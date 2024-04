Qualcomm si plácnul s Metou ohledně spolupráce na umělé inteligenci

Společnosti Qualcomm a Meta oznámily formou tiskové zprávy spolupráci na optimalizaci velkých jazykových modelů Meta Llama 3 (LLM) přímo v chytrých telefonech, počítačích, soupravách VR/AR, vozidlech a dalších zařízeních, která budou pohánět procesory Snapdragon.

With industry-leading on-device #AI capabilities, Qualcomm collaborated with @Meta to optimize the execution of Meta Llama 3 large language models (LLMs) directly on upcoming @Snapdragon flagship platforms. Details: https://t.co/dm5WMfXmbX