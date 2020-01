Podle Goldman Sachs se v letošním roce vyexpeduje 200 milionů smartphonů s 5G

Podle bankovní společnosti Goldman Sachs nás čeká v roce 2020 masivní růst trhu s 5G smartphony, kterých se má mezi uživatele vyexpedovat přibližně 200 milionů. Pro lepší představu uveďme, že tento počet činí zhruba dvacetinásobek toho, kolik telefonů s podporou 5G se prodalo v roce 2019.

