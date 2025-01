Jediný telefon se Snapdragonem 8 Elite v Česku! Vrcholný OnePlus 13 je tu

Fotografie: Mobil Pohotovost

OnePlus dnes představuje dvojici nových smartphonů včetně vůbec prvního modelu vybaveným tím doposud nejvýkonnějším procesorem na světě, který lze na pultech českých prodejců zakoupit. Nová vlajkovka OnePlus 13 je tady a vy máte možnost ji v prvních dnech pořídit o 2 500 Kč levněji, a navíc i s parádním dárkem – hodinkami OnePlus Watch 2R v hodnotě 7 tisíc zcela zdarma.

Ultimátní výkon a foťák Hasselblad

OnePlus 13 zaujme po všech stránkách, a kromě vymazleného designu nabídne i suprovou výbavu. Za zmínku stojí hlavně zakřivený 120HZ AMOLED displej, velká 6000mAh baterie s podporou rychlého nabíjení, nadstandardní kapacita, krytí IP68 + IP69, a především pak nejvýkonnější procesor Snapdragon 8 Elite, který OnePlus 13 přináší na český trh jako vůbec první model roku 2025.

To ale není rozhodně všechno. OnePlus 13 vsadil na fotosoustavu v kombinaci 3x50Mpx speciálně vyvinutou ve spolupráci se společností Hasselblad. Trojici zadních čoček doplňuje také přední 32Mpx selfie kamerka, která zajišťuje skvělou kvalitu snímků i za zhoršených světelných podmínek.

Ceny novinek:

OnePlus 13, 16+512GB pořídíte za 26 490 Kč (poté 28 990 Kč)

OnePlus 13R předobjednáte za 18 990 Kč

Nižší cenu vrcholné varianty získáte po zadání kódu “oneplus13“ v košíku.

Nejvýhodněji pouze do 21. ledna

Pokud vám některá z novinek padla do oka, doporučujeme nákup příliš dlouho neodkládat. Slevový kód bude totiž platný pouze do 21. ledna. Do stejného data můžete u Mobil Pohotovosti získat ke všem novým modelům i chytré hodinky OnePlus Watch 2R v hodnotě 6 990 Kč jako dárek.