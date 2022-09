Proč stahovat iOS 16? Zde je 5 důvodů, proč neotálet a instalovat

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

iOS 16 testujeme již nějakou dobu v beta verzi, ovšem až dnes se aktualizace dostane mezi širokou veřejnost. Možná přemýšlíte nad tím, zda si ji stáhnout, nebo počkat. Pokud patříte mezi hračičky a těšíte se na vylepšení, která nová verze přinese, zde naleznete 5 hlavních vychytávek, na něž se v rámci iOS 16 můžete těšit.

1. Návrat procent baterie

S příchodem iPhonu X přišlo nemilé překvapení, kvůli výřezu zmizel ukazatel procent baterie. Apple to vysvětloval tím, že by se čísla k okraji výřezu zkrátka nevešla. Konkrétní procenta jste se tak dozvěděli jen v rámci Ovládacího centra. Dobrou zprávou je, že procenta baterie se v rámci iOS 16 vrátila, a to rovnou do ikony baterie. Menší nevýhoda? Nově už neuvidíte úbytek baterie graficky naznačený, to proto, aby byla čísla dobře čitelná. Tak pozor na to, zpočátku si můžete myslet, že je baterie zcela nabitá, protože ikona baterie je nově vždy bílá a uvnitř se nachází právě procenta baterie.

Procenta baterie? Jsou zpět!

Pokud vám chybí grafické vyobrazení úbytku baterie, opět musíte zavítat do Ovládacího centra, zde jsou procenta baterie vedle ikony.

2. Vylepšená zamykací obrazovka

Apple se konečně „odvázal“ a umožní uživatelům upravit zamykací obrazovku. Jak? Vcelku detailně. Vybrat si můžete jiný font času, přidat vhodný widget, nastavit obrázek či různé barvy, které vám jako pozadí vyhovují. Zajímavým efektem je, že se čas může skrýt za fotografii, například za obličej. Celé to vypadá velmi efektně. Potěší, že si můžete vytvořit více schémat zamykací obrazovky a mezi nimi přepínat dle libosti, podobně jako u „watchfaces“ v případě Apple Watch.

Ukázka zamykací obrazovky

3. Přehlednější seskupení notifikací

Apple si s notifikacemi hraje posledních několik verzí iOS, verze 16 není výjimkou. Nově se mohou notifikace zobrazovat ve spodní části obrazovky. Až když na tuto sadu kliknete, tak se rozbalí a umožní se jejich odstranění či další editace. Konec je tak přívalu vtíravých notifikací, které mohou hned od probuzení iPhonu či iPadu zkazit náladu.

4. Editace zpráv. Konečně!

Funkce, na kterou mnozí čekali, je tu, nově lze editovat zprávy zaslané skrze defaultní aplikaci, skrze kterou se posílají iMessage. Pochopitelně nemůžete editovat přímo SMS zprávu, ovšem iMessage ano. Zde však platí důležité upozornění, protistrana musí mít nejnovější software, tedy stejně jako vy iOS 16. V opačném případě sice můžete zprávu editovat/odstranit, protistraně se však ukáže původní znění, o čemž mimochodem Apple informuje už při snaze o editaci.

Pokud zprávu editujete, stále jde vidět její původní obsah. Pokud ji smažete, protistrana je informována, že jste zprávu smazali. Pokud protistrana nemá iOS 16 a vy zprávu editujete, dorazí jako nová zpráva (viz první zpráva nahoře).

Možnosti máte dvě, zprávu můžete buď editovat (ovšem protistrana uvidí i původní znění v detailech zprávy), nebo ji odvolat, kdy protistrana uvidí jen informaci, že jste odvolali zprávu, ovšem pochopitelně ne její znění. Dodáme, že na editaci či odvolání zprávy máte vždy 15 minut od odeslání, ne déle. Další novinkou je, že si můžete konverzaci označit jako nepřečtenou, což opět nebylo do této doby možné. Třešnička na závěr? Pokud omylem smažete konverzaci, kterou jste smazat nechtěli, máte až 30 dnů na její obnovení. Hurá!

5. Rychlé výřezy

Na závěr jsem si nechal něco, co může vypadat jako drobnost, ale některým může velmi pomoci. Představte si situaci, kdy máte fotografii, ale rádi byste si udělali výřez pouze objektu, který se na ní nachází. Například pro využití objektu jako samolepky. Dříve jste museli vyřezávat ve Photoshopu, nyní stačí podržet prst na obrazovce a umělá inteligence se postará o zbytek. Ono „razítko“ ve formátu .png následně můžete zkopírovat do zprávy, dokumentu, poznámek nebo třeba rovnou do e-mailu jako přílohu. Funguje to až nečekaně dobře, rychle a hlavně detailně. Samozřejmě ještě ne dokonale, ale na tom Apple jistě zapracuje.

Pokud si prostředí přepnete do angličtiny, můžete využít i funkci Živého textu ve videu. Jednoduše to funguje tak, že si můžete zkopírovat například telefonní číslo, programátorský kód, název hotelu a cokoli dalšího, co vás napadne. Již v rámci iOS 15 byla tato možnost pro fotografie, nově jde tedy jen o rozšíření této funkce Živého textu.

Už dnes večer!

To je náš dnešní výběr funkcí, které považujeme v rámci iOS 16 za přínosné. A co vy, těšíte se na jinou novinku?

Dodáme, že Apple uvolňuje aktualizace najednou, ovšem ne všem se musí zobrazit hned. Pokud však patříte mezi netrpělivé, vyhlížejte dnešní večer, tedy od 18:00 hod. dále.