Příjmy z iPhonů klesají. Apple přesto hlásí rekordní čtvrtletí

Ve čtvrtletí končícím 28. prosince 2024 dosáhl Apple rekordních tržeb ve výši 124,3 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 4 %. Čistý zisk vzrostl na 36,3 miliardy dolarů. Významný podíl na tomto úspěchu měly prodeje na klíčových trzích, jako jsou Amerika, Evropa, Japonsko a oblast Asie a Tichomoří.

Podrobnější analýza ukazuje, že segment služeb, zahrnující Apple Music, TV+ a iCloud, dosáhl historicky nejvyšších tržeb ve výši 26,3 miliardy dolarů, což z něj činí hlavní motor růstu.

Naopak příjmy z prodeje iPhonů mírně klesly na 69,1 miliardy dolarů oproti 69,7 miliardy dolarů v předchozím roce. Prodeje v Číně se snížily o více než 2 miliardy dolarů, což představuje další výzvu. Do budoucna Apple plánuje v dubnu rozšířit službu Apple Intelligence do dalších jazyků a regionů, což by mělo podpořit růst v roce 2025. Společnost také zaznamenala rekordní počet aktivních zařízení napříč všemi produktovými kategoriemi a geografickými oblastmi.