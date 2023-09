Připravuje se Honor 100. Lákat by měl především obřím výkonem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Honor by měl ještě letos představit novou řadu telefonů s označením 100. Na sociální síti weibo.com se objevily informace o jedné z variant, možná standardním modelu Honor 100 Pro. Dozvídáme se, že stěžejním prvkem výbavy bude procesor Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu. Dále se očekává velký AMOLED displej s rozlišením 2 700 × 1 224 pixelů a podporu 120Hz obnovovací frekvence.

V displeji by dle všeho měl být větší středový průstřel pro vysoce kvalitní selfie fotoaparát, jehož rozlišení by mělo dosahovat minimálně 50 megapixelů. V tuto chvíli více informací není k dispozici, ostatně představení má proběhnout až zhruba za dva měsíce, a to zřejmě nejprve v Číně, zbytek světa se dočká o něco později.