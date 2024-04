Nová funkce Tinderu si dává za úkol upozornit vaši matku, že máte rande

Server phonearena.com upozornil na chystanou novinku v oblíbené aplikaci Tinder. Jmenuje se v originále Share My Date a úzce souvisí se zjištěním Tinderu, že přibližně 51 procent uživatelů mladších 30 let sdílí podrobnosti o svém rande s přáteli, zatímco 19 procent uživatelů tak činí se svou matkou. Společnost tak chce tento proces zefektivnit pomocí nové funkce, která uživatelům umožní rychle a snadno sdílet podrobnosti o nadcházejícím rande prostřednictvím jediného odkazu.

Tinder gets a ‘Share My Date’ feature for users to send date plans to their curious friends https://t.co/VGrGbUwGRl