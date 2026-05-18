Policie ČR varuje před rekordním nárůstem kyberpodvodů. Na co si dát pozor?

Kyberkriminalita v České republice prudce roste a stává se jednou z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb současnosti. Online podvody tvoří již tři čtvrtiny veškeré trestné činnosti v kyberprostoru. Podle závěrů Global Fraud Summitu OSN se jedná o nejrychleji rostoucí formu kriminality na světě. Že už nejde o amatérské pokusy jednotlivců, potvrzuje i plk. Vladimír Lukášek, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR: „Nejde už jen o jednotlivé pachatele, ale o organizovaný mezinárodní zločin, který funguje jako propracovaný byznys.“ Jen v průběhu letošního března totiž zaznamenala Policie ČR (viz policie.gov.cz) v meziročním srovnání enormní nárůst případů o více než 37 %.
Skutečný rozsah škod je přitom ještě vyšší, protože řada obětí se kvůli pocitu studu na policii vůbec neobrátí. Finanční dopady jsou přitom devastující – průměrná škoda u telefonních podvodů dosahuje 744 000 Kč, u romantických podvodů činí 513 000 Kč a v mnoha případech lidé přicházejí o celoživotní úspory v řádech milionů korun. Nejrychleji rostoucí formou útoků patří takzvané vishingové hovory, při nichž se pachatelé vydávají za pracovníky bank nebo příslušníky Policie ČR. Statistiky ukazují, že až v 80 % případů jsou oběťmi těchto podvodů ženy. Útočníci neútočí na racionalitu, ale na emoce – konkrétně na strach a pocit naléhavosti.
„Hovory trvají klidně i 12 hodin, střídá se v nich několik lidí, v přestávkách hraje hudba nebo volají za sebou z několika českých telefonních čísel. Přitom celou dobu hovoru poškozeného drží ve strachu, že když neuposlechne jejich instrukce a jimi nabízené řešení, přijdou o své veškeré peníze nebo se sami dopustí trestného činu,“ dodává pplk. Ondřej Kapr.
Druhým závažným fenoménem jsou romantické podvody, které mají kvůli budování hlubokých citových vazeb fatální dopady na psychiku obětí. V tomto segmentu tvoří ženy dokonce 87 % obětí, přičemž průměrný rok jejich narození je 1967. Pachatelé využívají falešné identity (např. lékař OSN, voják na misi, pilot) a navazují důvěryhodný vztah, který budují i několik měsíců. Po fázi intenzivního vyznávání lásky a požadavků na diskrétnost přichází zvrat – vyvolání strachu o život partnera (vážná operace, nebezpečná mise) nebo fiktivní zaslání cenného balíku, který byl zadržen na celnici. Následně začnou od oběti vyžadovat finanční částky na poplatky, kauce či letenky. Oběti jsou navíc často manipulovány k tomu, aby přes své účty přeposílaly cizí peníze, čímž se nevědomky podílejí na legalizaci výnosů z trestné činnosti.
„Z dostupných statistik vyplývá, že nejvíce ohrožení jsou lidé ve středním věku, tedy ti, kteří se starají o děti i rodiče a často mají pocit, že „jim se to stát nemůže“. Jenže pachatelé neútočí racionalitou. Pracují zásadně s emocí, kterou je strach, takže všichni mohou být zaskočeni nečekaným telefonátem nebo zprávou, která působí naléhavě a důvěryhodně. Proto žádáme veřejnost o pomoc se šířením prevence. Sdílení informací může ochránit vaše peníze i peníze vašich blízkých,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.
Pokud lidé zaznamenají podezřelá čísla falešných bankéřů, mohou je každopádně nahlásit telefonním operátorům na speciální číslo 7726. Máte už podobnou zkušenost? Budeme rádi, pokud se o ni podělíte v diskuzi pod článkem.