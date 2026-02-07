Připravuje se Samsung Galaxy A18. Procesory Exynos údajně využívat nebude

Chystaná novinka z dílny jihokorejského giganta, cenově dostupný model Samsung Galaxy A18, se podle nejnovějších informací serveru SamMobile (viz sammobile.com) obejde bez vlastních procesorů řady Exynos. Samsung se u této generace rozhodl pro strategický krok a u své základní modelové řady kompletně vsadí na konkurenční procesory. Důvodem má být snaha ušetřit náklady, které v posledních měsících silně stoupají.
Podle uniklých plánů bude hardwarová výbava rozdělena podle typu konektivity daného modelu. Varianta Galaxy A18 4G by měla i nadále spoléhat na procesor od společnosti MediaTek, čímž naváže na svého předchůdce. Naopak verze Galaxy A18 5G podle všeho přesedlá na procesor Qualcomm Snapdragon. O konkrétních typech procesorů ani o dalších podrobných specifikacích se však spekulace prozatím nezmiňují.
Masová produkce modelu Galaxy A18 pro základní 4G verzi by měla odstartovat již během letošního srpna, přičemž plné výrobní obrátky nabere na podzim. Samsung má v plánu v září a říjnu produkovat přibližně 2,4 až 2,5 milionu kusů měsíčně. Na trh by měl telefon dorazit s předinstalovaným systémem Android 17 a nadstavbou One UI 9.
Načíst všechny komentářePřidat názor