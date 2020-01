Pro hráče i nenáročné uživatele. Qualcomm představil Snapdragony 720G, 662 a 460

Qualcomm dnes odhalil trojici nových čipsetů s označením Snapdragon 720G, Snapdragon 662 a Snapdragon 460. První jmenovaný s přídomkem „G“ představuje odlehčenou variantu Snapdragonu 765G – hráči se mohou těšit na HDR obraz i vysoce kvalitní zvuk s podporou Qualcomm aptX Adaptive.

We’re happy to announce three new #Snapdragon Mobile Platforms: 720G, 662, and 460. While they’re each revolutionary in their own way, you can expect incredible connectivity enhancements, intuitive #AI, and immersive entertainment from all. pic.twitter.com/jUWZBK5gHt