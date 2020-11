Vánoční tarifní bomba. Získejte 11 GB dat, volné minuty i SMS za necelých 500 Kč

Fotografie: pixabay.com

Hledáte zajímavý tarif a jste datově náročnější? Zaujmout by vás mohla současná nabídka T-Mobile, kterou lze nalézt a pořídit výhradně skrze webové stránky operátora. Za 494 Kč získáte velmi zajímavou porci volných jednotek. Pro nutné potřeby je připraveno 100 volných minut do všech sítí a 100 volných SMS, opět do všech sítí. Podstatná je ovšem datová nadílka čítající celých 11 GB dat na každý měsíc.

Abychom byli úplně přesní, v základu obdržíte 10 GB dat a symbolický 1 GB navíc na vás bude čekat v aplikaci Můj T-Mobile, a to každý měsíc bez dalších doplňujících podmínek. Operátor dále zmiňuje, že všechna data lze využít v České republice i ostatních zemí v rámci EU. Současně dostanete ještě vánoční dárek, který spočívá ve zcela neomezených datech na prvních 30 dní, a to se zejména v době Vánoc může skutečně hodit.

Důležitou informací je, že je tarif zcela bez závazků. S operátorem pouze podepíšete smlouvu na dobu neurčitou. Nebudete tedy vázáni délkou závazku ani pořízením dalších služeb/produktů. V případě, že by vám tarif přestal vyhovovat, stačí požádat o výpověď smlouvy, která trvá běžných 30 dní. Vraťme se ještě ke klasickým volným jednotkám. Pakliže by se vám stalo, že spotřebujete všech 100 volných minut, je každá další minuta účtována částkou 3,50 Kč. Po odeslání 100 SMS vás každá další textovka vyjde na 1,50 Kč.

Neméně důležité je, jak se k tarifu dostanete. Již jsme řekli, že je nutné navštívit webové stránky t-mobile.cz. Následně si tarif můžete pořídit s novým telefonním číslem, případně máte možnost na tarif přejít z předplacené karty Twist či od jiného operátora, kdy vám samozřejmě zůstane vaše telefonní číslo. Pokud přejdete z Twistu, není problém ani zbývající kredit, který vám operátor odečte z vyúčtování. Závěrem doplňme, že se jedná o limitovanou nabídku do 31. prosince 2020.

Speciální nabídka Můj tarif 100 a 11 GB měsíční paušál 494 Kč volné minuty 100 volné SMS 100 datový balíček 10 + 1 GB cena volání* 3,50 Kč / min. cena SMS* 1,50 Kč / SMS neomezená data ano – 30 dní závazek ne

* – cena za volání a SMS platí v případě vyčerpání volných jednotek

Stáhnout Můj T-Mobile