to, jak by měl ideálně fungovat Android. Server gsmarena.com právě včera upozornil na to, že se tak stalo i tento měsíc, kdy spousta uživatelů očekávala příchod finální verze Androidu 14 (ne bety).

Our August software update begins rolling out today to all supported Pixel phones running #Android13 and #PixelTablet. The update will continue over the next week and includes improvements to:

🌐Bluetooth

📱User interface



Learn more in our Community post: https://t.co/YoYA1Boxje