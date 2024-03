Připravované OnePlus Ace 3V má nabídnout Snapdragon 7+ Gen 3

Fotografie: OnePlus

Do střední třídy by měl letos zamířit nový model OnePlus Ace 3V, o kterém unikly informace skrze sociální síť weibo.com. Dozvěděli jsme, že by si telefon mohl odnést jeden primát – nabídnout jako první procesor Snapdragon 7+ Gen 3 od Qualcommu. Známe také jisté informace ohledně displeje, které tvrdí, že využije 1,5K rozlišení. Přesnou hodnotu neznáme, avšak pravděpodobně půjde o 2 772 × 1 240 pixelů.

Velmi nadějně to vypadá s baterií a nabíjením. V útrobách mobilu by se totiž měla objevit baterie s kapacitou 5 500 mAh, což je rozhodně lehký nadprůměr. Opětovné dočerpání energie bude otázkou chvíle, a to díky podpoře výkonu 100 W. Více informací v tuto chvíli není známo, budeme si na ně tak muset počkat. Totéž platí i o možném termínu představení.