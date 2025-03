První pohled na možný vzhled Pixelů 10. Jaké inovace Google chystá?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nedávno uniklé CAD rendery odhalily, že Google plánuje u své nadcházející řady smartphonů Pixel 10 významné změny, zejména v oblasti fotoaparátů. Podle těchto renderů, které zveřejnil server Android Headlines (viz androidheadlines.com), se zdá, že základní model Pixel 10 bude vybaven třemi zadními fotoaparáty, což představuje významný posun oproti předchozím modelům.

Design a rozměry

Přestože přidání třetího fotoaparátu je zásadní změnou, celkový design Pixelu 10 zůstává věrný svému předchůdci v podobě Pixelu 9. Zařízení si zachovává 6,3" displej a matné boční strany. Jedinou drobnou změnou je nárůst tloušťky o 0,1 mm, což může být způsobeno mírně silnějším zadním sklem nebo jinými drobnými úpravami.

Fotoaparáty

Nejvýraznější změnou je přidání třetího objektivu na zadní straně zařízení. Zatímco předchozí základní modely Pixel měly pouze hlavní a ultraširokoúhlý fotoaparát, nový třetí objektiv by mohl být teleobjektivem, což by uživatelům poskytlo lepší možnosti zoomu. Tato změna by mohla přiblížit fotografické schopnosti základního modelu těm, které byly dosud vyhrazeny pro verze Pro.

Modely Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL

Stejné designové prvky a změny se očekávají i u modelů Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Oba tyto modely budou také vybaveny třemi zadními fotoaparáty. Rozměry Pixelu 10 Pro zůstávají téměř totožné s předchozí generací, s drobným nárůstem tloušťky o 0,1 mm. Pixel 10 Pro XL si zachovává 6,8palcový displej a jeho rozměry jsou téměř identické s předchozím modelem, s nepatrným zkrácením délky o 0,1 mm.

Rozdíly v provedení

Je zajímavé, že středový rám základního modelu Pixel 10 má matnou úpravu, zatímco u modelů Pro je lesklý. Tento rozdíl v povrchové úpravě byl patrný i u předchozí řady Pixel 9 a naznačuje, že lesklý povrch je Googlem považován za prémiovější a je tak vyhrazen dražším kouskům.

Nový čipset Tensor G5

Řada Pixel 10 bude vybavena novým čipsetem Tensor G5, který představuje významný krok vpřed oproti předchozím generacím. Tento čip je prvním vlastním čipsetem společnosti Google, vyráběným společností TSMC namísto Samsungu, což by mělo přinést lepší výkon a efektivitu. Očekává se, že Tensor G5 umožní nahrávání 4K videí při 60 snímcích za sekundu s HDR, což je zlepšení oproti předchozím modelům, které podporovaly pouze 4K při 30 snímcích za sekundu.

Pixel Sense asistent

Spolu s uvedením řady Pixel 10 se očekává i představení nového asistenta s názvem Pixel Sense. Detaily o jeho funkcionalitě zatím nejsou k dispozici, ale předpokládá se, že půjde o pokročilého asistenta, který využije schopnosti nového čipsetu Tensor G5 k poskytování inteligentnějších a efektivnějších funkcí.

Datum uvedení na trh

Tradičně Google uvádí své nové modely Pixel v říjnu, ale tentokrát by mohlo dojít ke změně. S plánovaným vydáním Androidu 16 během června by uvedení řady Pixel 10 mohlo následovat brzy poté, možná již v červenci nebo srpnu. Pakliže by došlo k potvrzení tohoto termínu, Google by se mohl dostat do termínové kolize s další velkou premiérou. Během letních prázdnin totiž představuje novinky Samsung, konkrétně zpravidla ohebné modely.