Před 31 lety se tehdejší ČSFR slavnostně připojila k internetu

Dnes bereme za naprostou samozřejmost, že se k velmi rychlému internetu připojíme prakticky odkudkoliv, alespoň co se území České republiky týče. Během několika sekund dohledáme vše, co potřebujeme, prohlédneme si nová videa, případně se spojíme se svými blízkými. Zkraje 90. let minulého století tomu tak ale ještě nebylo. Na 13. únor totiž připadá výročí slavnostního připojení k internetu. Jak udává muzeuminternetu.cz, 13. února 1992 se Česká a Slovenská Federativní Republika připojila k internetu. Dnes je tomu tak již 31 let.

Slavnost proběhla v Praze, na půdě ČVUT, a zúčastnili se jí zástupci americké NSF (National Science Foundation), která v té době provozovala páteřní síť NSFNET a skrze ni rozhodovala o připojování dalších subjektů k internetu. Rychlost se tehdy pohybovala kolem 19,2 kbit/s, avšak ještě téhož roku došlo k navýšení na 64 kbit/s. Zprvu nebyl internet k dispozici pro běžné uživatele, ale primárně fungoval na akademických půdách škol.

Na internet v mobilu jsme si tehdy mohli nechat zajít chuť. První vlaštovka dorazila až v červnu 2000, kdy tehdejší Eurotel dle Hospodářských novin spustil v rámci služby Wap portál Juice. O nějaké opoždění nešlo, neboť v nabídce byl jediný telefon, a to Nokia 7110, který byl schopen se k Wapu připojit.