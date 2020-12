Připlatíme si. Balíček 1 GB mobilních dat je v ČR 19. nejdražší na světě

Fotografie: Samsung

Připojit se k internetu skrze mobilní telefon, respektive data od mobilního operátora, začalo být v České republice ve větší míře běžné až v uplynulé dekádě. Vše samozřejmě umocnil nástup zařízení, která nabízela dostatečně velké displeje, na kterých měla konzumace internetu větší smysl než na starších tlačítkových telefonech. Svou měrou samozřejmě přispěla i nabídka operátorů, kdy bylo možné zvolit měsíční balíčky namísto účtování po jednotlivých MB.

Za uplynulých 10 let se datové balíčky vylepšovaly, zpravidla tak, že operátoři přidali do datových balíčků větší objem volných jednotek, což bylo ostatně nezbytné s rostoucími nároky na konzumaci internetu. Žádný operátor však za celou dobu nepřistoupil k větší a trvalé akci, která by dokázala zahýbat s trhem a srazit cenu dat. Ze všech stran proto můžeme slyšet, že datové balíčky patří v České republice k těm vůbec nejdražším. Smutnou pravdu potvrzují i data od cable.co.uk, která následně vizualizovala agentura visualcapitalist.com.

V letošním roce se porovnávalo 155 zemí z celého světa se zaměřením na průměrnou cenu za 1 GB mobilních dat. Docházelo ke srovnání jak paušálních tarifů, tak předplacených karet. Výsledná data jen potvrdila, že situace na českém trhu je jedním slovem špatná. Česká republika se umístila na 19. místě odzadu, což znamená, že 136 států z celého světa nabízí levnější 1 GB mobilních dat. Na českém trhu v průměru za 1 GB dat zaplatíme 7,95 dolarů, což je v přepočtu 171 Kč.

TOP 20 zemí s nejdražším 1 GB mobilních dat

Průměrná cena za 1 GB mobilních dat 1. Malawi 588 Kč 2. Benin 584 Kč 3. Čad 500 Kč 4. Jemen 343 Kč 5. Botswana 298 Kč 6. Kypr 291 Kč 7. Kuba 286 Kč 8. Svazijsko 286 Kč 9. Rovníková Guinea 274 Kč 10. Kanada 269 Kč 11. Řecko 259 Kč 12. Turkmenistán 245 Kč 13. Jižní Korea 235 Kč 14. Portoriko 197 Kč 15. Madagaskar 189 Kč 16. Švýcarsko 180 Kč 17. Středoafrická republika 177 Kč 18. USA 172 Kč 19. Česká republika 171 Kč 20. Panama 144 Kč

Ceny jsou přepočteny na české koruny a zaokrouhleny

Mohli bychom se chlácholit tím, že ve vůbec nejdražších zemích, jako je Malawi nebo Benin, vyjde stejný objem dat průměrně na více než 27 dolarů, což je zhruba 570 Kč. Existuje však nespočet zemí, kde za 1 GB utratíte zlomek částky oproti ČR. Vůbec nejlevnější zemí na světě je Indie, kde 1GB objem mobilních dat vyjde na 9 centů, což jsou pouhé 2 Kč. Můžeme zmínit i pro nás bližší zemi, kterou je Itálie, kde si 1 GB dat pořídíte za 43 centů, tedy přibližně za 9 Kč.

TOP 20 zemí s nejlevnějším 1 GB mobilních dat

Průměrná cena za 1 GB mobilních dat 1. Indie 2 Kč 2. Izrael 2 Kč 3. Kyrgyzstán 4,50 Kč 4. Itálie 9 Kč 5. Ukrajina 10 Kč 6. Kazachstán 10 Kč 7. Somálsko 11 Kč 8. Srí Lanka 11 Kč 9. Rusko 11 Kč 10. Vietnam 12 Kč 11. Čína 13 Kč 12. Súdán 14 Kč 13. Indonésie 14 Kč 14. Alžírsko 14 Kč 15. Austrálie 15 Kč 16. Pákistán 15 Kč 17. Polsko 15 Kč 18. Bangladéš 15 Kč 19. Chile 15 Kč 20. Turecko 15 Kč

Ceny jsou přepočteny na české koruny a zaokrouhleny

Proč jsou data někde tak levná/drahá?

Cenu mobilních dat ovlivňuje hned několik faktorů. V prvé řadě jde o infrastrukturu. Pokud ji má stát kvalitní, zpravidla to znamená, že cena mobilních dat bude nízká. To platí pro zmíněnou Itálii, ale také pro Indii. V zemích, kde infrastruktura chybí, případně není v dokonalém stavu, se operátoři musí spoléhat na jiná řešení, například na satelity, což je výrazně dražší a náklady se přesouvají na koncové uživatele.

Cenu dále ovlivňuje také fakt, zda je v dané lokalitě dostupné i jiné než mobilní připojení k internetu. Pakliže není, obyvatelé nemají na výběr a musí se spoléhat pouze na mobilní data, což zvyšuje poptávku, čemuž se uzpůsobí širší nabídka a zpravidla dojde ke snížení cen. Tento faktor se naplno projevuje například v Kyrgyzstánu, kde infastruktura sice chybí, ale cena za 1GB mobilních dat činí v průměru 21 centů (4,50 Kč).

Důležitým faktorem je také spotřeba dat. V místech, kde je špatná infrastruktura a současně i možnost zvolit jinou formu připojení k internetu, se mobilní data využívají jen velmi málo. Do této skupiny spadá většina států Subsaharaské Afriky, konkrétně lze jmenovat Malawi či Benin, kde jsou mobilní data vůbec nejdražší na světě.

V neposlední řadě se do ceny dat promítá také průměrný příjem obyvatelstva dané země. Pokud se obyvatelům daří dobře, jsou ochotni za datové balíčky obvykle platit více. Současně i náklady operátorů na provoz sítí jsou vyšší. Tento jev nejlépe odpovídá například Kanadě, kde je cena 1 GB mobilních dat v průměru 12,55 dolarů (270 Kč). Zmínit lze v této souvislosti i Švýcarsko, kde uživatelé v průměru zaplatí 8,38 dolarů (180 Kč).

Kam zapadá Česká republika?

Z výše popsaného by mělo vyplývat, že český trh má takřka všechny předpoklady nabízet cenově dostupná mobilní data. Infrastruktura je u nás vysoce kvalitní a spotřeba mobilních dat roste. Ačkoliv se situace zlepšuje, rozhodně nelze říci, že patříme k nejbohatším národům světa. Reálná situace však tomuto zdaleka neodpovídá a za mobilní data platíme velmi vysokou cenu, která jen těžko hledá srovnání ve světě.

Důvodem nelichotivé situace pro zákazníky může být to, že je u nás již velmi dlouho základna tří velkých operátorů, kteří si rozdělili trh a v posledních letech mezi sebou nijak nesoupeří. Důkaze najdeme opravdu velmi rychle. Stačí porovnat jeden z běžných tarifů, který nabízí neomezené volání s SMS a 4 GB dat. U Vodafonu jej pořídíte za 599 Kč měsíčně, T-Mobile má totéž za 625 Kč a O2 za 649 Kč. Kosmetické cenové rozdíly jsou zcela zanedbatelné a ve výsledku je takřka jedno, jakého operátora zvolíte. Již několikrát se očekávalo, že na český trh vstoupí 4. operátor, který by mohl rozvířit stojaté vody cenových nabídek. Bohužel se tak nestane ani s nástupem 5G sítí, což je velká škoda. Nový operátor totiž na většině evropských trhů vždy dokázal přinutit konkurenci ke snížení cen.