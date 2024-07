Převratná verze Androidu končí svou pouť, pamatujete si ještě na Lollipop?

Jak upozornil 9to5google.com, Google utnul podporu aktualizací služby Google Play pro zařízení se systémem Android Lollipop, který ve stabilní verzi debutoval téměř před 10 lety a aktuálně na něm běží méně než 1 % aktivních zařízení s Androidem. Lze si totiž všimnout, že na support.google.com se nově uvádí, že Služby Google Play jsou podporovány pouze na zařízeních se systémem Android 6.0 (úroveň API 23) a vyšším, což vyřazuje Android 5.0 i Android 5.1 Lollipop.

Do you remember the Android Lollipop welcome screen? 🥹 pic.twitter.com/a0GQQNZZmG