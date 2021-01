Příští hodinky od Samsungu by mohly přinést klíčovou funkci pro cukrovkáře

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré hodinky Samsung nové generace by mohly cukrovkářům nabídnout zajímavou přidanou hodnotu. Podle ETNews by do nich totiž výrobce mohl nainstalovat senzor pro sledování koncentrace glukózy v těle využívající princip tzv. Ramanovy spektroskopie. Celé měření probíhá na základě rozptylu laserového paprsku vycházejícího ze senzoru, není tedy potřeba odebírat krev.

Zdroje ETNews uvádí, že by takovéto hodinky (údajně Galaxy Watch4 nebo Galaxy Watch Active3) mohly dorazit v druhé polovině tohoto roku, pravděpodobně u příležitosti představení nových smartphonů řady Note. Monitoring koncentrace glukózy využívající laser k identifikaci chemického složení má být podle Samsungu jednou z nejpřesnějších neinvazivních metod vůbec.