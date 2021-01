Prezident Trump zakázal 8 čínských aplikací. Důvodem je národní bezpečnost

Končící prezident Trump podepsal nařízení o zákazu dalších 8 čínských aplikací na území USA. Konkrétně se jedná o Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate, Alipay, QQ Wallet, WeChat Pay a WPS Office. Uvedené aplikace nebudou po uplynutí 45 dnů nadále dostupné v americké verzi Obchodu Play.

